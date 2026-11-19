Propojený pracovní postup pro týmy zabývající se sociálními sítěmi
Společnost AI Inspo dnes oznámila oficiální uvedení svého agenta pro sociální sítě založeného na umělé inteligenci, určeného pro tvůrce, marketéry a firmy. Tato platforma sjednocuje strategii pro sociální sítě a tvorbu kreativního obsahu do jediného pracovního postupu, od analýzy účtů a identifikace trendů až po publikování a vyhodnocování výkonnosti.
Správa více účtů často znamená přepínání mezi nástroji pro plánování, kreativním softwarem, plánovači a analytickými panely. AI Inspo tyto činnosti propojuje, čímž omezuje opakující se práci a pomáhá uživatelům využít poznatky o výkonnosti při přípravě dalšího plánu obsahu.
„AI Inspo byl vyvinut s ohledem na reálné potřeby tvůrců a marketérů, kteří spravují více účtů napříč platformami sociálních médií," uvedl Dong Lin, generální ředitel společnosti QuVideo a vedoucí projektu AI Inspo. „Propojením výzkumu, analýzy dat a tvorby obsahu se snažíme omezit opakující se úkoly a poskytnout uživatelům více času, aby se mohli soustředit na strategii, informované rozhodování a kreativitu."
Od objevování trendů po tvorbu obsahu
Agent vyhodnocuje výkonnost účtu a na základě cílů každého uživatele a fáze vývoje účtu doporučuje další kroky. Identifikuje relevantní trendová témata a přeměňuje je na náměty pro obsah. Uživatelé si mohou vybrat virální inspiraci a přidat k ní vlastní téma; AI Inspo přizpůsobí formát tak, aby vznikl obsah připravený k publikování na dané téma.
Poradenství, které se vyvíjí s každým účtem
Po zveřejnění mohou uživatelé zhodnotit výsledky a na základě toho upřesnit svá témata a formáty. Agent si pamatuje, jak uživatelé spravují účty a vytvářejí obsah, a přizpůsobuje doporučení tak, jak se vyvíjejí jejich cíle a pracovní postupy. U nových účtů se poradenství může zaměřit na volbu směru obsahu a zavedení konzistentní produkční běžné praxe. Jak účty dozrávají, priority se mohou posunout směrem k vylepšování formátů nebo zdokonalování stávající strategie. Kontext účtu pomáhá uživatelům rozhodnout, které trendy si zaslouží další tvůrčí úsilí.
Trvalá podpora pro konzistentní tvorbu obsahu
AI Inspo také poskytuje trvalou uživatelskou podporu a komunitu Discord pro výměnu nápadů a praktických rad, čímž podporuje své poslání – usnadnit a zlevnit tvorbu vysoce kvalitního obsahu.
Agent pro sociální sítě s umělou inteligencí je nyní k dispozici. Další informace najdete na oficiálních stránkách AI Inspo.
O AI Inspo
AI Inspo je vlajkový produkt společnosti QuVideo, který pro tvůrce, marketéry a firmy spojuje personalizovanou strategii pro sociální sítě, objevování trendů, tvorbu obsahu, publikování a analýzu výkonnosti.
KONTAKT: AI Inspo: support@ai-inspo.com, Mily Huang, PR a komunikace, e-mail: jiahui.huang@quvideo.com
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60124.