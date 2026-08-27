AI mění roli sluchátek: Od překladu v reálném čase až po zápis schůzek

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Praha 27. srpna 2026 (PROTEXT) - Role bezdrátových sluchátek se rychle proměňuje. Z prostředku pro poslech hudby a telefonování se postupně stávají nástrojem pro práci, komunikaci i cestování. Tento trend sleduje také společnost Anker Innovations prostřednictvím značky soundcore, jejíž modely rozšiřují možnosti sluchátek o překlad ve více než 100 jazycích, hlasového AI asistenta nebo automatické zpracování záznamu osobní schůzky do přepisu, shrnutí a seznamu úkolů.

Technologie založené na umělé inteligenci dnes pomáhají například s čištěním hlasu během hovorů, přizpůsobením zvuku okolnímu prostředí nebo efektivnějším potlačením rušivých zvuků. Funkce, které ještě před několika lety patřily především do chytrých telefonů nebo specializovaných aplikací, se tak postupně přesouvají přímo do audiozařízení ve vašich uších.

Překladatel, zapisovatel i asistent v malé krabičce

Jedním z příkladů z portfolia Anker Innovations je model soundcore AeroFit 2 AI Assistant, který ve spojení s aplikací umožňuje překládat konverzace ve více než 100 jazycích. Nabízí také hlasového AI asistenta, jenž uživatelům pomáhá s ovládáním vybraných funkcí a umožňuje pracovat s informacemi prostřednictvím hlasu.

Novější model soundcore Liberty 5 Pro Max rozšiřuje využití umělé inteligence také do pracovního prostředí. Jeho nabíjecí pouzdro je vybavené mikrofonem, díky kterému umožňuje nejen zmiňované překládání, ale také pořizování záznamů z osobních schůzek, rozhovorů nebo přednášek. Systém následně dokáže z nahrávky vytvořit přepis, stručné shrnutí, klíčové body i seznam navazujících úkolů. Sluchátka tedy už zdaleka neslouží jen k zábavě. Postupně se z nich tedy stává nástroj, který dokonale zefektivní vaši každodenní práci.

Sluchátka se tak postupně stávají nástrojem nejen pro zábavu, ale také pro práci, cestování a každodenní komunikaci. Modely soundcore AeroFit 2 AI Assistant a soundcore Liberty 5 Pro Max ukazují dvě možné cesty dalšího vývoje. První směřuje k využití umělé inteligence při překonávání jazykových bariér, druhá k zachycení a efektivnějšímu zpracování informací.

AI pomáhá s hlasem i okolním hlukem

Umělá inteligence nenachází využití pouze v překladu nebo zpracování poznámek. U moderních audiozařízení pomáhá také rozpoznávat hlas uživatele, oddělovat jej od ruchu v okolí a zajišťovat srozumitelnější komunikaci během telefonování a videohovorů. U modelu soundcore Liberty 5 Pro Max tyto funkce podporuje čip Anker Thus™ AI Chip ve spojení se systémem senzorů. Technologie pracuje na pozadí a průběžně reaguje na podmínky v okolí, aniž by uživatel musel složitě měnit nastavení.

Sluchátka se stávají osobním technologickým centrem

Proměna role sluchátek souvisí také se změnou pracovních návyků. Hybridní způsob práce, častější videohovory nebo rostoucí mobilita uživatelů zvyšují nároky na audio zařízení.

Vedle kvality zvuku proto hrají stále důležitější roli funkce podporující soustředění, pohodlí nebo plynulé přepínání mezi pracovním a osobním režimem. Sluchátka dnes lidem pomáhají při komunikaci, cestování, práci na dálku i pohybu v rušném prostředí.

„Uživatelé dnes od sluchátek očekávají mnohem více než jen kvalitní poslech hudby. Stávají se nástrojem, který jim pomáhá při práci, komunikaci i cestování. Překlad se může přehrávat přímo do uší, hlasového asistenta lze ovládat mluveným povelem a z osobní schůzky může uživatel získat hotový přepis i seznam úkolů. Umělá inteligence tak postupně mění způsob, jakým audio zařízení používáme v každodenním životě,“ říká Vera Wang, brand manažerka pro vybrané evropské země ze společnosti Anker Innovations.

Budoucnost audia je chytřejší

Podle společnosti Anker Innovations se právě audio technologie mohou stát jednou z oblastí, kde budou uživatelé s umělou inteligencí přicházet do kontaktu nejčastěji. Sluchátka totiž představují přirozený a méně rušivý způsob interakce s digitálním světem, který nevyžaduje neustálé sledování obrazovky.

Překlady v reálném čase, hlasové ovládání, srozumitelnější hovory i automatické zpracování poznámek představují první kroky k tomu, aby se ze sluchátek stal skutečný osobní technologický asistent. Umělá inteligence tak postupně mění očekávání uživatelů od audio zařízení – z prostředku pro poslech se stává chytrý nástroj, který dokáže usnadnit práci, komunikaci i každodenní život.

Sluchátka soundcore AeroFit 2 AI Assistant a soundcore Liberty 5 Pro Max si můžete vyzkoušet v nově otevřené prodejně Anker v Praze, kterou najdete v prvním patře obchodního centra Westfield Černý Most. K zakoupení jsou také online prostřednictvím vybraných prodejců elektroniky a autorizovaných partnerů značky Anker Innovations.

O společnosti Anker Innovations

Anker Innovations patří mezi přední světové výrobce spotřební elektroniky. Ve svém portfoliu nabízí produkty zaměřené na nabíjení, přenosné napájení, audio technologie a chytrou domácnost. Mezi jeho značky patří například soundcore, eufy nebo Nebula. Produkty společnosti využívají miliony uživatelů po celém světě a značka se dlouhodobě zaměřuje na inovace, které usnadňují každodenní život.

Zdroj: Anker

Kontakt pro média:

Noema Pšenicová

New School Communications

E-mail: psenicova@newschool.cz

newschool.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

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