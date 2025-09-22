Agentura Gate78 představuje první TV spot vytvořený pomocí umělé inteligence

Třicetisekundový spot vznikl pod režijním vedením Martina Bystrianského a s kreativním producentem Radkem Kameníkem. Hudební složku obstaral Petr Leško. „Naším cílem bylo moderním, vizuálně poutavým způsobem představit klíčové segmenty online her SYNOT TIP a zároveň posunout hranice v používání nových technologií v reklamě,“ vysvětlil Radek Kameník, kreativní producent projektu, a dodal: „Pro nás je tento projekt důkazem, že budoucnost reklamy není o nahrazování lidí technologií, ale o jejich spolupráci. AI se stává kreativním nástrojem, který dokáže značce otevřít úplně nové možnosti komunikace.“ Hlavním hrdinou spotu je mladý muž, který zažívá adrenalinovou jízdu napříč světem online her. Jeho průvodci se stávají čtyři nové postavy – Čertice, Pirátka, Jokerka a Hacker – navržené a vytvořené speciálně pro tuto kampaň. Tyto charismatické figury budou nově tvořit stálou součást vizuální identity značky SYNOT TIP.
Využití AI při tvorbě reklamních spotů přináší klientovi několik klíčových výhod – rychlejší a flexibilnější produkci, možnost testovat různé kreativní varianty v krátkém čase a také efektivnější práci s rozpočtem. „Na spolupráci nás nejvíce zaujala rychlost a variabilita, kterou AI umožňuje. Získali jsme spot, který je vizuálně odvážný, technologicky progresivní a zároveň plně odpovídá naší dlouhodobé strategii – být inovátorem v oblasti online zábavy,“ uvedl Petr Mikoška, výkonný ředitel společnosti SYNOT TIP, a.s.
Nový spot z dílny GATE 78 je ukázkou toho, jak lze technologie AI využívat nejen jako podpůrný nástroj, ale jako klíčový prvek tvorby moderní audiovizuální komunikace. Spot běží od poloviny září v rámci reklamních bloků na televizních stanicích O2 TV a NOVA SPORT.
Náhled plné verze reklamního spotu: https://youtu.be/7C2HUuAxAms
Zdroj: GATE 78