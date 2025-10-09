AI a digitalizace v účetnictví: Výhody lákají, obavy přetrvávají

Jaké místo má umělá inteligence v účetnictví? Jak mohou účetní a ekonomické profese využít digitalizaci ve svůj prospěch? A čeho se naopak obávají? Odpovědi nabídne odborná konference Digitalizace účetnictví 2025, která se uskuteční 15. října 2025 v CIIRC Praha – Dejvice pod záštitou Komory certifikovaných účetních a Svazu účetních ČR.
Akce je určena účetním, finančním manažerům, podnikatelům i zástupcům firem, kteří chtějí pochopit dopady moderních technologií na svou práci a získat praktické know-how.
Program konference:
1. blok: AI a virtuální asistenti
2. blok: Cybersecurity
3. blok: Zkušenosti účetních firem
4. blok: Nový zákon o účetnictví: vize a budoucí úpravy účetnictví a výkaznictví
Proč se zúčastnit?
- Inspirující příběhy: Poslechnete si, jak úspěšné firmy implementují nejnovější technologie v účetnictví.
- Praktické rady: Získáte konkrétní tipy, jak zefektivnit každodenní procesy a šetřit čas.
- Networking: Setkáte se s odborníky z praxe, zástupci technologických firem a kolegy z oboru.
- Bonus: Volný vstup na veletrh Automation4Business, který probíhá souběžně na stejném místě.
Konference se koná 15. října 2025 v budově CIIRC Praha – Dejvice.
Více informací a registrace: www.ucetnictvi-digitalizace.cz
Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. je společnost působící na českém trhu více než 30 let. Specializuje se na odborné publikace, školení a online vzdělávání v oblasti účetnictví, daní, práva, HR a podnikání.
