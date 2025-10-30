AGRO INVEST nabízí jistotu výnosu i zpětný odkup zemědělské půdy

AGRO INVEST, program renomované firmy AGRO SLOVAKIA, přináší investorům možnost pořídit si zemědělskou půdu na Slovensku přímo z jejího vlastního portfolia – s garancí zhodnocení i možností zpětného odkupu.
Kupní cena je vždy plně kryta skutečným pozemkem, který se po podpisu kupní smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí stává výhradním vlastnictvím investora. Hodnota půdy, na rozdíl od jiných komodit, nepodléhá krátkodobým tržním výkyvům, a představuje tak dlouhodobě stabilní a bezpečné aktivum. Veškeré investiční riziko přitom nese AGRO INVEST, díky čemuž je investice pro klienta maximálně chráněná.
Společnost navíc garantuje možnost zpětného odkupu s předem stanoveným zhodnocením. Po pěti letech držení pozemku činí garantovaný nárůst 40 %, po deseti letech pak dvojnásobek původní investice. Investor, který zakoupí půdu například za 50.000 eur, tak po deseti letech může prodat pozemek zpět za 100 000 eur – a to s kompletním právním servisem a bez zbytečné administrativy.
Zemědělská půda dlouhodobě vykazuje průměrné roční zhodnocení 8 až 12 procent, což převyšuje nejen zlato (8 %), ale i nemovitosti (5 %) či penzijní a podílové fondy (3 %). Díky těmto parametrům patří mezi nejbezpečnější a nejvýnosnější konzervativní investice současnosti.
AGRO INVEST zajišťuje investorům kompletní odborný servis – od výběru vhodných pozemků a právního zajištění až po následnou správu. Po uzavření servisní smlouvy se klient nemusí o nic starat: společnost zajišťuje pravidelné kontroly pozemků, evidenci pachtovních smluv, přípravu podkladů pro daňové přiznání i zastupování na úřadech. Všechny informace má investor přehledně dostupné v online klientské zóně.
Celý proces nákupu je přitom jednoduchý a transparentní. Investorovi připraví nabídku z prověřených pozemků připravených k převodu, podepíše kupní smlouvu a po zápisu do katastru se stává jejich výhradním vlastníkem. Následně může využít správu prostřednictvím servisní smlouvy nebo se po uplynutí sjednané doby rozhodnout pro garantovaný zpětný odkup.
AGRO INVEST tak nabízí jedinečnou příležitost, jak bezpečně a dlouhodobě zhodnotit své prostředky v reálném aktivu, které má trvalou hodnotu. Díky profesionálnímu zázemí společnosti AGRO SLOVAKIA získávají investoři jistotu, že jejich kapitál je uložen bezpečně, výnosně a s maximální péčí.