Aghanim uvádí Checkout 2.0, Kinetic Framework a další novinky, které představují budoucnost herního obchodu

  8:34
Los Angeles 21. srpna 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Rychle rostoucí fintechová společnost Aghanim, která pomocí svého inovativního nástroje Game Hub Builder vytvořila více než 250 webových herních hubů, právě představila novou generaci nástrojů pro strategii přímého prodeje (direct-to-consumer, DTC) videoher.

Aghanim, fintechová síla stojící za revolucí v oblasti přímého prodeje mobilních her spotřebitelům (DTC), přináší revoluční nástroje LiveOps Builder a Game Hub Builder, které představují významný pokrok oproti slabým webovým obchodům. Tato fintech organizace sídlící v Los Angeles vytváří content-first komunitní weby pro mobilní hry za méně než minutu a s pomocí kopilota na bázi GenAI zvaného Newton™ nyní slavnostně představuje své nové produkty:

• Kinetic™ – proprietární vývojový framework navržený pro bezkonkurenční přizpůsobení na míru a naprostou kontrolu při tvorbě, údržbě a neustálé optimalizaci herních hubů na platformě Aghanim.

• Blueprints™ - Sada vysoce výkonných webových kampaní LiveOps, připravených k použití v šablonách LiveOps Builder a prověřených v praxi u milionů hráčů navštěvujících herní huby na platformě Aghanim.

• Aghanim Connect - Umožňuje herním studiím snadno propojit své subjekty na platformě Aghanim s nástroji a službami třetích stran, jako jsou PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular a mnoho dalších.

• Aghanim Checkout 2.0 - Nejnovější a nejrychlejší technologie pro platby s nejsilnější optimalizací pro konverze, přizpůsobená potřebám herních studií a různorodým návykům hráčů – plně v souladu s nejnovějšími trendy v odvětví videoher.

Kinetic™ umožňuje herním vývojářům a vydavatelům na webu budovat, spravovat a zdokonalovat fascinující zážitky prostřednictvím jedinečné modulární a rozšiřitelné architektury.

Základem frameworku Kinetic™ je block-based systém UI optimalizovaný pro herní rozhraní, poháněný adaptivním layout enginem, který zajišťuje responzivní vykreslování na různých zařízeních a rozlišeních. Vysoce výkonná architektura podporuje manipulaci s obsahem v reálném čase a pokročilé dynamické logické vkládání přímo do front-endových struktur, čímž poskytuje vysoký výkon a interaktivitu založenou na datech.

Kinetic™ využívá proprietární sémantický konfigurační jazyk vybudovaný jako srozumitelný pro člověka a zároveň kompatibilní s umělou inteligencí. To umožňuje automatizované generování, nasazení, údržbu a optimalizaci herních hubů na platformě Aghanim.

Kinetic™ je navržen tak, aby maximálně podpořil kreativní projev i technickou přesnost, přičemž umožňuje detailní personalizaci všech prvků webových stránek, integraci živých dat, správu proměnných a přizpůsobení.

Kinetic™ navíc poskytuje základ pro tvorbu vizuálně jedinečných, technologicky vyspělých a provozně agilních webových herních hubů, které tvůrcům her umožňují inovovat bez kompromisů.

Aghanim's Checkout 2.0 není jen aktualizací produktu – je vyvrcholením nepřetržitých inovací a zdokonalování založeného na datech. Společnost Aghanim je od svého založení průkopníkem v oblasti propojení mobilních her s webem (app-to-web linkout) a ve svých herních centrech generuje desítky milionů hráčských relací. Z těchto svých zkušeností dnes v plné míře čerpá při uvedení technologie Checkout 2.0, která reaguje na nejnovější vývoj ve Spojených státech, Japonsku a Evropské unii ohledně změn v distribuci a monetizaci aplikací Apple AppStore a Google Play.

