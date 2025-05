AI jako partner, nikoliv náhrada: Konference Unicorn University Open otevřela diskuzi o budoucnosti výuky v éře umělé inteligence

Prvním řečníkem, který konferenci slavnostně zahájil, byl Jakub Haláček, ředitel Unicorn AI Research Center. Ve své prezentaci otevřel téma digitální transformace školství a připomněl, že bez digitalizace vzdělávacího procesu nemůže být AI skutečně efektivním partnerem ve výuce. „Ideální stav v budoucnu je ten, že každá škola, univerzita nebo vzdělávací instituce bude mít své digitální dvojče –– každý krok, který se ve škole odehrává, by měl mít svůj digitální protějšek. Díky tomu je možné využívat AI naplno a přirozeně,“ přiblížil posluchačům vizi budoucnosti. A dodal, že samotná Unicorn Vysoká škola byla od samotného začátku založena jako plně digitalizovaná škola, díky čemuž ukazuje, jak lze díky technologiím usnadnit přístup ke vzdělání, individualizovat výuku a poskytnout studentům důležité informace – od výsledků a porovnání mezi předměty až po efektivní plánování studia.

Praktický pohled na využití umělé inteligence ve školách přinesl Karel Klatovský ze společnosti Microsoft. Ve své přednášce upozornil na dva klíčové trendy – rostoucí potřebu tvorby inteligentních asistentů a agentů a také to, že běžné aplikace už učitelům často nestačí. Učitelé podle něj stále častěji hledají nástroje, které jim nejen usnadní přípravu výuky, ale zároveň umožní lépe reagovat na individuální potřeby žáků.

„Učitelé potřebují nástroje, které jim pomohou personalizovat výuku, vytvářet obsah na míru a zároveň jim uvolní ruce pro to nejdůležitější – práci s dětmi,“ uvedl a upozornil rovněž na rizika nadužívání AI: „V některých školách už vidíme druhý extrém – učitel pomocí AI vygeneruje text, žák ho dá chatbotu zpracovat do odpovědí, a nakonec AI sama hodnotí výstup. To není cesta, kterou bychom se měli ubírat.“

AI ve vzdělávání není budoucnost, ale přítomnost

Na přínosy AI z pohledu učitele navázal také Jakub Kubů z České asociace umělé inteligence, který se zaměřil na hlubší proměnu role pedagogů. Upozornil, že umělá inteligence není otázkou budoucnosti, ale přítomnosti, která už nyní zásadně ovlivňuje podobu výuky. „Celý můj profesní život mě fascinuje, jak technologie mění to, co považujeme za normální. AI ve vzdělávání nám umožňuje hned několik věcí – personalizované vzdělávání, virtuální asistenty pro učitele, analýzu výkonu studentů nebo chatboty jako studijní mentory,“ shrnul.

Právě díky těmto nástrojům se podle něj mění i samotná role učitele – z rutinního předavače informací se stává koučem a průvodcem, který studentům pomáhá zorientovat se v množství informací a podporuje je na jejich individuální vzdělávací cestě. Tento posun vnímá jako jeden z nejdůležitějších aspektů využití AI ve školství: „Učitelé se stávají kurátory vzdělávání – jsou to ti, kdo pomáhají studentům najít cestu, nikoli ti, kdo pouze přednášejí fakta.“

V úzkém kontaktu s učiteli a školami je Eva Nečasová z iniciativy AI dětem, která ve svých diskusích se sbory často naráží na obavy spojené s nástupem umělé inteligence. „Pedagogové se bojí, že děti začnou kvůli AI hloupnout nebo ji budou využívat k podvádění. Tyto obavy jsou reálné, ale existují strategie, jak jim předcházet,“ prozradila. Jednou z cest je například Kurikulum umělé inteligence pro ZŠ a SŠ, které nabízí konkrétní metodiky pro začlenění AI napříč předměty. Nečasová zároveň zdůraznila potřebu budovat AI gramotnost – tedy nejen znalosti a dovednosti, ale i kritický postoj k technologiím. „Děti by měly vědět, kdy za ně technologie rozhoduje, a samy si určit, jaký dopad má AI mít na jejich život.“

Na důležitost porozumění fungování umělé inteligence a jejím dopadům navázal i David Hartman, garant nového bakalářského programu Umělá inteligence na Unicorn Vysoké škole, který na konferenci tento nový program představil a tím také seznámil diváky s možným přístupem k výuce tohoto tématu s ohledem na jeho vývoj a souvislost s mnoha obory. Program podle něj klade důraz nejen na technické dovednosti, ale i na etické a společenské souvislosti – například šíření dezinformací, deepfakes nebo ztrátu soukromí. „Nechceme z lidí dělat programátory, ale naučit je, jak AI funguje, co umí a neumí, a jak ji využít bezpečně a smysluplně,“ uvedl. Výuka je postavená na praktických projektech, týmové spolupráci a propojení s reálnými zadáními z praxe. Cílem je vychovat odborníky, kteří dokážou nové technologie nejen vytvářet, ale i zodpovědně používat – ať už ve školství, firmách nebo veřejném prostoru.

Neznámá budoucnost? Naučme se s ní žít

Na slova Evy Nečasové rovněž navázal ve svém závěrečném vystoupení Ondřej Šteffl ze společnosti Scio, který nabídnul širší pohled na proměnu vzdělávání v éře umělé inteligence. Podle něj jsou současné debaty o opisování či zákazech používání AI pouze dočasnou „pěnou dní“. „Brzy bude AI používat každý na všechno. Klíčové ale bude, kdo ji umí využít efektivně – a kdo ne,“ řekl.

Budoucnost podle Šteffla rozdělí společnost na dvě skupiny: ty, kteří umějí s AI zacházet, a ty, se kterými zachází AI. Upozornil také na potřebu připravit žáky na nejistotu a schopnost adaptace – dovednosti, které budou v rychle se měnícím světě cennější než memorování faktů.

AI jako partner, ne hrozba

Konference Unicorn University Open potvrdila, že AI není jen další technologický trend, ale zásadní změna přístupu ke vzdělávání. Pokud se ji naučíme správně využívat, může být mocným spojencem – partnerem, který rozvíjí lidský potenciál, nikoli nástrojem, který ho nahrazuje.

Zdroj: Unicorn