AI pohání historicky nejrychlejší růst globálních značek, ukazuje Kantar BrandZ Top 100

Praha/Londýn 14. května 2026 (PROTEXT) - Google je novou světovou jedničkou v žebříčku Top 100. Technologické značky jako Nvidia, Amazon a Tencent dominují první desítce a čínské značky meziročně posílily v průměru o 32 %.

Zrychlující se nástup umělé inteligence stojí za jednou z nejzásadnějších změn v hodnotě značek za poslední roky a posunul hranici pro vstup do žebříčku Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands na historicky nejvyšší úroveň. Vyplývá to z 21. ročníku globální analýzy společnosti Kantar, která kvantifikuje přínos značky k celkové hodnotě firmy.

Spotřebitelé dnes zažívají značky prostřednictvím tisíců kontaktů formovaných umělou inteligencí – od personalizovaných obsahových feedů až po velké jazykové modely (LLM), které ovlivňují, co lidé vidí a jak se rozhodují. V situaci, kdy algoritmy stále více určují, jaký obsah se k lidem dostane a jakou váhu mu přisoudí, je pro značky ještě důležitější být smysluplné a jasně odlišitelné. Nejnovější data Kantaru potvrzují, že síla značek přetrvává: kombinovaná hodnota globálního žebříčku BrandZ Top 100 dosáhla rekordních 13,1 bilionu USD, což představuje meziroční růst o 22 %.

Historicky poprvé zároveň hranici jednoho bilionu dolarů překonaly hned tři značky – Google (1. místo; 1,5 bilionu USD), Microsoft (3. místo; 1,1 bilionu USD) a Amazon (4. místo; 1,0 bilionu USD). Připojily se tak k Applu (2. místo; 1,4 bilionu USD), který tuto hranici pokořil již dříve.

Hodnota značky Google meziročně vzrostla o 57 %, díky čemuž se firma poprvé od roku 2018 vrátila na první příčku a ukončila čtyřleté prvenství Applu. Tento růst byl systematicky budován zejména prostřednictvím integrace modelu Gemini do stávajících produktů, zavádění agentních funkcí ve vyhledávání a pokračujících investic do datových center.

Jedním z nejvýraznějších nováčků letošního žebříčku je Claude, který debutoval na 27. místě s hodnotou značky 96,6 miliardy USD. ChatGPT mezitím zaznamenal vůbec nejvyšší meziroční růst hodnoty značky v historii žebříčku – o 285 %. Vyšší nárůst byl zaznamenán pouze jednou, a to u značky BlackBerry, jejíž hodnota v roce 2008 vzrostla o 390 %.

Martin Guerrieria, Head of Kantar BrandZ, uvedl:
„Umělá inteligence urychluje růst, zároveň ale činí marketing složitějším. Marketéři dnes pracují s větším množstvím signálů než kdy dříve, rozhodnutí je třeba dělat rychleji a stále méně je zřejmé, co skutečně hraje klíčovou roli. Značky, které překonávají trh, využívají AI k tomu, aby do systému vrátily schopnost správného úsudku – tedy rozpoznat, kterým signálům důvěřovat, propojit chování lidí s reálnými obchodními rozhodnutími a jednat rychle a s jistotou. Na takto fragmentovaném trhu přináší dlouhodobý růst jasnost a konzistence.“

Čínské značky nadále posilují svůj globální vliv

Jedním z klíčových témat letošní zprávy Kantar BrandZ je pokračující růst globální relevance asijských, zejména čínských značek. Téměř čtvrtina značek v globálním žebříčku Top 100 (23 značek) dnes pochází z tohoto regionu, což potvrzuje jejich rostoucí význam pro světovou ekonomiku i stále širší mezinárodní dosah.

V Číně patří mezi značky s nejvyšším meziročním růstem hodnoty Agricultural Bank of China (+54 %), Alibaba (+51 %), ICBC (+49 %), Xiaomi (+48 %), Tencent (+45 %) a Ping An (+41 %). Tencent se zároveň poprvé od roku 2023 vrátil do globální Top 10, a to na 8. místo s hodnotou značky 251,6 miliardy USD.

