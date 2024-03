AI jako hrozba, nebo příležitost pro marketing? Dozvíte se na The Best of Czech Promotion Summitu

Jak s umělou inteligencí lépe psát, tvořit a přemýšlet vysvětlí novinář a stand-up komik Miloš Čermák. S čím také mohou moderní technologie pomoci a jakou roli v tom hraje člověk, pro změnu představí Daniel Stach, novinář a popularizátor vědy.

Se svými zkušenostmi, doporučeními i osobitými názory se podělí řada dalších profesionálů a osobností z oboru na konferenci The Best of Czech Promotion Summit, kterou pořádá marketingová agentura CZECH PROMOTION.

"Na umělou inteligenci můžeme mít rozdílné pohledy. Praxe nám ale potvrzuje, že její vliv na marketing je nepopiratelný a bude jen růst. Ať už se řadíte mezi boomery, nebo zástupce GenZ, technologické snílky nebo pesimisty, měli byste o ní alespoň přemýšlet. Jsem proto rád, že letošní summit nabídne mnoho různých osobností, které divákům poskytnou ucelenou představu nejen o tom, co umělá inteligence vlastně je, ale také jak díky ní být úspěšný nejen v marketingu," říká Jan Coufal, CEO agentury CZECH PROMOTION.

The Best of Czech Promotion Summit se uskuteční v pondělí 25. března od 14:40 do 17:00 na úvod zahájení letošního ročníku prestižní obchodní konference Retail Summit. Přenos bude dostupný i široké veřejnosti prostřednictvím live streamu na sociálních sítích agentury CZECH PROMOTION a dalších médií. Sledovat ho můžete zde.

Agentura CZECH PROMOTION je lídrem na poli pragmatického marketingu. Jejím krédem je "pomáhat klientům, aby byli úspěšnější". Své služby poskytuje již osmnáct let, zejména menším až středně velkým českým firmám napříč obory. Zákazníkům nabízí tvorbu efektivních kampaní, tedy full servis počínaje analýzami, výzkumy a nastavením funkčních strategií, přes kreativní řešení a realizaci kampaní, až po offline a online mediální plánování, nákup a vyhodnocení. Agentura je úspěšná i v komplexních digitálních službách, designu, in-store realizacích a PR.