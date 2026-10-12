AI má hlad po výkonu

Umělá inteligence se stále více prosazuje ve firmách a s každou další aplikací roste potřeba výpočetního výkonu. Na tuto poptávku reaguje česká technologická společnost IDEAL STAV DATA (IDS), která připravuje a financuje nové modulární datacentrum. Má poskytovat zázemí pro náročné výpočty spojené s umělou inteligencí a digitální služby přímo v České republice. IDS v projektu spojuje stavební zázemí skupiny IDEAL STAV se zkušenostmi externích odborníků, kteří se výpočetní infrastruktuře věnují od roku 2015.
Pro IDS představuje rychlý nástup AI příležitost k dalšímu rozvoji. Firmy využívají umělou inteligenci při práci s dokumenty, v zákaznické podpoře, při vývoji softwaru i tvorbě videa. Výpočetní výkon potřebují při vývoji modelů i při jejich každodenním používání. S každým dalším uživatelem a náročnější úlohou rostou požadavky na servery a jejich provoz. Na tuto rostoucí poptávku chce IDS reagovat vlastní výpočetní kapacitou v Česku.
„AI se během krátké doby stala běžným pracovním nástrojem. Aby ji uživatelé a firmy mohli dál rozvíjet a používat, potřebují dostupný výkon a spolehlivé technické zázemí. V tom vidíme prostor pro IDS. Chceme vybudovat datacentra, která budou sloužit českým i zahraničním zákazníkům a dokáží růst s jejich potřebami. Proto propojujeme zkušenosti skupiny IDEAL STAV s technologickým týmem odborníků z DCNetwork,“ říká Martin Voráček, člen správní rady společnosti IDEAL STAV DATA.
Zájem o připravovanou výpočetní kapacitu má podle IDS už konkrétní podobu: kapacita prvního datacentra je prostřednictvím partnerské sítě DCNetwork plně smluvně zajištěna ještě před spuštěním. Společnost nyní připravuje český uzel této sítě a první kontejnerový modul je již částečně osazen hardwarem.
Základem projektu je modulární řešení, které ve speciálně upraveném kontejneru propojuje výkonné servery, napájení, chlazení, síťové prvky a zabezpečení. Další kapacitu lze přidávat po jednotlivých modulech podle potřeb zákazníků. IDS tak může projekt rozšiřovat postupně a reagovat na vývoj poptávky. Skupina IDEAL STAV zajišťuje stavební část, přípravu potřebné infrastruktury a prodej či distribuci výpočetního výkonu na českém trhu.
Při výběru technologického partnera vsadila IDS na zkušenosti z praxe. Tým DCNetwork se podílel na vývoji a stavbě 13 datacenter. Přináší zkušenosti se sestavováním výpočetních zařízení, rozvody elektřiny, síťovým propojením i chlazením. Jednou z osobností spolupráce je Karel Fillner, který v projektu odpovídá za technologie kontejnerů a jejich vývoj.
Spolu s ním se na realizaci podílejí specialisté na vysokonapěťovou elektrotechniku, síťovou bezpečnost a architekti cloudových infrastruktur. Tito odborníci zajišťují také nepřetržitý dohled nad celým systémem. Patří mezi ně například PaedDr. Mgr. Martin Uher, MBA, manažer a auditor se zkušenostmi v kybernetické bezpečnosti, bezpečném používání umělé inteligence, vzdělávání a řízení projektů. Dalším je Filip Těhník, tvůrce síťových infrastruktur pro AI servery, úložiště a telekomunikace.
„Pořízením serverů práce teprve začíná. Napájení, síť a chlazení musí fungovat společně, i když se zatížení techniky během dne výrazně mění. Do projektu IDS přinášíme zkušenosti, které jsme získávali při stavbě a provozu předchozích instalací,“ řekl Karel Fillner.
Důležitou součástí datacentra IDS je vlastní systém vzduchového chlazení DCNetwork, na který tým podal patentovou přihlášku. Řešení odděluje teplý a studený vzduch a řídí proudění podle aktuální zátěže serverů. Cílem je odvádět vznikající teplo s co nejnižší spotřebou energie a šetrně nakládat s vodou. Pro IDS je hospodárnost provozu součástí návrhu od samého začátku.
Dosavadní zkušenosti technologického týmu ilustrují čtyři realizace: vysokovýkonný výpočetní uzel v Praze s příkonem 3,6 MW, mobilní datové kontejnery v Ostravě s příkony 200–800 kW, datové centrum v Hodoníně s příkonem 400 kW a datové centrum v Českých Budějovicích. V posledně jmenovaném počet serverů postupně vzrostl z přibližně 100 na 220.
Na těchto zkušenostech IDS staví zázemí pro další rozvoj služeb využívajících umělou inteligenci. Její ambicí je postupně rozšiřovat výpočetní kapacitu podle potřeb zákazníků a budovat v Česku infrastrukturu, která uspokojí rostoucí poptávku po výkonu.
Zdroj: Ideal Stav Data a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59572.