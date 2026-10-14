AITO buduje základy pro globální růst díky vynikajícím produktům a uznání na trhu

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  13:50
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Paříž 14. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - AITO, značka prémiových inteligentních vozů ze skupiny SERES Group, představila na pařížském autosalonu 2026 své technologické inovace, konstrukční řešení a výrobní postupy, které jsou základem její filozofie „Inteligence, která nově určuje luxus". V návaznosti na dosavadní úspěchy ve vývoji vozidel a pozitivní zákaznické zkušenosti zároveň oznámila plán vstoupit na evropský trh na podzim roku 2027.

S heslem „Inteligence, která nově určuje luxus" propojuje AITO tradiční pojetí luxusu s nejmodernějšími technologiemi a vytváří tak jeho novou podobu. Staví na osvědčených hodnotách, jako jsou mimořádný výkon, prvotřídní komfort a precizní řemeslné zpracování, a doplňuje je inteligentními technologiemi, které posouvají na vyšší úroveň bezpečnost, prostředí interiéru, jízdní vlastnosti i zákaznické služby.

Tato filozofie se však neomezuje pouze na inteligentní funkce, které mohou zákazníci využívat přímo ve vozidle. Opírá se také o pokročilý vývoj, konstrukci a výrobu vozidel i jejich přizpůsobování požadavkům jednotlivých trhů. Klíčový technologický základ poskytuje platforma SERES MF, zatímco moderní výrobní závod SERES Super Factory umožňuje převádět tato řešení do sériové výroby.

Platforma SERES MF: technologie stojící za značkou AITO

Za každým produktem značky AITO stojí SERES MF, klíčová technologická platforma vozidel AITO. Integruje rozmanité pohony, inteligentní bezpečnost, inteligentní podvozek, inteligentní centrální rozbočovač, integraci interiéru a systémů ADAS a inteligentní služby do jednotné architektury. Její rozmanité pohony podporují konfigurace BEV, REEV a PHEV, čímž poskytují flexibilitu pro různé požadavky na pohon, zatímco inteligentní bezpečnost zajišťuje všestrannou ochranu a přispívá k bezpečnější jízdě. Inteligentní podvozek je navržen tak, aby poskytoval pružné ovládání a plynulou jízdu a vyvažoval tak ovladatelnost s komfortem. Spojením těchto systémů pomáhá platforma zákazníkům zajistit plynulejší zážitek z jízdy. Tyto schopnosti doplňuje inteligentní centrální rozbočovač, který poskytuje vysoký výpočetní výkon a integraci a koordinuje klíčové funkce vozidla. Spolupracuje s integrací interiéru a ADASu (pokročilého asistenčního systému řidiče), což propojuje inteligentní interiér a jízdní systémy a zajišťuje tak plynulejší zážitek z jízdy. Inteligentní služby poskytují nepřetržitou péči a rozšiřují podporu i mimo samotný zážitek z jízdy. Společně těchto šest komplexních schopností pokrývá všechny aspekty vlastnictví vozidla, včetně ochrany života, bezpečnosti vozidla, zdraví a soukromí, a stanovují tak nový standard pro inteligentní mobilitu v Evropě.

SERES Super Factory: inteligentní výroba

Zatímco platforma SERES MF poskytuje základní technologickou platformu pro vozidla, SERES Super Factory tyto technologie převádí do sériové výroby. Za SERES Super Factory stojí její „průmyslový mozek", který umožňuje plynulé propojení dat napříč hodnotovým řetězcem a integruje toky informací, logistiky a technologií. Propojuje více než 300 partnerů v rámci dodavatelského řetězce a podporuje tak efektivnější koordinaci.

Továrna začleňuje devět hlavních výrobních procesů a využívá více než 3000 robotů fungujících ve spolupráci, přičemž klíčové procesy jsou stoprocentně automatizovány. Její integrovaná technologie tlakového lití s kapacitou 10.000 tun umožňuje větší integraci komponentů, zlepšuje strukturální soudržnost a dále zvyšuje tuhost karoserie a bezpečnost.

Pro kontrolu kvality se v průběhu celého výrobního procesu využívá automatizovaná kontrola a vizuální monitorování založené na umělé inteligenci. Každé vozidlo má také svůj vlastní digitální záznam, který zajišťuje sledovatelnost. Od inteligentní výroby až po kontrolu kvality odráží každý krok závazek AITO dodávat vozidla, kterým mohou zákazníci důvěřovat.