Martin Guerrieria k tomu dodává:
„Nejrychleji rostoucí značky se soustředí na odstraňování bariér, přinášení reálné hodnoty do života lidí a schopnost citlivě reflektovat kulturní kontext. U čínských značek, jako jsou Tencent, Alibaba nebo TikTok, vidíme především rychlost a schopnost realizace – velmi rychle interpretují spotřebitelské signály a disciplinovaně na ně reagují. Jejich růst nestojí na čekání na perfektní informace, ale na schopnosti jednat včas na základě toho, co má pro značku skutečný dopad.“

Evropa

Průměrná evropská značka v žebříčku Kantar BrandZ Global Top 100 letos zvýšila svou hodnotu o 14 %. Přestože tempo růstu zůstává nižší než v Severní Americe, evropské portfolio vykázalo menší míru poklesů – meziročně oslabily pouze značky Louis Vuitton a Chanel, a to vlivem náročnějších tržních podmínek.

Ačkoliv je Evropa často vnímána jako region zaostávající za americkým technologickým sektorem, růst značek SAP (+6 %), Siemens (+68 %) a Booking.com (+33 %) posouvá Evropu před Asii i Severní Ameriku z hlediska průměrného růstu hodnoty značek v oblasti business a consumer technologií v rámci globální Top 100.

Značky, které vynikají v jednotlivých sektorech

  • Oblečení:Zara se stala nejhodnotnější módní značkou světa a předstihla dlouholetého lídra Nike. Potvrzuje tak svou schopnost budovat relevanci prostřednictvím personalizovaných nákupních zkušeností podporovaných umělou inteligencí.
  • Luxury:Hermes předstihl Louis Vuitton a stal se nejhodnotnější luxusní značkou na světě. Tento posun odráží dlouhodobý důraz na hluboké porozumění různorodým cílovým skupinám, mimo jiné i prostřednictvím jmenování britské designérky Grace Wales Bonner jako první černošské ženy do čela prestižního krejčovského segmentu značky.

Financial Services: Segment finančních služeb zaznamenal výrazný růst, tažený zejména silnou výkonností tradičních bank, jako jsou Chase a HSBC, které posilují vztahy se spotřebiteli na základě důvěry a dlouhodobé stability.

 

Žebříček Kantar BrandZ: 10 nejhodnotnějších globálních značek pro rok 2026

2026 rankBrandBrand Value (US $m)YoY change (%)
1Google1,484,89557%
2Apple1,380,2946%
3Microsoft1,111,78826%
4Amazon [1]1,022,82018%
5NVIDIA814,90660%
6Facebook366,62422%
7Instagram286,15825%
8Tencent [2]251,55145%
9Oracle235,83810%
10McDonald's235,0956%

Souhrnná hodnota značek v globálním žebříčku BrandZ Top 100 = $13.1tn; +22%

 

O Kantar BrandZ

Kantar BrandZ představuje globální standard pro hodnocení hodnoty značek a kvantifikuje přínos značky k finanční výkonnosti firem. Každoroční globální i lokální žebříčky hodnoty značek společnosti Kantar kombinují důkladně analyzovaná finanční data s rozsáhlým výzkumem brand equity.

Od roku 1998 přináší BrandZ business leaderům hluboké insighty o budování značek, založené na rozhovorech se 4,6 milionu spotřebitelů, napříč více než 22 000 značkami na 54 trzích světa.Více informací o Kantar BrandZ zde.

O společnosti Kantar

Kantar je přední světová společnost v oblasti marketingových dat a analytiky. Poskytuje inteligenci potřebnou pro růst značek.

Dodává klíčové signály, které firmám umožňují jednat rychle a s jistotou. Pomáhá značkám přijímat efektivní marketingová rozhodnutí založená na prediktivních datech a vytvářet silné růstové strategie vycházející z propojení mezi spotřebiteli, značkami a hodnotou firmy.

Tento přístup stojí na jedinečné kombinaci lidských a syntetických dat, hlubokého know-how, AI-native platformy a týmu globálních expertů na značky, kteří tyto prvky propojují do funkčního a prakticky využitelného celku.

 

Kontakty

Petra Prusova, Lubos Rezler, Martin Jilek, David Prochazka

petra.prusova@kantar.com; lubos.rezler@kantar.com; Martin.Jilek@kantar.com; David.Prochazka@kantar.com

[1] Brand Value of Amazon includes Amazon Music, Amazon Prime Video and Amazon Web Services.

