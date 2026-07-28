AGEL na Livesport Prague Open propojil zdravotní prevenci s pomocí potřebným

„Sport a zdraví k sobě neodmyslitelně patří. Partnerství s turnajem i tenisovým svazem pro nás není jen podporou českého tenisu, ale také příležitostí přiblížit lidem prevenci a ukázat, že moderní medicína může být dostupná, srozumitelná a inspirativní. Jsme rádi, že si tisíce návštěvníků našly cestu do třech našich stánků v areálu,“ říká Veronika Dostálová, výkonná ředitelka AGEL Sport a členka správní rady NADACE AGEL.
Velký zájem vzbudila na turnaji prezentace Kliniky AGEL PLUS, kde si návštěvníci mohli nechat změřit krevní tlak nebo absolvovat analýzu tělesného složení pomocí přístroje InBody. Vyšetření tělesného složení podstoupilo 438 návštěvníků, měření krevního tlaku využilo dalších 280 lidí. Výsledky odpovídaly charakteru sportovní akce – většinu tvořili lidé v dobré kondici, přibližně pětina až třetina měla nadváhu a pouze jedno procento vykazovalo známky obezity.
Telemedicínské centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí nabídlo orientační měření „věku srdce“ a celkové kondice. Výsledky ukázaly, že i u převážně sportovně založených účastníků se na stavu kardiovaskulárního systému výrazně podepisuje stres.
Nepřehlédnutelným symbolem celého turnajového areálu se staly charakteristické bílé klobouky AGEL, které si návštěvníci odnášeli za dobrovolný příspěvek v minimální výši 100 Kč. Celkový výtěžek sbírky přesáhl 240.000 Kč. NADACE AGEL tyto prostředky v plné výši využije na podporu dětí z dětských a azylových domů, pro seniory a na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením.
AGEL je mnohaletým generálním partnerem českého tenisu. Díky tomu podporuje nejen reprezentační týmy všech věkových kategorií, ale na velkých tenisových akcích prezentuje své moderní projekty. Vedle toho se podílí i na zajištění lékařské péče pro všechny účastníky akce. „Letošní turnaj se díky přesunu na Centrální tenisový dvorec na Štvanici rozrostl proti minulosti dvojnásobně. Tím přibylo diváků a v důsledku horkého počasí i zdravotních problémů. Ty již mnoho let řešíme na místě díky pracovníkům Skupiny AGEL. Letos neměly vážné zdravotní problémy hráčky, ale počty zásahů mezi diváky se každý den počítaly na desítky. Díky skvělé práci odborníků ze skupiny AGEL bylo o všechny skvěle postaráno,“ pochválil i letošní zajištění zdravotního zabezpečení ředitel turnaje Miroslav Malý.
Zdroj: AGEL
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