Rodinná terapeutka a zakladatelka iniciativy Digiterapie Tereza Komárková ve své nové knize AI v psychoterapii: Umělá inteligence v rukou terapeuta (nakladatelství Portál, 2026) ukazuje, že technologie už dávno sedí v terapeutovně s námi – a nabízí praktický i etický návod, jak z ní udělat užitečného spojence, nikoli náhražku lidského vztahu.
O čem kniha je: Nejde o programování, ale o lidský vztah
Kniha AI v psychoterapii: Umělá inteligence v rukou terapeuta od rodinné psychoterapeutky a sociální pracovnice Terezy Komárkové je první českou odbornou publikací, která systematicky mapuje průnik generativní umělé inteligence a psychoterapeutické praxe. Autorka, která má za sebou více než dvacet let práce s dětmi a rodinami v náročných životních situacích a působí v pražském NEO Centru i v mezioborové pracovní skupině při Poslanecké sněmovně ČR, se vyhýbá jak technologickému nadšení, tak bezbřehé panice.
Umělou inteligenci přirovnává ke kouzelné hůlce ze světa Harryho Pottera: sama o sobě nečaruje, ale v rukou člověka, který zná správná slova a ctí etické hranice, dokáže otevřít dveře tam, kde běžná řeč selhává. Základní myšlenka knihy je přitom uklidňující: umělá inteligence psychoterapeuty nenahradí, protože nemá tělo, lidskou zkušenost ani schopnost sdílet s druhým léčivé ticho. Promění však podobu samotné terapie a klade nové nároky na kritický úsudek odborníků.
Z rozhovoru s autorkou: „Psychoterapie není nijak technologický obor a pro řadu z nás je těžké do toho tématu vplynout a začít. Řekla bych, že ta knížka je vlastně více o vztahu než o té technologii – ale věřím, že právě to moji kolegové uvítají.“ — Tereza Komárková v podcastu Pavla Mirovského | Sledovat rozhovor na YouTube
Současná realita: Když klient přijde na sezení s ChatemGPT
Podle dat Českého statistického úřadu (2025) používá umělou inteligenci 32 % dospělých Čechů a plných 78 % mladých lidí ve věku 16 až 24 let. Zahraniční výzkumy zároveň dokládají, že téměř polovina dospělých s probíhajícími duševními obtížemi sáhla po velkých jazykových modelech (LLM) za účelem psychické podpory.
V praxi tak vzniká takzvané „malé bílé místo“ – tiché napětí mezi klientem, který se stydí přiznat, že své trápení probírá s chatbotem, a terapeutem, který téma raději neotevírá z obavy, že technologii nerozumí. Tereza Komárková v knize popisuje pět nejčastějších scénářů, se kterými dnes klienti na sezení přicházejí:
- Předběžná AI diagnóza („Podle ChatuGPT mám OCD“): Klient přináší vytištěný rozbor příznaků, protože potřeboval dát své bolesti jméno a získat potvrzení, že si nevymýšlí.
- Paralelní digitální deník („Píšu si s ním večer, tam si nemusím hlídat čas“): Klient si mezi sezeními třídí myšlenky s vlastním AI asistentem a připravuje se na témata, za která se před živým člověkem ještě stydí.
- AI jako vykladač snů („Co si o tom výkladu myslíte vy?“): Jazykový model nabídne vějíř psychologických interpretací, který v sezení skvěle poslouží jako projekční plátno – podstatné není, co napsal stroj, ale která nuance zasáhla samotného klienta.
- Hotový akční plán na životní krizi („Mám od AI přesný scénář na rozchod“): Stroj na přímou otázku „jak odejít“ vygeneruje kroky, ale přeskočí klientovu vnitřní ambivalenci a strach.
- Virtuální společník místo vrstevníků („Ona mě nesoudí a nikdy se nenaštve“): Zejména dospívající si vytvářejí vlastní AI postavy (například v aplikacích Character.AI či Replika), které jim nabízejí bezpečí bez rizika odmítnutí.
Jak ukazují zkušenosti z britského zdravotního systému NHS s chatbotem Limbic Access, rozhovor se strojem může fungovat jako užitečný trenažér: po jeho zavedení vzrostl počet lidí, kteří se odhodlali vyhledat živého odborníka, o 15 % (u příslušníků etnických menšin dokonce o 29 %).
