Jacobus Ahrend založil firmu v Amsterdamu v roce 1896, ještě před svými osmnáctými narozeninami. První nabídku tvořily rýsovací prkno a souprava kružítek, později přibyl kancelářský nábytek. Během následujících desetiletí se Ahrend stal značkou spojenou s designem a vybavováním pracovního prostředí. Dnes působí pod názvem Royal Ahrend.
Z kanceláří do showroomů, škol i zdravotnických zařízení
Vedle výroby nábytku Ahrend nabízí komplexní řešení a služby spojené s návrhem a realizací interiérů. Zaměřuje se především na kanceláře – od analýzy potřeb organizace a jejích zaměstnanců přes návrh a vybavení prostoru až po následný servis. Tyto zkušenosti využívá také v dalších segmentech, vždy s ohledem na účel prostoru a specifické potřeby jeho uživatelů.
V prodejnách a automoto showroomech se potkávají požadavky na prezentaci značky a produktů s potřebami zákazníků i zaměstnanců. Návrh interiéru proto propojuje přehledné uspořádání, kvalitní zázemí pro personál a příjemné prostředí pro jednání se zákazníky. Vybavení přitom respektuje vizuální identitu jednotlivých značek. Ahrend vybavuje po celém světě showroomy značek VW, Škoda, CUPRA, Honda a dalších.
Ve vzdělávacích institucích je důležitá podpora různých forem výuky, soustředění i spolupráce. Pro zařízení zdravotní a sociální péče jsou prioritou funkčnost, odolnost, pohodlí a snadná orientace. V Česku se Ahrend podílel například na vybavení Domova pro seniory Zátiší Hostivař, Domu následné péče na Opatově a Polikliniky Agel v Praze.
„Výročí je pro nás příležitostí ohlédnout se za historií Ahrendu i přemýšlet o jeho dalším směřování. Naším úkolem je porozumět potřebám lidí, kteří budou prostory využívat, a podle nich navrhnout a realizovat funkční řešení,“ říká Petr Hampl, generální ředitel společnosti Ahrend pro region CEE.
Dlouhá životnost, renovace a opětovné využití nábytku
Cirkulární přístup Ahrendu zahrnuje celý životní cyklus nábytku, od návrhu přes údržbu a opravy až po zpětný odběr, renovaci a opětovné využití. Cílem je prodloužit životnost výrobků a umožnit jejich přizpůsobení měnícím se potřebám. Principy ekodesignu společnost začleňuje do vývoje svých produktů již v 90. letech.
Významnou součástí tohoto přístupu je Circular Hub v nizozemském Veghelu, kde se Ahrend na ploše 20.000 m2 věnuje renovaci a opětovnému využití nábytku. Od roku 2023 zde zrenovoval více než 175 tisíc kusů nábytku. Využití renovovaného nábytku v závislosti na konkrétním řešení tak může snížit emise CO2 až o 90 % v porovnání s novým nábytkem.
Ahrend CEE (dříve Techo) se sídlem v Praze obsluhuje klíčový region nizozemské skupiny Royal Ahrend, založené v roce 1896, která patří mezi světové lídry v oblasti kancelářského nábytku a interiérového designu. V Praze se nachází i její nedávno otevřený závod Woodhub na výrobu nábytku, který patří k nejmodernějším v regionu. Společnost se zaměřuje na kvalitní design a udržitelné produkty, které přispívají ke zlepšení pracovního a životního prostředí, a nabízí komplexní řešení pro všechny typy komerčních interiérů. Společnost Ahrend vytváří vlastní produktové řady Techo, Ahrend a Gispen. Inovativní interiérová řešení Ahrend pravidelně získávají ocenění v mezinárodních i regionálních designových soutěžích. Výtvarně koncipované showroomy poboček Ahrend slouží jako inspirační centra. Původní společnost Techo vznikla v roce 1993, součástí skupiny Royal Ahrend je od roku 2008, od roku 2021 působí pod názvem Ahrend. Prostřednictvím svých poboček realizovala zakázky ve 116 zemích. Více na www.ahrend.cz
Zdroj: Ahrend
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60274.