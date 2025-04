„AI nahradí 80 % práce projektových manažerů během 5 let – a to je dobře,“ říká zakladatel Easy Software

Role projektových manažerů prochází zásadní transformací. Doba manuálního sledování úkolů a aktualizace tabulek je u konce. Tvrdá pravda? Umělá inteligence nahradí ty projektové manažery, kteří budou tento vývoj ignorovat. Ti, kdo se přizpůsobí, převezmou strategičtější a více hodnotné role. Ti, kteří to nedokážou, zůstanou pozadu.

AI vyniká v automatizaci rutinních úkolů, které dříve zabíraly mnoho času – plánování, sledování pokroku nebo predikce rizik. To jsou činnosti, které projektové řízení zpomalují. Firmy proto aktivně hledají projektové manažery, kteří rozumějí AI. Výzkum PMI ukazuje, že ačkoli pouze 21 % respondentů využívá AI při řízení projektů, 82 % vedoucích pracovníků očekává, že AI ovlivní způsob, jakým se budou projekty v následujících pěti letech realizovat. Navíc 91 % profesionálů věří, že AI bude mít alespoň částečný dopad na profesi, přičemž 58 % očekává zásadní nebo transformační změnu – což potvrzuje rostoucí poptávku po odbornících se znalostí AI.

Zakladatel Easy Software k tomu říká: „Projektoví manažeři, kteří se přizpůsobí, uspějí.“

Skutečnou výzvou dnešního rychlého světa je schopnost přizpůsobit se. „Myslím, že už nejde o to, kdo má víc zkušeností, ale kdo se dokáže přizpůsobit technologiím a má snahu se vyvíjet. Sleduji, jak někteří odborníci, bez ohledu na délku praxe, těžce opouštějí zastaralé metody. Je jasné, že ti, kteří přijmou AI jako nástroj pro zlepšení své práce, uspějí,“ dodává Filip Morávek, zakladatel a CEO Easy Software.

Odbornost dnes už nestačí. AI mění způsob, jakým se řídí projekty, a ti, kteří ji integrují do svých procesů, budou napřed. Nejde o to, jak dlouho pracujete – ale jak rychle se dokážete učit, přizpůsobit a využívat nové technologie.

Představte si schůzku, kde jeden projektový manažer využívá AI pro automatické reportování, predikci rizik a optimalizaci zdrojů v reálném čase, zatímco druhý stále spoléhá na ruční sledování a zastaralé nástroje. Ten rozdíl je zřejmý. Interní případová studie Easy Software dokonce ukazuje, že plánování projektů s využitím AI může ušetřit až 80 % času potřebného pro tvorbu plánu. Ti, kdo přijmou AI, nebudou jen efektivnější, ale získají i konkurenční výhodu – a budou formovat budoucnost projektového řízení.

Profesionálové, kteří přijmou AI, budou postupovat na vedoucí pozice rychleji než kdy dřív. Nezáleží na tom, kolik máte zkušeností – pokud se odmítáte přizpůsobit novým technologiím, brzy budete podřízeni těm, kteří to dělají – těm, kteří umí využít AI k maximální efektivitě a dopadu.

Vzpomínáte na dobu před počítači? Bez Excelu, bez e-mailu, bez softwaru na řízení projektů. Aktualizace projektů tehdy znamenaly papírování – v očích mileniálů doslova doba kamenná. Ale přizpůsobili jsme se. Dnes si nikdo neumí představit práci bez těchto nástrojů. S AI je to stejné – je čas se vyvíjet, osvojit si nové dovednosti a redefinovat roli projektového manažera.

„Kdybych měl dát jen jednu radu – přestaňte se bát změn a učte se, abyste neztratili krok s dobou,“ říká zakladatel. Pokud to uděláte, AI převezme rutinní úkoly za vás – žádné zbytečné hodiny strávené aktualizací Ganttových diagramů nebo tvorbou reportů, AI to zvládne během vteřin, nabídne pohled v reálném čase a upozorní na rizika i příležitosti, které by vám mohly uniknout.

A teď bez přikrášlování: Ti, kdo odmítnou AI, ohrožují svou stabilní pozici. Trh nebude na nikoho čekat. Firmy chtějí efektivitu, přesnost a strategické myšlení – vše, co AI už dnes podporuje. „Pokud neumíte pracovat s AI, někdo jiný to umí,“ varuje zakladatel Easy Software.

Ale pokud AI převezme administrativní práci, co zůstane projektovým manažerům? To nejdůležitější.

AI pomůže eliminovat lidské chyby, zlepšit rozhodování a vytvořit efektivnější pracovní postupy. Nenahradí ale potřebu spolupráce, inovace a leadershipu – vlastností, které jsou čistě lidské. AI pouze zvýší efektivitu projektových manažerů.

Převezme rutinní úkoly, takže projektoví manažeři se budou moci soustředit na strategii, plánování a dopad na podnikání. Místo sledování úkolů budou budovat vztahy, řešit problémy a slaďovat projekty s cíli firmy – přemění se z manažerů úkolů na strategické lídry.

AI není jen další nástroj – její nasazení vyžaduje změnu myšlení. Firmy se musí zamyslet nad svými procesy, aby mohly AI skutečně zapojit do každodenního fungování. Tento přístup podporuje hybridní pracovní sílu, kde lidská odbornost a AI spolupracují na zlepšení efektivity i inovací. Zároveň je potřeba nový pohled na tradiční procesy – nestačí je pouze digitalizovat. Aby se AI mohla stát proaktivním partnerem v rozhodování i běžném provozu, musí být začleněna do samotného jádra firemních činností.

Faktem je, že AI se bude dál vyvíjet. Sledujte novinky, neustále se vzdělávejte a staňte se lídrem v projektovém managementu řízeném AI. AI není nepřítel. Nevědomost je. A budoucnost patří těm, kteří jsou ochotni se učit, přizpůsobit a vést. Takže skutečná otázka zní: Jste připraveni se vyvíjet?

