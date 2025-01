Agrární komora ČR a RENOMIA pokračují v úspěšném partnerství

Agrární komora ČR spolu s RENOMIA věří, že právě dlouhodobá spolupráce na vysoké profesionální úrovni a komplexní služby pro členy komory budou prospěšné pro zajištění a udržení rozvoje českého zemědělství. Spolupráce nabývá na významu především v tomto podnikatelsky složitém období, kdy pod vlivem mnoha externích faktorů došlo k výraznému rozkolísání a znejistění agrárního trhu, a právě jeho opětovná stabilizace a předvídatelnost je pro podnikatele agrárního sektoru velmi důležitá.

„Zemědělství je nesmírně nejisté a rizikové podnikání. Rizika není možné nikdy zcela eliminovat, ale lze je komplexně minimalizovat vhodně a výhodně uzavřeným pojištěním zvířat, plodin a majetku. Pokud zemědělec správně investuje a dokáže využít principů precizního zemědělství, má i v této nejisté době o krok blíže k úspěchu. A právě v této synergii, kterou společnost RENOMIA dokáže našim členům poskytnout, vidím jednu z hlavních výhod vzájemné spolupráce,“ říká prezident Agrární komory ČR Jan Doležal.

Smlouvu o partnerství s AK ČR podepsala také společnost GRANTEX dotace, dceřiná firma RENOMIA a přední tuzemský poskytovatel služeb v oblasti dotačního poradenství. Spolupráci s AK ČR prodloužila i společnost Agdata, český lídr v oblasti precizního zemědělství, která spravuje data uživatelů obhospodařujících více než jeden milion hektarů zemědělské půdy. Systém Agdata pomáhá farmářům efektivně plánovat a řídit farmy, šetřit zdroje a zlepšovat produktivitu, čímž přispívá k jejich dlouhodobé udržitelnosti.

„Roky našeho strategického partnerství s Agrární komorou ČR ukázaly, že se jedná o spojení, které je pro zemědělce užitečné a přínosné. Proto si jeho dalšího pokračování velmi vážíme. Podpora zemědělství je jedním z našich hlavních cílů a nadále budeme společně dělat maximum pro to, aby měli čeští zemědělci co nejlepší podmínky pojištění pro svůj další rozvoj. Díky našim kolegům z Agdata a GRANTEX dotace zajišťujeme nejkomplexnější servis na trhu a pomáháme zemědělcům nejen chránit výsledky jejich práce, ale také investovat do budoucnosti podnikání v odvětví, které je pro celou společnost důležité,“ říká ředitel RENOMIA AGRO pro strategické partnery Jiří Havelka.

Zdroj: RENOMIA

www.renomia.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.