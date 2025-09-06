AI a auta na nové zdroje energie kralují zahájení Světového veletrhu chytrého průmyslu v Čchung-čchingu

Čchung-čching (Čína) 6. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Zpráva z iChongqing: Dne 5. září začal v Čchung-čchingu veletrh World Smart Industry Expo 2025, na kterém se představilo více než 550 společností s více než 3000 inovacemi – od autonomního řízení a AI kokpitů přes XR film až po kavárny obsluhované roboty. Akce ukázala, jak umělá inteligence proměňuje průmysl i každodenní život.

Hlavní pozornost letošního veletrhu patří „AI+" a inteligentním propojeným vozům na nové zdroje energie. Program také představuje témata jako digitální správa měst, robotika, chytré bydlení či rozvoj tzv. nízkoletové ekonomiky. Čestným hostem mezi státy je Singapur, mezi provinciemi pak S'-čchuan.

Na slavnostním zahájení vystoupilo devět hlavních řečníků, kteří nastínili, jak umělá inteligence ovlivňuje společenské změny. Harry Shum Heung-Yeung, předseda rady Hongkongské univerzity vědy a techniky a zahraniční člen americké Národní akademie inženýrství, vyzdvihl nástup tzv. vtělené umělé inteligence a předpověděl rozvoj robotů schopných učit se, přizpůsobovat a spolupracovat v reálném světě.

Cedrik Neike, člen představenstva a generální ředitel divize Digital Industries společnosti Siemens AG, uvedl, že umělá inteligence urychluje přechod k softwarově řízené automatizaci, která průmyslu umožňuje větší flexibilitu, efektivitu a udržitelnost.

V rámci veletrhu probíhá 11 setkání zaměřených na umělou inteligenci, digitální transformaci a kapitálové investice. Huawei, Baidu a další firmy se tu propojují se 40 investičními institucemi. Uzavřené smlouvy celkově přesahují hodnotu 200 miliard jüanů (zhruba 27,5 miliardy dolarů), přičemž kontrakty za 120 miliard jüanů se podepisují přímo na místě.

Mezi klíčové projekty patří i iniciativa chytré výroby firmy Geely, která má posílit dodavatelské řetězce a rozvinout čchung-čchingský pokročilý výrobní klastr „33618", což je městská strategie zaměřená na modernizaci průmyslové struktury a vybudování celostátně významného centra pokročilé výroby. Přinést by měla růst v sektorech, jako jsou vozy na nové zdroje energie, elektronika, materiály, potravinářství, textil i biomedicína.

V pavilonu věnovaném vozidlům s pohony na nové zdroje energie (NEV) se na veletrhu představuje 20 světových výrobců automobilů, mezi nimiž nechybí Changan, Seres a Tesla. Zázemí jim tvoří více než 100 dodavatelů dílů a partnerů ekosystému. Společně ukazují novinky v oblasti inteligentního řízení, softwarově definovaných vozidel a chytré výroby.

Expo zároveň slouží jako platforma pro uvedení nových technologií, včetně značky „SDA Intelligence" společnosti Changan, čchung-čchingské platformy pro chytré řízení nízkoletové dopravy, otevřené architektury pro AI computing, systému AI Supercluster od firmy Sugon a soutěže China NEV Challenge.

Světový veletrh chytrého průmyslu, který se poprvé konal v roce 2018 pod názvem Smart China Expo, se stal významnou platformou pro digitální inovace. Sdružuje přední představitele průmyslu, akademické obce i tvůrce politik, kteří přestavují průlomové chytré technologie a podporují mezinárodní spolupráci.

KONTAKT: Xi'ang'yi Cao, caoxy@ichongqing.info

 

 

