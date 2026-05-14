AI pohání historicky nejrychlejší růst globálních značek, ukazuje Kantar BrandZ Top 100

Zrychlující se nástup umělé inteligence stojí za jednou z nejzásadnějších změn v hodnotě značek za poslední roky a posunul hranici pro vstup do žebříčku Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands na historicky nejvyšší úroveň. Vyplývá to z 21. ročníku globální analýzy společnosti Kantar, která kvantifikuje přínos značky k celkové hodnotě firmy.
Spotřebitelé dnes zažívají značky prostřednictvím tisíců kontaktů formovaných umělou inteligencí – od personalizovaných obsahových feedů až po velké jazykové modely (LLM), které ovlivňují, co lidé vidí a jak se rozhodují. V situaci, kdy algoritmy stále více určují, jaký obsah se k lidem dostane a jakou váhu mu přisoudí, je pro značky ještě důležitější být smysluplné a jasně odlišitelné. Nejnovější data Kantaru potvrzují, že síla značek přetrvává: kombinovaná hodnota globálního žebříčku BrandZ Top 100 dosáhla rekordních 13,1 bilionu USD, což představuje meziroční růst o 22 %.
Historicky poprvé zároveň hranici jednoho bilionu dolarů překonaly hned tři značky – Google (1. místo; 1,5 bilionu USD), Microsoft (3. místo; 1,1 bilionu USD) a Amazon (4. místo; 1,0 bilionu USD). Připojily se tak k Applu (2. místo; 1,4 bilionu USD), který tuto hranici pokořil již dříve.
Hodnota značky Google meziročně vzrostla o 57 %, díky čemuž se firma poprvé od roku 2018 vrátila na první příčku a ukončila čtyřleté prvenství Applu. Tento růst byl systematicky budován zejména prostřednictvím integrace modelu Gemini do stávajících produktů, zavádění agentních funkcí ve vyhledávání a pokračujících investic do datových center.
Jedním z nejvýraznějších nováčků letošního žebříčku je Claude, který debutoval na 27. místě s hodnotou značky 96,6 miliardy USD. ChatGPT mezitím zaznamenal vůbec nejvyšší meziroční růst hodnoty značky v historii žebříčku – o 285 %. Vyšší nárůst byl zaznamenán pouze jednou, a to u značky BlackBerry, jejíž hodnota v roce 2008 vzrostla o 390 %.
Martin Guerrieria, Head of Kantar BrandZ, uvedl:
„Umělá inteligence urychluje růst, zároveň ale činí marketing složitějším. Marketéři dnes pracují s větším množstvím signálů než kdy dříve, rozhodnutí je třeba dělat rychleji a stále méně je zřejmé, co skutečně hraje klíčovou roli. Značky, které překonávají trh, využívají AI k tomu, aby do systému vrátily schopnost správného úsudku – tedy rozpoznat, kterým signálům důvěřovat, propojit chování lidí s reálnými obchodními rozhodnutími a jednat rychle a s jistotou. Na takto fragmentovaném trhu přináší dlouhodobý růst jasnost a konzistence.“
Čínské značky nadále posilují svůj globální vliv
Jedním z klíčových témat letošní zprávy Kantar BrandZ je pokračující růst globální relevance asijských, zejména čínských značek. Téměř čtvrtina značek v globálním žebříčku Top 100 (23 značek) dnes pochází z tohoto regionu, což potvrzuje jejich rostoucí význam pro světovou ekonomiku i stále širší mezinárodní dosah.
V Číně patří mezi značky s nejvyšším meziročním růstem hodnoty Agricultural Bank of China (+54 %), Alibaba (+51 %), ICBC (+49 %), Xiaomi (+48 %), Tencent (+45 %) a Ping An (+41 %). Tencent se zároveň poprvé od roku 2023 vrátil do globální Top 10, a to na 8. místo s hodnotou značky 251,6 miliardy USD.
Martin Guerrieria k tomu dodává:
„Nejrychleji rostoucí značky se soustředí na odstraňování bariér, přinášení reálné hodnoty do života lidí a schopnost citlivě reflektovat kulturní kontext. U čínských značek, jako jsou Tencent, Alibaba nebo TikTok, vidíme především rychlost a schopnost realizace – velmi rychle interpretují spotřebitelské signály a disciplinovaně na ně reagují. Jejich růst nestojí na čekání na perfektní informace, ale na schopnosti jednat včas na základě toho, co má pro značku skutečný dopad.“
Evropa
Průměrná evropská značka v žebříčku Kantar BrandZ Global Top 100 letos zvýšila svou hodnotu o 14 %. Přestože tempo růstu zůstává nižší než v Severní Americe, evropské portfolio vykázalo menší míru poklesů – meziročně oslabily pouze značky Louis Vuitton a Chanel, a to vlivem náročnějších tržních podmínek.
Ačkoliv je Evropa často vnímána jako region zaostávající za americkým technologickým sektorem, růst značek SAP (+6 %), Siemens (+68 %) a Booking.com (+33 %) posouvá Evropu před Asii i Severní Ameriku z hlediska průměrného růstu hodnoty značek v oblasti business a consumer technologií v rámci globální Top 100.
Značky, které vynikají v jednotlivých sektorech
- Oblečení:Zara se stala nejhodnotnější módní značkou světa a předstihla dlouholetého lídra Nike. Potvrzuje tak svou schopnost budovat relevanci prostřednictvím personalizovaných nákupních zkušeností podporovaných umělou inteligencí.
- Luxury:Hermes předstihl Louis Vuitton a stal se nejhodnotnější luxusní značkou na světě. Tento posun odráží dlouhodobý důraz na hluboké porozumění různorodým cílovým skupinám, mimo jiné i prostřednictvím jmenování britské designérky Grace Wales Bonner jako první černošské ženy do čela prestižního krejčovského segmentu značky.
Financial Services: Segment finančních služeb zaznamenal výrazný růst, tažený zejména silnou výkonností tradičních bank, jako jsou Chase a HSBC, které posilují vztahy se spotřebiteli na základě důvěry a dlouhodobé stability.
Žebříček Kantar BrandZ: 10 nejhodnotnějších globálních značek pro rok 2026
|2026 rank
|Brand
|Brand Value (US $m)
|YoY change (%)
|1
|1,484,895
|57%
|2
|Apple
|1,380,294
|6%
|3
|Microsoft
|1,111,788
|26%
|4
|Amazon [1]
|1,022,820
|18%
|5
|NVIDIA
|814,906
|60%
|6
|366,624
|22%
|7
|286,158
|25%
|8
|Tencent [2]
|251,551
|45%
|9
|Oracle
|235,838
|10%
|10
|McDonald's
|235,095
|6%
Souhrnná hodnota značek v globálním žebříčku BrandZ Top 100 = $13.1tn; +22%
[1] Brand Value of Amazon includes Amazon Music, Amazon Prime Video and Amazon Web Services.
[2] Brand Value of Tencent includes QQ, WeChat, Tencent Music, WeSing, WeChat Pay, WeBank, v.qq.com, Tencent Cloud.
