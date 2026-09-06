AGEL Sport představil v sídle vlády moderní technologie, Pražané v měření uspěli

Akce, která přilákala řadu vystavovatelů a zástupců veřejnosti, se uskutečnila za přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného. Expozici AGELu zaštítili ambasadoři Telemedicínského centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí a Kliniky AGEL PLUS.
Celostátní kampaň Aktivní ZÁŘÍ má za cíl rozhýbat veřejnost a podpořit zdravý životní styl. AGEL Sport se k této myšlence připojil prezentací moderních diagnostických a preventivních technologií. „Chtěli jsme, aby kampaň nebyla jen o heslech na plakátech, ale aby přinesla lidem praktické informace a možnosti, jak pečovat o své zdraví,“ uvádí Veronika Dostálová, výkonná ředitelka společnosti AGEL Sport.
Odbornou zdravotně-osvětovou část expozice zajišťoval tým Telemedicínského centra Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí pod vedením vedoucího biomedicínského inženýra Jana Hečka a pražská Klinika AGEL PLUS. Návštěvníci Strakovy akademie si mohli nechat změřit tělesné parametry přístrojem InBody a absolvovat diagnostiku pomocí tzv. srdečního pasu.
Pomocí hrudních senzorů systém snímal živé EKG, tepovou frekvenci i její variabilitu (HRV). Na základě kardiovaskulárních modelů a metodiky inspirované Americkou kardiologickou asociací pak zájemci získali přesný výpočet orientačního věku svého srdce a celkového skóre zdraví. Veškerý software pro tato diagnostická stanoviště vyvinuli sami odborníci v třineckém Telemedicínském centru.
„Prevence je nejlepší zápas, který každý z nás hraje sám se sebou. Mám radost, když vidím, jak lidé reagují na to, co jim jejich tělo a srdce říkají, když jim data předáme srozumitelnou formou. V Praze je přitom patrný rostoucí zájem v péči o zdraví. Při porovnání výsledků s našimi předchozími měřeními v jiných částech republiky je patrné, že Pražané vykazují v průměru lepší parametry související s kondicí a kardiovaskulárním zdravím,“ míní Jan Hečko. Výsledky ukazují, jak zásadní vliv má i mírná, ale pravidelná fyzická aktivita na kardiovaskulární systém a kondici.
K dispozici byl návštěvníkům také digitální průvodce Symptom Checker pro orientaci v příčinách zdravotních obtíží a doporučení odborné péče i trenažér NeuroSim ukazující stimulaci bloudivého nervu pro zklidnění organismu.
Zdroj: AGEL
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