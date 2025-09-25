AIMA Technology a pákistánská společnost New Asia uzavírají strategické partnerství pro společné objevování „modrého oceánu" ekologické mobility

Gao Hui, prezident divize mezinárodního obchodu společnosti AIMA, při slavnostním podpisu memoranda uvedl: „Pákistánský trh s elektrickými jednostopými vozidly má obrovský potenciál a nachází se v kritické fázi rychlého rozvoje. Nachází se zde velká a převážně mladá spotřebitelská základna, která intenzivně poptává ekologická a inteligentní řešení dopravy. Tomuto rozvíjejícímu se trhu přikládáme velký význam a těšíme se, že díky úzké spolupráci se společností New Asia budeme moci pákistánským uživatelům nabídnout zelenější a inteligentnější mobilitu."
AIMA také urychluje rozvoj své prodejní sítě v Pákistánu. V Lahore již otevřely první vlajkové prodejny a v druhé polovině roku vstoupí na pákistánský trh několik klíčových modelů vozidel.
Jakožto přední aktér v globálním odvětví elektrických jednostopých vozidel pokračuje společnost AIMA v dalším rozvoji své globální strategie. V současnosti již provozuje pobočky v mnoha zemích a regionech, kde spolupracuje se zahraničními distributory na budování efektivního distribučního systému a dosažení vysoké hustoty pokrytí trhu v celé asijsko-pacifické oblasti. Její montážní závod ve Vietnamu pracuje téměř na plný výkon a místní logistická síť účinně pokrývá trh ASEAN. V dubnu 2025 byla její vozidla vyvážena do více než 60 zemí a regionů po celém světě, bylo naplánováno 11 hlavních výrobních základen (včetně zahraničních továren v Indonésii a Vietnamu) a kumulativní prodej překročil 90 milionů kusů. Společnost byla také agenturou Frost & Sullivan vyhlášena jako „globální jednička v elektrických jednostopých vozidlech".
Nová strategická spolupráce představuje nejen významný milník v mezinárodní expanzi značky AIMA, ale vnáší také nový impuls do průmyslové spolupráce v čínsko-pákistánském ekonomickém koridoru a otevírá novou kapitolu ve spolupráci obou zemí na rozvoji zelené mobility.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777851/image_1.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2777864/image_2.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2449955/AIMA_Technology_Logo.jpg
