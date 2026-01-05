Advokátní kanceláře MT Legal a Urban Hejduk se spojily pod novou značkou Solkind

MT Legal patřila k předním českým kancelářím specializovaným na veřejné zakázky a veřejné právo. Urban Hejduk se zaměřovala na energetiku, hospodářskou soutěž, litigace a arbitráže. Spojením obou subjektů vznikla advokátní kancelář pokrývající široké spektrum právních služeb s výjimkou trestního práva.
Název Solkind vychází z anglických slov solid (solidní) a kind (laskavý), které reprezentují klíčové hodnoty nové kanceláře. Partneři se rozhodli nepoužít kombinaci osobních jmen, přestože nový subjekt má sedm společníků.
„Naše spojení nejlépe vystihuje pojem splynutí – jde o naprosto rovnocenný vztah dvou firem, které se spojily v něco většího, silnějšího a stabilnějšího," uvedl Tomáš Machurek, partner Solkind.
Obě kanceláře spolu dlouhodobě spolupracovaly na projektech kombinujících veřejné zakázky s energetikou. Spolupráce trvající více než dvacet let a osobní přátelství partnerů byly hlavními motivy pro spojení.
„Nikdy jsme si v ničem nekonkurovali. Vždy jsme se drželi toho, co umíme, a nyní jsme využili příležitost se vzájemně doplnit a nabídnout klientům širší servis," doplnil Marek Hejduk, partner Solkind.
Solkind pokračuje v členství v mezinárodní advokátní síti Grimaldi Alliance, která zajišťuje klientům přístup k právním službám napříč Evropou.
O společnosti Solkind
