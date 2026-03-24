Advokátní kancelář SNTD uspěla v prestižním žebříčku Chambers Europe 2026

V kategorii Dispute Resolution byla kancelář SNTD zařazena do Band 3. JUDr. Tomáš Sokol, zakladatel kanceláře a člen vedení sporové agendy, získal individuální hodnocení v téže kategorii rovněž v Band 3. JUDr. Petra Sochorová, Ph.D., Of Counsel kanceláře SNTD, byla individuálně hodnocena v kategorii Employment, opět v Band 3.
Chambers Europe patří mezi nejrespektovanější mezinárodní žebříčky advokátních kanceláří. Hodnocení vychází z nezávislého výzkumu zahrnujícího rozhovory s klienty a analýzu realizovaných transakcí a sporů. Zařazení do žebříčku je považováno za významné potvrzení kvality právních služeb.
„Umístění v Chambers Europe vnímáme jako ocenění práce celého týmu. Těší nás, že mezinárodní hodnotitelé uznávají kvalitu naší práce," říká JUDr. Tomáš Sokol.
Zdroj: Sokol, Novák, Trojan, Doleček a partneři, advokátní kancelář s.r.o.