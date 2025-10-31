AI ve zdravotnictví jako pomocník, ne náhrada lékaře. EIT Health Morning Health Talks potvrdily rostoucí roli inovací v péči o pacienty

Program zahájila Dr. Natalie Walsh z University of Galway, která na konkrétních příkladech ukázala, jak univerzitní ekosystém dokáže proměnit výzkum v úspěšné projekty a startupy. Na ni navázal Dr. Markus Wolfien z TU Dresden, který zdůraznil potřebu sdílet zkušenosti z léčby nádorových onemocnění a využívat je k přesnějšímu výběru léčby pro pacienty.
V panelové diskuzi, kterou moderoval Jan Kubalík, CEO DEX Innovation Centre, vystoupili Martin Tulis (SÚKL), Jiří Kuchyňa (Aireen) a Jan Martínek (Krajská nemocnice Liberec). Shodli se, že umělá inteligence může pomoci lékařům při diagnostice i administrativě, avšak nikdy nesmí nahradit jejich odborný úsudek. Diskuze se dotkla také etiky, certifikace AI nástrojů a ochrany citlivých pacientských dat.
Závěrem zaznělo, že skutečný pokrok nepřináší samotná technologie, ale propojení vědy, klinické praxe a odpovědného přístupu. AI se tak může stát důvěryhodným partnerem moderní medicíny, nikoli její náhradou.
Zdroj: DEX Innovation Centre