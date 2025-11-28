AI poradkyně pro NIS2 pomůže firmám zvládnout nový zákon o kybernetické bezpečnosti

„Naším cílem je pomoci českým firmám v orientaci v problematice NIS2. Díky AI poradkyni, které říkáme NISa, nabízíme jednoduchý a interaktivní způsob, jak se v nové legislativě zorientovat,“ říká Hynek Vácha ze společnosti Exclusive Networks, která se specializuje na digitální infrastrukturu a kybernetickou bezpečnost, kde spolupracuje se světovým lídrem v této oblasti, společností Fortinet.
Nový avatar kombinuje odborné informace s moderními technologiemi umělé inteligence. Uživatelé tak získají okamžitý přístup k praktickým informacím o tom, jak se jich směrnice NIS2 a nový zákon o kybernetické bezpečnosti dotýkají. AI poradkyně dokáže vysvětlit složité legislativní požadavky srozumitelným jazykem, upozornit na klíčové termíny a nabídnout doporučené postupy, které firmám usnadní přípravu na nové povinnosti.
Na rozdíl od klasických textových chatbotů komunikuje AI poradkyně prostřednictvím mluveného slova. Uživatelé tak mají pocit skutečného rozhovoru s odborným průvodcem, což zvyšuje srozumitelnost i uživatelský komfort.
Více informací: VseoNIS2.cz
Zdroj: EMC