Ekosystém SERES: globální partnerství, uznání a výkon

Rozvoj společnosti AITO v Evropě i na globální úrovni je dále podporován předními dodavateli a partnery z celého světa, a to prostřednictvím spolupráce v klíčových oblastech automobilových komponentů, včetně pohonných baterií, systémů řízení teploty, vysoce výkonných pneumatik, podvozků a systémů řízení i systémů pasivní bezpečnosti. Díky úzké spolupráci s partnery a pečlivému výběru vysoce kvalitních klíčových komponentů přináší AITO globální odborné znalosti u klíčových systémů vozidel, čímž doplňuje své konstruktérské a výrobní kapacity a od samého počátku podporuje výkon, kvalitu a spolehlivost produktů. Kromě své globální sítě dodavatelů rozvíjí AITO také lokalizovaný servisní systém zahrnující inteligentní diagnostiku, služby v oblasti mobility, místní dodávky náhradních dílů a místní týmy zákaznického servisu po celou dobu vlastnictví vozidla.

Tato globální partnerství, konstruktérské kapacity a služby zaměřené na zákazníka tvoří integrovaný ekosystém podporující produkty AITO a dlouhodobý růst. Rozvoj společnosti AITO se odráží také v hodnotě její značky, uznání v oboru a mezi zákazníky na globálním trhu s luxusními automobily. V dubnu 2026 zveřejnila Brand Finance, přední mezinárodní agentura zabývající se oceňováním značek, svůj žebříček Prvních sto automobilů roku 2026. Společnost AITO se podle hodnoty značky zařadila mezi 10 nejlepších globálních značek luxusních automobilů a byla jedinou čínskou značkou na seznamu. Zároveň se AITO umístila na prvním místě mezi čínskými značkami luxusních automobilů podle hodnoty značky.

V Číně dosáhla značka AITO rovněž vynikajících výsledků na trhu i v rámci odvětví. Model AITO 9 získal nejvyšší celkové skóre v hodnocení C-NCAP (čínského programu hodnocení bezpečnosti nových automobilů), zatímco ve Studii počáteční kvality vozidel na nové zdroje energie v Číně v roce 2026 od společnosti J.D. Power se umístil na prvním místě v segmentu luxusních plug-in hybridních SUV. Ve studii J.D. Power zaměřené na ukazatel Net Promoter Score (NPS; měření loajality a spokojenosti zákazníků) se značka AITO umístila na prvním místě mezi luxusními značkami vozidel na nové energie z hlediska loajality zákazníků.

K dnešnímu dni si značku AITO vybralo více než 1,2 milionu zákazníků. Vozy AITO najely celkem více než 40 miliard kilometrů, z čehož 71 % bylo ujeto na elektrický pohon, zatímco inteligentní asistenční systémy pro řidiče mají za sebou více než 10 miliard kilometrů. Naše data dále ukazují, že za jediný měsíc bylo 40 % ujetých kilometrů absolvováno s využitím asistenčních systémů, což odráží rostoucí důvěru zákazníků v tyto funkce.

Motto „Inteligence, která nově určuje luxus" se odráží v přístupu AITO ke každé fázi vývoje a výroby produktů. Od technologie a konstrukce vozidel až po inteligentní výrobu a testování – AITO spojuje tyto odborné znalosti v rámci přísných standardů, aby posílila výkon, kvalitu a spolehlivost svých produktů. Toto úsilí podporuje neustálý rozvoj a vytváří pevný základ pro další fázi globálního růstu společnosti AITO.

O AITO

Společnost AITO, založená v prosinci 2021, je značka špičkových inteligentních elektromobilů spadající pod skupinu SERES Group. Její název je zkratkou pro „Adding Intelligence to Auto" (přidávání inteligence do automobilů) a ztělesňuje heslo „Inteligence nově určuje luxus". Spojením „tradičního luxusu" a „technologického luxusu" vytváří AITO zážitek „nového luxusu" v odvětví vozidel na nové energie (NEV).

Díky vynikajícím inteligentním funkcím a vytříbené luxusní kvalitě se v roce 2025 stala nejprodávanější čínskou značkou luxusních automobilů v Číně. Modelová řada AITO překročila hranici jednoho milionu dodaných vozů za pouhých 46 měsíců, čímž stanovila nový rekord v rychlosti dodávek mezi čínskými značkami luxusních vozidel na nové energie.

 

Kontakt: SERES Overseas, Corine Chen, kexin.chen570264@seres.cn

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59616.

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