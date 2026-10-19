AI už není jen experiment. Firmy teď řeší, jak ji dostat do každodenního provozu

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  13:46
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Praha 19. října 2026 (PROTEXT) - Umělá inteligence se ve firmách posouvá od jednotlivých pilotů a chatbotů k nástrojům, které vstupují do práce s daty, rozhodování i běžných firemních procesů. S tím přicházejí další otázky: na jakých datech AI stavět, jak měřit její skutečný přínos, kde lze jejím výstupům důvěřovat a co její nástup znamená pro práci analytiků a datových týmů. Právě těmto tématům se bude 26. listopadu v Národní technické knihovně v Praze věnovat 13. ročník konference Primetime for Big Data.

Letošní program propojí zkušenosti lidí, kteří AI a datová řešení zavádějí do reálného provozu, s pohledem na technologie, které posouvají možnosti práce s daty dál. Vedle zkušeností z firem zazní například téma využití AI při hledání dosud neznámých bezpečnostních zranitelností, kvantového strojového učení nebo automatizovaného vědeckého objevování.

"Ještě před pár lety firmy hlavně hledaly, kde by mohly AI využít. Dnes už ji reálně nasazují a řeší úplně jiné otázky. Co skutečně funguje? Jaká data AI potřebuje, aby se na její výstupy dalo spolehnout? A co její nástup mění na práci lidí, kteří s daty pracují? Na Primetime chceme ukázat zkušenosti těch, kteří už si tím ve svých firmách skutečně procházejí,“ říká Michaela Dvořáková z Blue Events, která konferenci pořádá.

Od zero-day zranitelností k AI nad firemními daty

Keynote letošního ročníku přednese Stanislav Fořt, Founder a Chief Scientist & CTO společnosti AISLE. Na příkladech Linuxu, Chrome, OpenSSL, curl, FreeBSD nebo Signalu ukáže, jak AI pomáhá hledat dosud neznámé zero-day zranitelnosti v kritickém softwaru. Specializované modely dokážou systematicky procházet miliony řádků kódu a ve spojení s ověřováním odborníky je převádět do konkrétních nálezů. Pro datovou a AI komunitu je to konkrétní ukázka toho, co dnes specializované AI systémy dokážou v rozsahu, který už člověk nemůže sám obsáhnout.

Na otázku, co firmy potřebují k tomu, aby mohly AI skutečně škálovat, se zaměří Martin Gerneš, Data Platform Tribe Lead v Komerční bance. Ve své přednášce „Od Data Mesh k AI Mesh: proč většina firem staví AI na špatných základech“ otevře témata kvality dat, datových produktů, governance a odpovědnosti jednotlivých domén. Samotné nasazení LLM nebo interního chatbota totiž rozhodně ještě neznamená, že je firma připravena využívat AI ve větším měřítku.

Když se AI potká s každodenním fungováním firmy

Praktickou zkušenost se zaváděním AI představí Eva Hankusová, AI Product Owner & AI Portfolio Manager, a Renata Šiklová, Head of Underwriting and Claims Services z NN Czech Business Unit. Na jednom tématu nabídnou dva pohledy: od výběru AI use cases, řízení portfolia, delivery, adopce a měření hodnoty až po dopad nasazení AI na procesy, zaměstnance a každodenní provoz. Součástí jejich vystoupení budou také negativní zkušenosti, kde při zavádění AI narazily a co by dnes udělaly jinak.

Konkrétní datový projekt z průmyslového prostředí přinese Eva Kovaliček Matejčíková z MECASYS. Firma převedla know-how zkušených technologů při oceňování CNC komponentů do datového modelu. Výsledná aplikace dnes umožňuje třem technologům s různou úrovní zkušeností připravovat téměř shodné odhady během několika sekund namísto hodin. Přednáška ukáže celý proces od práce s dlouhodobě shromažďovanými výrobními daty a volby modelu až po získávání důvěry lidí, kteří by měli nový nástroj používat.

Quantum computing i AI, která vstupuje do vědeckého objevování

Za hranice dnešního běžného využití AI se podívá Marek Lampart, vedoucí laboratoře kvantových výpočtů a profesor VŠB-TUO / IT4Innovations. Na dvou příkladech kvantového strojového učení představí predikci časových řad v energetice a detekci podvodného jednání a ukáže nejen současné možnosti quantum computingu, ale také jeho limity.

Ondřej Vaněk, Chief AI Officer ČVUT, se bude věnovat AI pro automatizované vědecké objevování. Představí systémy, které dokážou propojit jednotlivé části výzkumného cyklu od formulace hypotézy přes experiment a analýzu až k další hypotéze. Otevře také otázku, co takový vývoj může znamenat pro přípravu nové generace vědců a roli člověka ve vědeckém procesu.

Co se stane s datovými týmy a BI?

Součástí Primetime bude panelová diskuse „AI už máme. A co teď?“, kterou stejně jako celou konferenci moderuje Daniel Stach z České televize. Diskuse se zaměří na zkušenosti firem, které už mají první fázi experimentování s AI za sebou. Otevře otázky, co už skutečně funguje v produkci, jak AI mění práci datových a analytických týmů, co může znamenat pro budoucnost BI a dashboardů nebo nakolik lze odpovědím AI důvěřovat při reálném rozhodování.

Do diskuse se zapojí Michal Kecera, Group CTO Rohlik Group, Petr Hirš, AI Transformation Director O2 Czech Republic, Antonín Kučera, Head of BI, Data Science & AdOps v Livesportu, a Lucie Šperková, Business Intelligence Consultant na Letišti Praha.

O Primetime for Big Data

Primetime for Big Data propojuje lidi, kteří data tvoří, analyzují a staví nad nimi technologie, s těmi, kteří je využívají při rozhodování a odpovídají za jejich přínos ve firmách. Konference se v roce 2026 uskuteční již potřinácté. Pravidelně přivádí více než 200 účastníků z datové, technologické a byznysové komunity.

Primetime for Big Data 2026
26. listopadu 2026
Národní technická knihovna, Praha
www.primetimefor.cz

 

Zdroj: Blue Events

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59678.

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