Agra pojišťovna uspořádala ve Vídni konferenci pro makléře ze střední a východní Evropy

  14:01
Praha/Vídeň 29. září 2025 (PROTEXT) - Více než 100 účastníků diskutovalo o aktuálních příležitostech a výzvách v zemědělství

Agra pojišťovna a její rakouská centrála ÖHV pozvali do Vídně více než 100 pojišťovacích makléřů ze svých trhů v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku a Rumunsku na první konferenci makléřů „Agrasure“. Hlavními tématy byly aktuální otázky řízení rizik, dopady klimatických změn na zemědělský sektor a mezinárodní perspektivy pojištění úrody. Představeny byly také modely partnerství veřejného a soukromého sektoru a možnosti jejich rozvoje na mezinárodní úrovni.

V úvodním projevu zdůraznil Dr. Kurt Weinberger, předseda představenstva Österreichische Hagelversicherung, ohrožení zemědělství extrémním počasím: „Zemědělství čelí značným výzvám v důsledku nárůstu extrémních povětrnostních jevů způsobených klimatickou změnou a volatilitou tržních cen. Faktem je, že zemědělství je jako dílna pod širým nebem vázáno na své umístění. Na rozdíl od průmyslu, který může v případě zhoršení podmínek přesunout své provozy, musí zemědělci zůstat ve svých lokalitách a potýkat se s rostoucími riziky spojenými s počasím. Jen stabilní zemědělský sektor může v budoucnu uživit 9 miliard lidí. Je tedy v zájmu celé populace, aby mělo zemědělství pevnější záchrannou síť. K tomu je však zapotřebí nejen silné a inovativní zemědělské pojištění, ale také jasný závazek politiků k modelům partnerství veřejného a soukromého sektoru. Tato spolupráce mezi zemědělstvím, veřejným sektorem a pojišťovnictvím je již mezinárodně běžná, například v USA nebo Číně.“

Následně Michael Staudinger ze Světové meteorologické organizace (WMO) poukázal na již patrné dopady klimatických změn na zemědělství a zdůraznil, že zemědělci jsou nejvíce postiženi extrémními povětrnostními jevy a vystaveni obzvlášť vysokému riziku.

Andreas Rohm z Munich Re představil globální trendy v oblasti rizik a upozornil, že státy po celém světě rozšiřují podporu pojistného pro pojištění úrody a zvířat v důsledku rostoucího ohrožení přírodními katastrofami a zvyšujícího se počtu nákaz zvířat.

Pohled přes Atlantik poskytl Thomas Zacharias z americké asociace pojišťoven NCIS. Vysvětlil, jaké příležitosti nabízí americký model pojištění úrody, a zmínil, že Evropa i USA mohou vzájemně těžit ze zkušeností v této oblasti. V USA je pojištění úrody klíčovým nástrojem zemědělské politiky pro zajištění zásobování potravinami.

Evropskou perspektivu přinesl Bence Major z Evropské komise, který zdůraznil, že společná zemědělská politika může v budoucnu v globální konkurenci obstát pouze s využitím silných nástrojů pro prevenci rizik.

Na závěr přednesl praktické zkušenosti Matthias Grün ze společnosti Esterhazy Betriebe AG. Popsal, jak mohou zemědělské podniky pomocí cíleného pojištění úspěšně řídit rizika a zajistit si stabilitu.

O Agra pojišťovně a Österreichische Hagelversicherung

Österreichische Hagelversicherung je předním specializovaným zemědělským pojistitelem v Rakousku a patří mezi nejkomplexnější poskytovatele v Evropě. S pobočkami v Česku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Rumunsku a Bulharsku nabízí ÖHV své produkty v mnoha zemích. Na český trh společnost vstoupila v roce 2006 pod názvem Agra pojišťovna.

Agra pojišťovna nabízí ochranu zemědělských plodin před škodami způsobenými přírodními katastrofami, jako je krupobití, sucho, povodně, vichřice či mráz. Kromě toho poskytuje pojištění hospodářských zvířat, včetně skotu, prasat, ovcí, koz a drůbeže. Díky modernímu systému likvidace škod, který využívá i satelitní data ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou (ESA), Agra pojišťovna zajišťuje rychlé a efektivní vyřizování pojistných událostí. Tento technologický náskok výrazně přispívá k vysoké spokojenosti zemědělských podniků.