Pomocí Aghanim Checkout 2.0 (fungující na proprietárním fintech stacku společnosti) může každé herní studio:

Plynule převést hráče ze hry do pokladny (checkout) v prohlížeči

Automaticky ověřovat hráče s předem naplněným košíkem

Motivovat hráče k nákupům a propojení platebních údajů nabídkou white-label věrnostních programů a služeb s cashback body na klíč

Podporovat kreditní karty, Apple Pay, Google Pay, digitální peněženky a mnoho dalších platebních metod

Převést kliknutí na nákupy rychleji než jakýkoli jiný standardní platební nástroj – a poté hráče automatickya plynule vrátit přímo zpět do hry

Aghanim's Checkout 2.0 zvyšuje čisté tržby herních studií až o 220 % a zároveň poskytuje marketingové přehledy nezbytné pro zlepšení návratnosti marketingových investic (ROMI). Je úzce integrován s naším proprietárním řešením LiveOps Builder™, které umožňuje programové reakce v reálném čase na chování každého hráče – ať už se jedná o nabídku dalšího prodeje (upsell) po úspěšné transakci, nebo o využití neúspěšné transakce (z důvodu nedostatečných finančních prostředků) automatickým spuštěním časově omezené alternativní nabídky s cenou odpovídající předpokládanému zůstatku na účtu hráče.

Ať už formou integrace do aplikace, vložení do příspěvku na Discordu, doručení e-mailem, vložení do příběhu na sociální síti nebo naskenování QR kódu – platební odkazyAghanim's Checkout 2.0 osloví hráče kdekoli, kde se právě nacházejí, a okamžitě je přemění na platící uživatele.

Aghanim Connect představuje ústřední pilíř závazku společnosti Aghanim být transparentní, otevřenou platformou, která aktivně spolupracuje s kolegy a lídry ve všech odvětvích herního průmyslu.

Umožňuje hladce propojit více než 30 předem integrovaných nástrojů s vaším Aghanim stackem a zjednodušit tak integraci, synchronizaci SKU, novinek a žebříčků a zajistit konzistenci dat v globálních marketingových kampaních propojením vašich DTC prodejů s platformami jako PlayFab, AppsFlyer, Adjust, Singular, Google Analytics, Google Tag Manager, Meta Pixel a dalšími.

Blueprints™umožňuje studiím poznávat a snadno implementovat osvědčené webové monetizační liveops kampaně spouštěné hráči, kteří navštíví subjekty na platformě Aghanim na úrovni jednotlivých uživatelů. Reagujte programově na chování hráčů již při přihlášení do herního hubu! Ať už hráči nakupují virtuální předměty, vybírají denní odměny, uplatňují kupóny, navštěvují webové obchody nebo opouštějí své nákupní košíky, Aghanim umožňuje vydavatelům i vývojářům udržet si plnou kontrolu nad jejich postupem a maximalizovat konverze prostřednictvím neustálého a/b testování a experimentování – to vše bez znalosti programování.

O společnosti Aghanim:

Aghanim je integrovaná platforma zajišťující obchodování, automatizaci liveops, zapojení komunity a platby pro mobilní hry, kterou založil tým bývalých vrcholových manažerů ze společnosti Xsolla. . Organizace, která je průkopníkem řešení pro propojení aplikací s webem (app-to-web linkout), nyní přináší nejplynulejší app-to-web řešení na trhu, testované a optimalizované na základě desítek milionů datových bodů generovaných miliony uživatelů, kteří se zapojují do herních hubů společnosti Aghanim, postavených na jejím vlastním frameworku pro přizpůsobení webových stránek Kinetic™.

Ačkoli rozhodnutí soudů v USA a Japonsku představují významný průlom, vývojáři se stále potýkají s nejednotnými předpisy a jejich nekonzistentním vymáháním na mezinárodních trzích. Aghanim je ideální platforma umožňující plně kompatibilní a škálovatelné řešení pro propojení hráčů s webovými herními centry v mezinárodním měřítku. Začněte hned teď a vytvořte si vlastní herní centrum přímo na tomto odkazu: https://aghanim.com/ 

Kontakt pro média: press@aghanim.com

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2752591/Checkout_Links.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752589/Compromise_Elsewhere.jpg 

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2752590/Aghanim_Connect.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2340196/Logo_Logo.jpg

 

 

