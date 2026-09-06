AGEL Sport představil v sídle vlády moderní technologie, Pražané v měření uspěli

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  20:18
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Praha 6. září 2026 (PROTEXT) - Moderní diagnostické technologie či měření věku srdce přilákaly do sídla Vlády ČR stovky návštěvníků. Společnost AGEL Sport při příležitosti zahájení celostátní kampaně Aktivní ZÁŘÍ představila ve Strakově akademii inovativní přístup ke zdraví. Zdravotníci během akce změřili přes stovku zájemců včetně diplomatů a data ukázala zajímavý trend. Pražané vykazovali v průměru lepší kondiční parametry než lidé při obdobných měřeních v jiných částech republiky.

Akce, která přilákala řadu vystavovatelů a zástupců veřejnosti, se uskutečnila za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného. Expozici AGELu zaštítili ambasadoři Telemedicínského centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a Kliniky AGEL PLUS.

Celostátní kampaň Aktivní ZÁŘÍ má za cíl rozhýbat veřejnost a podpořit zdravý životní styl. AGEL Sport se k této myšlence připojil prezentací moderních diagnostických a preventivních technologií. „Chtěli jsme, aby kampaň nebyla jen o heslech na plakátech, ale aby přinesla lidem praktické informace a možnosti, jak pečovat o své zdraví,“ uvádí Veronika Dostálová, výkonná ředitelka společnosti AGEL Sport.

Odbornou zdravotně-osvětovou část expozice zajišťoval tým Telemedicínského centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí pod vedením vedoucího biomedicínského inženýra Jana Hečka a pražská Klinika AGEL PLUS. Návštěvníci Strakovy akademie si mohli nechat změřit tělesné parametry přístrojem InBody a absolvovat diagnostiku pomocí tzv. srdečního pasu.

AGEL Sport představil v sídle Vlády ČR moderní technologie pro zdraví a prevenci

Pomocí hrudních senzorů systém snímal živé EKG, tepovou frekvenci i její variabilitu (HRV). Na základě kardiovaskulárních modelů a metodiky inspirované Americkou kardiologickou asociací pak zájemci získali přesný výpočet orientačního věku svého srdce a celkového skóre zdraví. Veškerý software pro tato diagnostická stanoviště vyvinuli sami odborníci v třineckém Telemedicínském centru.

„Prevence je nejlepší zápas, který každý z nás hraje sám se sebou. Mám radost, když vidím, jak lidé reagují na to, co jim jejich tělo a srdce říkají, když jim data předáme srozumitelnou formou. V Praze je přitom patrný rostoucí zájem v péči o zdraví. Při porovnání výsledků s našimi předchozími měřeními v jiných částech republiky je patrné, že Pražané vykazují v průměru lepší parametry související s kondicí a kardiovaskulárním zdravím,“ míní Jan Hečko. Výsledky ukazují, jak zásadní vliv má i mírná, ale pravidelná fyzická aktivita na kardiovaskulární systém a kondici. 

K dispozici byl návštěvníkům také digitální průvodce Symptom Checker pro orientaci v příčinách zdravotních obtíží a doporučení odborné péče i trenažér NeuroSim ukazující stimulaci bloudivého nervu pro zklidnění organismu.

Zdroj: AGEL 
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

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