Agra pojišťovna: Průběžná bilance 2025 – Klimatické změny zůstávají největší výzvou pro zemědělství

České Budějovice 25. srpna 2025 (PROTEXT) - Mezinárodní trend ukazuje: partnerství soukromého a veřejného sektoru zajišťuje stabilní zemědělský sektor

Rok 2025 byl pro zemědělství v České republice z hlediska přírodních katastrof relativně klidný. Na rozdíl od předchozích let se extrémní povětrnostní jevy, jako je krupobití, povodně či mráz, vyskytly jen ojediněle. Dlouhodobý trend však ukazuje, že extrémní povětrnostní jevy, které byly dříve považovány za výjimky, se dnes stávají normou a jejich četnost a intenzita roste. „Škody v Agra pojišťovně zatím v letošním roce dosahují zhruba 80 milionů korun, očekáváme však ještě navýšení. Ve srovnání s předchozími lety sice nedošlo k žádné katastrofě, ale dlouhodobý trend je jasný: v důsledku globálního oteplování se extrémní povětrnostní jevy stávají stále častějšími a intenzivnějšími. Zemědělství zůstává jedním z nejvíce postižených odvětví. Zejména nedostatek srážek a sucho spojené s horkem představují hlavní výzvy,“ vysvětluje Vladimír John, ředitel Agra pojišťovny, a dodává: „V současnosti jsme však jediným zemědělským pojistitelem, který pojišťuje i sucho.“

 

Počasí v roce 2025: Rok oddechu, ale hrozby i nadále porostou

Jaro a léto: mírné a suché

Jaro 2025 bylo charakteristické mírnými teplotami a podprůměrnými srážkami. Sucho bylo znatelné, ale méně výrazné než v předchozích letech. Projekt Inter- sucho však již v létě hlásil extrémní sucho na čtvrtině našeho území. Zvláště znepokojující je takzvané „zelené sucho“, při kterém vegetace vypadá navenek zdravě, ale vlhkost půdy výrazně klesá.

Léto 2025 bylo také charakteristické méně horkými dny a vyššími srážkami. Místní krupobití a bouřky však způsobily škody, zejména na střední a severní Moravě, a také ve Zlínském kraji. Škody způsobené krupobitím evidujeme zatím ve výši 55 milionů korun, přičemž jen v červnu byly nahlášeny škody ve výši 30,7 milionů korun.

 

Pojištění jako klíč k řízení rizik

Zvyšující se extrémní výkyvy počasí činí pojištění pro zemědělské podniky nepostradatelným. „Dobré pojištění je dnes jedním ze základních pilířů řízení podnikatelských rizik,“ vysvětluje Vladimír John.

Spolupráce mezi zemědělci a Agra pojišťovnou se pro- kázala jako velmi efektivní. „Jako jedna z největších zemědělských společností v České republice klade- me velký důraz na kvalitu našich služeb a pečlivě si vybíráme naše obchodní partnery. Agra pojišťovna je pro nás spolehlivým partnerem, který nás podporuje v těžkých časech. Likvidace škod probíhá rychle, profesionálně a výplata pojistného plnění je na našem účtu během několika dní,“ říká Iain Dykes, který pojištění využívá již řadu let. „Obzvláště oceňuji osobní přístup likvidátorů, kteří sami pocházejí ze zemědělství a přesně rozumí naší situaci. To nám dodává jistotu, díky které můžeme efektivně řídit naše rizika.“

„Naši klienti oceňují profesionální likvidaci škod na úrovni rovnocenných partnerů a rychlé vyplacení pojistného plnění. Proto pracujeme podle motta: Kdo rychle pomáhá, pomáhá dvakrát,“ doplňuje Petra Martínková. Digitalizace hraje v tomto ohledu rozhodující roli: moderní technologie, jako jsou tablety, satelitní snímky a drony, umožňují rychlou a přesnou likvidaci škod. „Naši odborníci jsou rozmístěni po celé zemi a mohou škody rychle a efektivně stanovit. To šetří čas a byrokracii,“ pokračuje Martinková.

 

Partnerství veřejného a soukromého sektoru: model pro budoucnost

Abychom mohli čelit rostoucím rizikům klimatických změn, sází Agra pojišťovna na inovativní přístupy, jako je model partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP). „Systém PPP je ukázkovým příkladem toho, jak může fungovat úzká spolupráce mezi stá- tem, pojistným trhem a zemědělci. Motivuje všechny zúčastněné strany k aktivní účasti na řízení a rozložení rizik. Zároveň přitom zajišťuje efektivní správu prostředků,“ vysvětluje John.

Vzorem je zde rakouský model: stát, pojišťovny a zemědělci úzce spolupracují na zvládání rizik extrémních povětrnostních jevů. Státní dotace na pojistné výrazně snižují náklady zemědělců a motivují je k aktivnímu pojištění proti rizikům. „Rakouský systém ukazuje, jak funkční model PPP nabízí jasné výhody. Umožňuje plánovat státní rozpočet, posiluje vlastní odpovědnost zemědělců, sleduje mezinárodní trend a zajišťuje stabilní zemědělství, které i v krizových dobách zaručuje bezpečnost potravin,“ zdůrazňuje John.

 

Závěr: Prevence zůstává rozhodující

I když byl rok 2025 dosud rokem bez velkých katastrof, neměli bychom se ukolébat falešným pocitem bezpečí.

„Klimatická změna postupuje a zajištění českého zemědělství pomocí systému partnerství veřejného a soukromého sektoru zůstává nepostradatelnou součástí řízení rizik,“ dodává závěrem Vladimír John.

Agra pojišťovna zůstává spolehlivým partnerem pro zemědělství a sází na inovativní řešení, která zajistí stabilitu podnikům i v budoucnosti. Pouze díky úzké spolupráci mezi státem, pojišťovnami a zemědělci můžeme zajistit udržitelné zemědělství a potravinovou soběstačnost pro budoucí generace.

 

Zdroj: www.agrapojistovna.cz

 

 

