AESC získalo od CDP v oblasti změny klimatu A-, nejvyšší známku pro výrobce baterií v roce 2025

CDP provozuje jeden z předních světových systémů pro zveřejňování environmentálních informací o společnostech. Jeho hodnocení je široce využíváno investory, regulačními orgány a zákazníky při posuzování výkonnosti v oblasti ESG (životního prostředí, společnosti a řízení podniku) a standardů dodavatelského řetězce. Z více než 22.100 společností hodnocených v rámci vykazovacího cyklu CDP pro změnu klimatu v roce 2025 dosáhlo hodnocení A- nebo vyššího pouhých 10 %. Hodnocení A- společnosti AESC odráží robustní a transparentní rámec řízení uhlíkové stopy společnosti, stejně jako její pokračující pokrok v dekarbonizaci baterií.
Společnost AESC začleňuje cíle snižování emisí do obchodního rozhodování a každodenních globálních operací. Společnost vybudovala silné kapacity v oblasti řízení uhlíkové stopy, zavádění obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizace průmyslu.
V oblasti řízení uhlíkové stopy AESC přizpůsobuje své globální operace nařízení EU o bateriích a dalším mezinárodním požadavkům na dodržování předpisů. Společnost zavedla systematický rámec pro řízení uhlíkové stopy, vybudovala celopodnikovou databázi emisních faktorů založenou na mezinárodně uznávané metodice a spolupracuje s dodavateli v předcházejících fázích dodavatelského řetězce na posílení modelování a řízení údajů o uhlíkové stopě.
V oblasti obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizace dosáhla společnost AESC několika milníků v oboru. V roce 2022 se stala prvním výrobcem baterií na světě, který dosáhl uhlíkové neutrality ve všech svých globálních operacích (Rozsah 1 a 2), ověřené organizací Carbon Trust, a v roce 2022 uvedla na trh první uhlíkově neutrální baterii pro elektromobily v oboru a v roce 2023 uhlíkově neutrální baterii pro skladování energie. Ve své globální výrobní síti společnost AESC pokračuje v optimalizaci provozu s cílem snížit spotřebu energie a emise uhlíku prostřednictvím široké škály energeticky úsporných vylepšení přímo na místě, včetně vylepšení regulace teploty a vlhkosti, instalace inteligentních senzorů na výrobních linkách a opětovného využití zbytkového tepla a vody za účelem snížení plýtvání energií. Současně společnost úzce spolupracuje s klíčovými dodavateli na prosazování snižování emisí v rámci celého hodnotového řetězce.
Díky těmto snahám vypracovala společnost AESC praktický a škálovatelný plán dekarbonizace pro globální odvětví lithiových baterií. Hodnocení CDP na úrovni A- dále posiluje pozici společnosti AESC jako vedoucí firmu v oblasti udržitelnosti, neboť spolupracuje se zákazníky a partnery po celém světě na podpoře udržitelnějšího ekosystému baterií.
O společnosti AESC
Společnost AESC je vedoucím světovým podnikem ve vývoji a výrobě vysoce výkonných baterií pro elektromobily (EV) a systémy akumulace energie (BESS). Společnost AESC byla založena v Japonsku v roce 2007 a její sídlo se nachází v Jokohamě. Za téměř dvě desetiletí si vybudovala globální výrobní síť, díky níž zásobuje hlavní trhy po celém světě.
AESC je důvěryhodným partnerem předních výrobců automobilů a společností zabývajících se obnovitelnou energií, včetně BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence a Nidec.
K dnešnímu dni pohání technologie společnosti AESC více než 1,2 milionu elektromobilů a v systémech pro skladování energie v 60 zemích je nasazeno více než 100 GWh.
Zdroj: AESC