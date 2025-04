Agentura KINSKÝ Art Media a Český královský institut zahajují sezonu v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí

"Spolupráce s Františkem Kinským a jeho agenturou KINSKÝ Art Media mi dává smyl. Spojili jsme síly a prostředky, abychom lidem mohli přinášet ještě zajímavější a rozsáhlejší programy a zážitky s těmi nejlepšími interprety. Prostřednictvím těchto akcí vytváříme jedinečné příležitosti k vytváření kulturních hodnot i k setkávání výjimečných osobností. Monarchie totiž představuje nejen formu vlády, ale je také symbolem historie, kulturního dědictví a tradic i určité jednoty národa," doplnil ke spolupráci s KINSKÝ Art Media JUDr. Zdeněk Prázdný, ředitel Českého královského institutu.

Vyprodaným zahajovacím koncertem v neděli 30. března začala v podání houslistů Václava Hudečka, Jana Nováka a souboru Barocco sempre giovane abonentní řada koncertů v Zrcadlovém sále. Program k 340. výročí narození J. S. Bacha a G. F. Händla končil nadšenými ovacemi ve stoje. Symbolickou zlatou, stříbrnou a bronzovou vstupenku ve prospěch Fondu Kinský, který funguje na pomoc znevýhodněným dětem a samoživitelům na Orlickoústecku, v celkové částce 18 tisíc korun českých, zakoupila laskavá mecenáška Karla Lažanská. "V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí jsem poprvé vystoupil v roce 2019. Jednalo se o jeden z prvních abonentních koncertů u Kinských. Prostředí i přítomnost pana Františka Kinského a jeho přátel je neopakovatelná. Jeho laskavost a noblesa potvrzují, že je skutečným šlechticem," vzpomíná na neděli Václav Hudeček. Pokračovat bude Epoque Quartet s klavíristou a skladatelem Janem Kučerou v neděli 11. května a světově uznávaný hornista Radek Baborák s Pražskými komorními sólisty 15. června.

V Galerii Kinský v prvním patře zámku Kinských čeká návštěvníky výstava s názvem Výtvarné jaro. Bienále Unie výtvarných umělců, z.s. Hradec Králové se tu koná již posedmé. Až do 5. května tu bude k vidění 172 děl různých výtvarných technik od 45 autorů. Výstavu ve druhé polovině května vystřídá Výběr z děl autora Michala Tomka.

I o Velikonocích jsou brány rodového sídla Kinských otevřené. Komponovaný pořad Františka Kinského a Matyáše Nováka v neděli 13. dubna, který spojuje vyprávění majitele zámku o významných křesťanských svátcích a zvycích v rodovém sídle Kinských a hudbu v podání vynikajícího klavíristy Matyáše Nováka, je vyprodaný stejně jako podvečerní prohlídky s Hanou Kinskou o Bílé sobotě a Červené neděli. Vypravit se sem ale můžete ve dnech 18. – 21. dubna přes den. Jako každoročně vás čeká velikonočně vyzdobená expozice se spoustou vazeb a dekorací. A stejně jako o Vánocích jí můžete procházet a inspirovat se tvorbou zámeckých floristek volně bez průvodců.

Vrcholem první poloviny letošní sezóny bude první ročník hvězdně obsazeného dvoudenního festivalu s názvem Novozámecké hudební léto. V pátek 28. června na velkém venkovním pódiu v programu Opereta Gala vystoupí basbarytonista světového renomé Adam Plachetka, sopranistka Doubravka Novotná se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu pod taktovkou Roberta Jindry, o den později excelentní houslista Josef Špaček s Komorní filharmonií Pardubice provede překrásný Brahmsův Koncert pro housle a orchestr D dur op 77. Program doplní předehra k Mozartově Figarově svatbě KV 492 a Symfonie D dur Jana Václava Huga Voříška, rodáka z od Kostelce nad Orlicí nedalekého Vamberka, jehož 200. výročí úmrtí si letos připomínáme. Oba open air koncerty budou přenášeny na velkoplošné LED obrazovce.

"Když jsme v roce 2012 zámek otevírali veřejnosti, bylo mým snem vybudovat zde kulturní centrum. Jsem velmi rád, že se díky spojení s Českým královským institutem, díky mým kolegům a hostování mnoha vzácných lidí a umělců moje sny naplňují, že k nám lidé za krásnými zážitky přijíždějí z celé České republiky," upřesnil k zahájení sezony 2025 majitel zámku František Kinský.

Stálá expozice Nového zámku je v dubnu otevřena o víkendech od 10:00 do 17:00 hodin, v květnu denně kromě pondělí od 10:00 do 17:00 hodin. Vstupenky do expozice a Galerie Kinský zakoupíte na pokladně Nového zámku, vstupenky na koncerty v rámci sítě Ticketportal on-line i v obvyklých kamenných předprodejích a informačních centrech po celé České republice.

www.kinskyaertmedia.cz

www.zamekkostelecno.cz

