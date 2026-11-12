AI zvyšuje výnosnost e-mail marketingu a vrací e-mail do hry

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Praha 12. listopadu 2026 (PROTEXT) - Vyhodnocení ještě před rozesílkou

Vytvořit několik variant předmětu nebo anotace pomocí umělé inteligence dnes zvládne každý marketingový nástroj. Samotné generování ale neřeší zásadní otázku: Která kombinace je pro konkrétní kampaň ta nejvhodnější a proč?

Právě na tento problém reaguje nová funkce AI A/B kampaň. Na rozdíl od klasického A/B testování nabízí první posouzení už ve fázi přípravy kampaně. Marketéři tak získávají další podklad pro rozhodování ve chvíli, kdy mohou podobu kampaně stále upravovat.

Klíčová je analýza v kontextu celého e-mailu. Umělá inteligence neposuzuje jednotlivé předměty izolovaně, ale hodnotí kompletní kombinace jména odesílatele, předmětu a anotace ve vztahu k obsahu připravované kampaně. Dokáže také upozornit na příliš obecné, agresivní nebo zavádějící formulace, které mohou vyvolávat nesprávná očekávání, oslabovat důvěru příjemců nebo zvyšovat riziko negativních reakcí na doručenou zprávu.

Výsledkem je procentuální skóre vhodnosti jednotlivých variant pro konkrétní kampaň. Každé hodnocení doprovází vysvětlení, ze kterého je patrné, proč systém některou z kombinací upřednostňuje. Uživatel tak může porovnat nejen samotné návrhy, ale také argumenty pro jejich výběr.

"U klasického A/B testování získáte první výsledky až poté, co varianty odešlete části databáze. My jsme chtěli marketérům nabídnout možnost posoudit jejich potenciál ještě před rozesílkou. AI A/B kampaň proto nehodnotí jen jednotlivé formulace, ale pracuje s celým kontextem e-mailu a své doporučení dokáže také vysvětlit. Nejde o nahrazení skutečných dat, ale o další inteligentní vrstvu, která pomáhá při rozhodování. Právě v tom vidíme budoucnost A/B testování," vysvětluje Martin Viták, spoluzakladatel a CTO Emailkampane.cz.

Od A/B testování až po A/Z

Tradiční A/B testování pracuje se skutečnou reakcí příjemců. Výsledky ovlivňuje řada faktorů, například složení a velikost testovaného vzorku, kvalita databáze, historie komunikace nebo zvolená metrika. I dobře připravený test tak vyžaduje správné nastavení a dostatek dat, aby poskytl spolehlivé závěry.

Tato nová funkce přidává možnost posoudit varianty ještě předtím, než do testování vstoupí skuteční příjemci. Firmy tak mohou jednotlivé návrhy nejprve porovnat, odhalit jejich slabší stránky a vybrat vhodnější podobu komunikace bez nutnosti předchozí testovací rozesílky.

Možnosti přitom nekončí u dvou variant. Uživatelé mohou vytvářet a porovnávat libovolný počet kombinací, od A až po Z. Jednotlivé návrhy lze upravovat, duplikovat nebo doplňovat o alternativy vytvořené umělou inteligencí. Tento postup umožňuje prověřit více komunikačních přístupů ještě ve fázi přípravy, ať už jde o jednorázový newsletter, nebo rozsáhlejší marketingovou kampaň.

Zatímco AI pomáhá vybrat nejvhodnější kombinaci ještě před odesláním, následná analytika ukazuje, jak na kampaň příjemci skutečně reagovali. Předběžné hodnocení a reálné výsledky se tak vzájemně doplňují a poskytují podklady pro další optimalizaci e-mailové komunikace.

Nevhodně zvolený předmět přitom nemusí ovlivnit jen výsledky jedné rozesílky. Pokud slibuje něco, co obsah e-mailu nesplňuje, může příjemce tento e-mail označit za spam. Opakovaná spamová hlášení pak mohou poškodit reputaci odesílací domény a tím zhoršit doručitelnost dalších kampaní. Předběžná analýza umožňuje podobné nedostatky odhalit ještě před odesláním. Zároveň může omezit potřebu samostatných testovacích rozesílek a ušetřit marketingovým týmům čas i náklady.

 

O Emailkampane.cz

Emailkampane.cz je česká e-mail marketingová platforma společnosti Commerce Media s.r.o., která působí na trhu od roku 2011. Propojuje intuitivní tvorbu kampaní s pokročilými automatizacemi, personalizací, analytikou a vlastními AI funkcemi. Díky vlastnímu technologickému vývoji a integracím s e-commerce i podnikovými systémy nabízí řešení pro každodenní marketingovou komunikaci i náročnější firemní scénáře. Platformu dnes využívá více než 10.000 klientů.

 

Zdroj: Proč čekat na výsledky rozesílky, když první vyhodnocení e-mailové kampaně může přijít ještě před jejím odesláním? Česká platforma Emailkampane.cz představila novou funkci AI A/B kampaň, která pomocí umělé inteligence porovnává různé kombinace předmětu, anotace a jména odesílatele. V kontextu připravovaného e-mailu posoudí jejich potenciál, přiřadí jim hodnocení a doporučí nejvhodnější variantu. První analýza tak probíhá ještě před samotnou rozesílkou, bez nutnosti odesílat testovací zprávy části databáze.

 

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60027.

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