Z rozhovoru s autorkou: „Uvědomuju si, že když to klienti sdílejí s chatbotem, je to vlastně první krok, kdy se velmi intimně odhalují. Pro řadu z nich může být zpočátku hrozně těžké to zopakovat s lidskou bytostí – a chatbot pro ně může fungovat jako taková bezpečná předsíň a trenažér, který by ale neměl nahradit ten výsledný lidský rozhovor.“ — Tereza Komárková v podcastu Pavla Mirovského | Sledovat rozhovor na YouTube
Klady a zápory: Přínosy i rizika AI v péči o duševní zdraví
Kniha poctivě vyvažuje oba póly současné odborné debaty – opírá se o doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO), Americké psychologické asociace (APA) i nejnovější studie z prestižních časopisů Science či NEJM AI.
|Oblast
Hlavní klady a příležitosti
(AI jako spojenec)
Hlavní zápory a rizika
(AI jako past)
|Vztah a komunikace
|Bezpečná „předsíň“: Snižuje stud před prvním vyslovením problému a pomáhá lidem odhodlat se ke skutečné terapii.
|Sykofancie (přitakávání): Výzkumy ukazují, že AI potvrzuje jednání uživatele o 49 % častěji než člověk. Vytváří tzv. zakázkového terapeuta, který neoponuje a oslabuje naši toleranci vůči přirozenému vztahovému tření (rupture and repair).
|Terapeutický proces
|Nový symbolický jazyk: Umožňuje okamžitou externalizaci emocí formou generovaných obrazů, metafor, příběhů či písní přímo v sezení.
|Zploštění nejednoznačnosti: Stroj dává rychlé, uhlazené odpovědi tam, kde je pro psychický růst nutná nejistota, zrání a společné mlčení.
|Duševní zdraví a krize
|Podpora mezi sezeními: Může sloužit jako strukturovaný deník reflexe nebo psychoedukační pomůcka.
|Emoční závislost a krize: Dlouhodobé každodenní spoléhání na AI společníky podle studie MIT Media Lab prohlubuje osamělost. V akutní krizi či při bludném myšlení (tzv. AI psychóza) může chatbot rizikové stavy nebezpečně posilovat.
|Praxe terapeuta
|Úleva od administrativy: Šetří čas při přepisech, strukturování poznámek a supervizním brainstormingu, čímž brání vyhoření.
|Automatizační zkreslení a soukromí: Riziko nekritického přebírání výstupů stroje, algoritmických předsudků z trénovacích dat a úniku citlivých klientských informací.
Z rozhovoru s autorkou: „Úleva bez akce je anestezie, ne léčba. V terapeutickém procesu nás neposouvá to, že vám budu jen přikyvovat a říkat, že máte pravdu – ale že do něčeho rýpnu a nabídnu vám jiný pohled. Nebezpečí AI není v tom, že si zamilujeme stroj, ale v tom, že nám klesne tolerance tření, které je pro skutečné lidské vztahy a naši odolnost klíčové.“ — Tereza Komárková v podcastu Pavla Mirovského | Sledovat rozhovor na YouTube
Často kladené otázky o AI v psychoterapii (FAQ)
Může umělá inteligence nahradit lidského psychoterapeuta?
Ne. Podle Terezy Komárkové i odborných asociací (APA, WHO, ČAP) je jádrem psychoterapie živý lidský vztah, tělesná přítomnost, schopnost nést s druhým úzkost a pracovat s tichem. AI nemá vědomí ani morální odpovědnost – funguje pouze jako nástroj, nikoli jako terapeut.
Co má terapeut dělat, když klient přijde s diagnózou nebo radou od ChatuGPT?
Klíčové je výstup AI okamžitě neshazovat ani nezesměšňovat, aby se klient neuzavřel. Terapeut by měl AI výstup přijmout jako terapeutický materiál (podobně jako sen) a ptát se na klientův prožitek: „Co se ve vás stalo, když jste si to přečetl? Která část ve vás nejvíc rezonuje?“
Kdy je používání AI chatbotů pro duševní zdraví nebezpečné?
Vysoce rizikové je spoléhat se na běžné chatboty v akutní psychické krizi, při sebevražedných myšlenkách, poruchách příjmu potravy nebo při sklonech k bludnému myšlení (tzv. AI psychóza). Varovným signálem je také situace, kdy konverzace s AI společníkem začne vytlačovat reálné lidské vztahy a snižovat schopnost zvládat běžné mezilidské neshody.
Knihu AI v psychoterapii: Umělá inteligence v rukou terapeuta napsala rodinná terapeutka Bc. Tereza Komárková. Vydalo ji nakladatelství Portál v roce 2026. Součástí publikace jsou praktické ukázky promptů, etické checklisty, kazuistiky a terminologický slovníček.
Zdroj: Nakladatelství Portál, s. r. o.
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