Air Bank sbírá ocenění za své služby

Praha 1. října 2025 (PROTEXT) - Air Bank potvrzuje, že je možné kombinovat osvědčené finanční produkty s moderními digitálními službami. Air Bank tak dokáže hravě uspokojit potřeby běžných klientů i podnikatelů a přitom jít ruku v ruce s digitalizací a inovacemi: od běžných účtů, přes podnikatelské účty, mobilní aplikaci My Air, až po peer-to-peer úvěry Zonky.

Air Bank si z letošního ročníku soutěže Zlatá koruna odnesla hned několik ocenění. Zlatou korunu získala mobilní aplikace My Air, která dlouhodobě patří mezi nejoblíbenější bankovní aplikace na trhu. Ocenění si odnesla také férová půjčka Zonky, která zvítězila v kategorii bankovní úvěry. Na tyto úspěchy navázala Air Bank druhými místy v kategoriích Účty, Podnikatelské účty a Cena podnikatelů, čímž potvrdila svou schopnost pružně reagovat na potřeby nejen běžných klientů, ale i podnikatelů.

Ocenění Zlatá koruna je pro nás velká čest a zároveň závazek,“ vysvětluje Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace Air Bank. „Je to zpětná vazba, že jdeme správným směrem, a motivuje nás dál hledat způsoby, jak klientům bankovnictví zpříjemnit a zpřístupnit.“

 

Hodnoty, které ocení každý klient

Air Bank od svého založení v roce 2011 vytyčila jasný cíl: nabídnout bankovnictví, které je jednoduché, férové a lidské. V té době panovala představa, že banky jsou složité instituce plné poplatků uvedených drobným písmem. My jsme chtěli přinést úplný opak. Chtěli jsme lidem nabídnout služby, které skutečně usnadní život s penězi, vzpomíná Suchý.

Dnes má banka přes 1,5 milionu klientů a stále platí, že chce být institucí, která stojí na straně svých zákazníků. Tyto hodnoty se promítají například do jejich běžného účtu. Klienti oceňují jeho přehlednost, jednoduchost a nulové skryté poplatky.

Naše odlišnost spočívá v tom, že opravdu nasloucháme klientům a stavíme služby podle jejich potřeb. Neřídíme se tím, co by bylo pro banku nejvýhodnější, ale tím, co lidem dává smysl. Náš běžný účet patří k těm nejpřehlednějším na trhu, bez zbytečných nákladů a s výborně hodnocenou aplikací, která klientům pomáhá mít finance plně pod kontrolou, dodává Suchý.

 

Digitální lídr s bankovní aplikací č. 1 v Česku

Air Bank dlouhodobě klade důraz i na digitalizaci a moderní přístup k bankovnictví. „Digitalizace nám umožňuje přinášet služby, které jsou rychlé, intuitivní a dostupné kdykoliv odkudkoliv. Naší ambicí je, aby bankovnictví nebylo složité a klienti mohli vše vyřídit jednoduše přímo v mobilu. Chceme, aby technologie sloužila lidem, ne aby je zatěžovala, vysvětluje Suchý. Právě díky této strategii získala mobilní aplikace My Air první místo v soutěži Zlatá koruna 2025 mezi On-line aplikacemi. Porotu zaujala nejen moderním designem a intuitivním ovládáním, ale také funkcemi, které klientům usnadňují každodenní správu financí.

Dominik Stroukal, ekonom a člen Finanční akademie Zlaté koruny dodává: Výsledky letošního ročníku ukazují, že prostor pro inovace v mobilním bankovnictví zdaleka není vyčerpán. Air Bank se vrací na vrchol, ale i nové banky dokázaly přijít s řešeními, která si získala přízeň klientů.

 

Zonky: férová půjčka s flexibilními podmínkami

Air Bank se nebojí ani inovací, což dokazuje její spojení se Zonky. Tato česká platforma vznikla v roce 2014 jako první větší zástupce peer-to-peer půjček v Česku a propojuje lidi, kteří si chtějí půjčit, s investory, kteří hledají stabilní zhodnocení svých prostředků. Zonky otevírá nový pohled na úvěrové služby. Místo tradičního bankovního přístupu nabízí transparentní a flexibilní řešení, vycházející z potřeb obou stran. V roce 2021 se Zonky stalo součástí Air Bank, díky čemuž Zonky získalo podporu stabilní finanční skupiny

V soutěži Zlatá koruna 2025 si Zonky odneslo první místo v kategorii Bankovní úvěry. Zonky půjčka je výjimečně flexibilní a férová. Klienti si mohou kdykoliv upravit datum měsíční splátky a jednou za rok odložit splátku o jeden či dva měsíce. Pojištění schopnosti splácet je zahrnuto bez čekacích dob a půjčka je dostupná i zaměstnancům ve zkušební době. Všechny podmínky jsou jasně a přehledně zaneseny ve smlouvě, takže klient přesně ví, za co platí, vysvětluje Lenka Rutteová, specialistka na finanční gramotnost a členka Finanční akademie Zlaté koruny.

Půjčky Zonky začínají od 5 tisíc korun, maximální částka dosahuje až 1,5 milionu, a úroková sazba startuje na 3,99 % ročně. Platforma přináší férové a jednoduché podmínky, každý žadatel je pečlivě ověřován a celý proces probíhá online. Díky tomu Zonky umožňuje klientům flexibilně plánovat své finance a investorům bezpečně zhodnocovat jejich prostředky.

 

Banka pro každého

Air Bank dokazuje, že dokáže uspokojit potřeby široké škály klientů: od běžných zákazníků, kteří oceňují přehledné účty bez poplatků, přes uživatele moderní aplikace My Air, až po podnikatele, kteří nyní mají k dispozici oceněné podnikatelské účty s možností fakturace přímo z mobilu. Zonky navíc rozšiřuje nabídku banky o moderní a férové úvěry, což přináší jistotu a komfort i těm, kteří potřebují financovat své plány rychle a jednoduše.

Našim klientům chci především poděkovat za důvěru. Bez nich by žádné ocenění nebylo možné.  A těm, kteří o Air Bank teprve uvažují, bych rád vzkázal: přijďte si nás vyzkoušet. Uvidíte, že i banka může být férová, přátelská a že s námi je správa peněz jednodušší, než čekáte,“ uzavírá Suchý.

 

Zjistěte více o oceněných službách na www.airbank.cz a www.zonky.cz.

 

 