[2] Brand Value of Tencent includes QQ, WeChat, Tencent Music, WeSing, WeChat Pay, WeBank, v.qq.com, Tencent Cloud.

 

Zdroj: Kantar CZ

 

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Obyvatelé zlínské Mokré odmítají další zástavbu, bojí se zahlcení dopravou

Nové bytové domy vzniknou na Tyršově nábřeží u zlínského fotbalového stadionu...

Zlínská čtvrť Mokrá patří ke klidným místům. Mnoha zdejším obyvatelům proto vadí, že zastupitelé před dvěma lety schválili změnu územního plánu, která na jejím okraji umožňuje další výstavbu....

14. května 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

Kamion překážel autobusu v křižovatce, řidiči se porvali přes stažené okénko

ilustrační snímek

Nevšedním případem ublížení na zdraví se zabývají policisté ze Zábřehu na Šumpersku. Vyšetřují následky incidentu, kdy se přímo na křižovatce porvali řidiči kamionu a autobusu. Zraněný kamioňák musel...

14. května 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Drama při pátrání po lupiči. Na policejního psa v akci zaútočilo divoké prase

Divočák napadl služebního psa Maca. Ten musel okamžitě na operaci.

Pátrání po pachateli vloupání na benzinovou stanici na Klatovsku se málem stalo osudným pro policejní psa. Na vycvičené zvíře totiž zaútočilo divoké prase a odhodilo ho několik metrů na železniční...

14. května 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Kandidátka SLK v Jablonci nad Nisou nabídne 13 nových tváří i velký podíl žen

ilustrační snímek

Kandidátka Starostů pro Liberecký kraj (SLK) nabídne v Jablonci nad Nisou 13 nových tváří i vysoký podíl žen. Nejmladším kandidátem je předseda krajského...

14. května 2026  10:49,  aktualizováno  10:49

Našli jste ptáče mimo hnízdo? Hlavně ho nezachraňujte, radí ochránci přírody

Pokud jste našli poraněné zvíře, pomohou i ve stanici Pavlov.

Jaro a začátek léta každoročně ukazují stejný obrázek. Na chodnících, zahradách nebo v parcích lidé nacházejí ptačí mláďata a ve snaze pomoci je odnášejí do záchranných stanic. Ochránci přírody ale...

14. května 2026  12:30

Firmy budou muset zveřejňovat mzdy v inzerátech. Hrozí spory o doplacení příjmů

14. května 2026  12:16

Vysoké Mýto postaví nové zázemí z kontejnerů pro fotbalisty za 41,6 milionu Kč

ilustrační snímek

Vysoké Mýto na Orlickoústecko postaví nové zázemí pro fotbalový klub na městském stadionu. Bude postavené z kontejnerů, investice přijde na 41,6 milionu korun....

14. května 2026  10:40,  aktualizováno  10:40

Počet kybernetických incidentů v ČR byl v dubnu průměrný, bylo jich 18

ilustrační snímek

Počet kybernetických incidentů v Česku byl v dubnu průměrný. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) jich evidoval 18, informoval na...

14. května 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Husovy sady v Sokolově město letos obnoví, přibudou i kovové sochy hmyzu

ilustrační snímek

Sokolov chystá další úpravy Husových sadů za více než osm milionů korun. Budou v nich nové cesty, lavičky, bludiště a kovové sochy hmyzu. Práce začnou v květnu...

14. května 2026  10:31,  aktualizováno  10:31

Rok Trumpových cel očima drobného investora: USA stále lákají, rizika ale rostou

14. května 2026  12:12

Zloděj maskovaný za kurýra vykrádal byty. Dovnitř se dostával důvtipně, jeden pak vytopil

Muž převlečený za kurýra vykrádal ubytovací zařízení

Důmyslné krytí si opatřil muž, který se zaměřil na vykrádání ubytovacích zařízení v Brně. Na pár dní se nechal zaměstnat u kurýrní služby, jejíž výbavu si následně nechal, aby působil nenápadně....

14. května 2026  12:02,  aktualizováno  12:02

Soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového útočníka Skuhravého

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně vyhlásil osobní bankrot bývalého fotbalového reprezentanta Tomáše Skuhravého. Muž podle insolvenčního návrhu dluží asi 8,5 milionu korun,...

14. května 2026  10:20,  aktualizováno  10:20

