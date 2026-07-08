AI agenti budou moci nakupovat. Visa přináší bezpečný model Agentic Ready

Na konferenci Visa Payments Forum v Paříži, která každoročně spojuje více než 2000 lídrů platebního odvětví, představila společnost Visa další krok v rozvoji nakupování pomocí AI agentů. Ti nyní na základě pokynů držitelů karet nakupují jejich jménem na webech zapojených obchodníků. Transakce už probíhají v reálném provozu, nikoli pouze v testovacím prostředí, což otevírá cestu k širšímu využití této technologie.
Při těchto transakcích AI agenti vyhledávali produkty, vybírali zboží a zadávali nákupy podle pokynů a pravidel nastavených držiteli karet. Prostřednictvím své platební sítě Visa propojuje banky, obchodníky a systémy umělé inteligence, a umožňuje tak bezpečné a ověřené transakce v oblasti agentního obchodování, které splňují evropské regulatorní požadavky.
Transakce umožňuje platforma Visa Intelligent Commerce, která sjednocuje řešení společnosti Visa pro bezpečné využití umělé inteligence v online nakupování. Každou transakci schvaluje držitel karty a AI agenti jednají pouze v rámci oprávnění a pravidel, která jim uživatel předem nastaví.
Budování ekosystému pro agentní obchodování
Visa ve spolupráci s více než 30 evropskými vydavateli karet rozvíjí obchodování pomocí AI agentů, kteří mohou na základě pokynů držitelů karet nakupovat jejich jménem. Mezi zapojené obchodníky patří například lastminute.com, Frasers, Cleverbridge a BrickDepot.
Transakce už probíhají v různých odvětvích, například v cestovním ruchu, maloobchodě nebo e-commerce, a ukazují, jak lze nakupování pomocí AI agentů využít v běžném životě. Jde o další fázi programu Visa Agentic Ready v Evropě, který propojuje infrastrukturu, technologické standardy i partnery potřebné pro širší rozvoj obchodování pomocí AI agentů.
„AI agenti už dnes dokážou nakupovat jménem zákazníků přímo u obchodníků. Dalším krokem je rozšířit tento model napříč celým ekosystémem – propojit banky, obchodníky, technologické partnery i potřebnou infrastrukturu a standardy tak, aby bezpečnost a důvěra byly jeho přirozenou součástí od samého začátku. Stejným způsobem jsme v minulosti přispěli k rozšíření bezkontaktních plateb a věříme, že podobně se bude vyvíjet i další generace digitálního obchodování,“ říká František Jungr, ředitel produktové divize Visa pro střední a východní Evropu.
Do programu se nově zapojují také obchodníci
Obchodníci se do programu zapojují díky řešením Visa Trusted Agent Protocol (TAP) a Agent Directory, která jim umožňují bezpečně ověřit AI agenty a spolupracovat s nimi napříč různými platformami a prostředími.
Tato řešení obchodníkům umožňují spolehlivě ověřit identitu AI agentů a odlišit důvěryhodné interakce od neověřených požadavků. Zároveň si zachovávají kontrolu nad tím, jak AI agenti přistupují k jejich webům, zobrazují produkty a realizují nákupy.
Tato řešení nevyžadují budování nové infrastruktury. Lze je integrovat do stávajících systémů pro řízení rizik, bezpečnostních pravidel i uživatelské zkušenosti. Protokol TAP je navržen tak, aby fungoval vedle stávajících i nově vznikajících standardů pro digitální obchodování, takže jej obchodníci mohou nasadit bez narušení provozu a s využitím své stávající infrastruktury.
Na implementaci se podílejí také poskytovatelé infrastruktury, například Cloudflare a Akamai, kteří pomáhají integrovat tato řešení do systémů, na nichž fungují webové stránky obchodníků.
Visa Payment Passkeys zajišťují bezpečné transakce pod kontrolou uživatele
Vydavatelé karet se do programu zapojují prostřednictvím technologie Visa Payment Passkeys, která umožňuje bezpečně ověřovat transakce iniciované AI agenty jménem držitelů karet. Každá transakce je autorizována a jednoznačně propojena s ověřeným uživatelem i jeho výslovným souhlasem. Držitel karty tak má plnou kontrolu nad tím, kdy a za jakých podmínek jsou platby prováděny.
Všechny transakce v programu Agentic Ready využívají technologii Visa Payment Passkeys, která vydavatelům karet i obchodníkům zajišťuje bezpečné schvalování a zpracování plateb v souladu s evropskými požadavky na silné ověření zákazníka (SCA). Ověřením držitele karty i identity AI agenta Visa vytváří důvěryhodné prostředí pro bezpečné zpracování transakcí, aniž by uživatel ztratil přehled nebo kontrolu nad svými platbami.
Další etapa digitálního obchodování
Visa propojuje AI agenty, obchodníky a vydavatelské banky a vytváří důvěryhodné prostředí pro bezpečné transakce. Díky tomu si držitelé karet zachovávají kontrolu nad svými platbami, obchodníci mohou bezpečně spolupracovat s ověřenými AI agenty a vydavatelé mají přehled o transakcích i kontrolu nad jejich schvalováním.
Po úspěšném nasazení v reálném provozu se obchodování pomocí AI agentů může rozšířit do dalších odvětví i na další evropské trhy. Tento model se zároveň rozšiřuje také do oblasti firemních a B2B plateb, kde mohou transakce iniciované AI agenty pomoci firmám zvýšit efektivitu a zjednodušit řadu procesů.
Partneři programu Visa Agentic Ready
Do programu Visa Agentic Ready se již zapojilo více než 30 evropských bank a finančních institucí, včetně České spořitelny.
Mezi další partnery patří například Abanca, Alpha Bank, Bankinter, Barclays, BBVA, CaixaBank, comdirect, Commerzbank, Cornercard, Bank of Cyprus, Deutsche Kreditbank, HSBC UK, ING, Klarna, Lloyds Banking Group, mBank, Nationwide Building Society, NatWest, Nexi Group, Nordea Bank, OP Cooperative, Piraeus Bank, PKO Bank Polski, Revolut, S-Payment, Swisscard, Tatra banka, Banca Transilvania, Vanquis Bank a Viseca. Transakce jsou zabezpečeny technologií Visa Payment Passkeys a splňují evropské požadavky na silné ověření zákazníka (SCA).
O společnosti Visa
Visa (NYSE: V) je světovým lídrem v oblasti digitálních plateb. Umožňuje realizaci transakcí mezi spotřebiteli, obchodníky, finančními institucemi a veřejným sektorem ve více než 200 zemích a teritoriích po celém světě. Naším posláním je propojovat svět prostřednictvím nejmodernější, pohodlné, spolehlivé a bezpečné platební sítě, která pomáhá jednotlivcům, firmám i ekonomikám prosperovat. Věříme, že ekonomiky, které jsou otevřené všem a všude, podporují růst a vytvářejí základ pro budoucnost pohybu peněz. Více informací naleznete na Visa.cz.
Zdroj: Visa