Ahoj prázdniny s koncertem Michala Davida a ohňostrojem

Jejím vrcholem bude speciální koncert Michala Davida se skupinou Kvatro a slavnostní ohňostroj 8:00 minut k 800 letům – na počest výročí města Hradec Králové a spolu s ním i 25 let činnosti Sion škol, 100 let hradeckého hokeje i 120 let hradeckého fotbalu.
I díky podpoře Královéhradeckého kraje je akce dárkem (nejen) Hradečákům k výročí jejich města a na celou akci i večerní koncert Michala Davida a ohňostroj je VSTUP VOLNÝ.
Program bude moderovat Mirek Vaňura a jeho součástí bude např. vystoupení světoznámého pěveckého sboru Boni Pueri s dirigentem Pavlem Horákem, režiséra a herce Tomáše Magnuska se svými hosty, mladého zpěváka Karla Vaňury a také hradeckých hokejistů, fotbalistů a basketbalistů.
Hokejisté Mountfield HK, fotbalisté FC Hradec Králové a basketbalisté GAPA HK budou mít během programu na náměstí také své autogramiády.
Na náměstí budou mj. i atrakce pro děti, skákací hrady, florbalové hřiště klubu Hradečtí lvi – FBC Sion, stánky pro předškoláky, koutek pro koumáky apod. a také ukázky hokeje, fotbalu, basketu i florbalu a další program pro děti i dospělé.
Ahoj prázdniny se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Petra Kolety a ve spolupráci a s podporou Královéhradeckého kraje ji pořádají Sion školy, slavící v září 25 let činnosti, ve spolupráci s dalšími partnery v čele s produkcí Michala Davida, Boni Pueri, královéhradeckými sportovními kluby Mountfield HK, FC Hradec Králové, GAPA HK, Hradečtí lvi – FBC Sion a dalšími a také DDM - Domem dětí a mládeže Nová generace apod.
