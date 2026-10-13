AITO na pařížském autosalonu oznámila vstup na evropský trh v roce 2027

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  9:25
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Paříž 13. října 2026 (PROTEXT/PRNewswire) - AITO, značka luxusních inteligentních elektromobilů ze skupiny SERES, dnes na pařížském autosalonu 2026 představila modely AITO 9, AITO 8, AITO 7 a AITO 6. Pod heslem „Inteligence, která nově určuje luxus" společnost AITO demonstrovala, jak se její koncepce značky promítá do jejích produktů a zákaznické praxe. Značka rovněž oznámila, že na podzim roku 2027 vstoupí na evropský trh, čímž zdůraznila své plány na vstup a rozvoj na trzích po celé Evropě a učinila tak další významný krok ve svém globálním rozvoji.

Příprava na Evropu prostřednictvím dodržování předpisů a lokalizace

Před svým vstupem na evropský trh připravuje AITO půdu pro integraci na trh, přičemž jádrem jejích příprav je dodržování předpisů a lokalizace. Na úrovni vývoje produktů vychází značka z typového schválení celého vozidla (WVTA) v EU s cílem dosáhnout pětihvězdičkového hodnocení Euro NCAP podle norem z roku 2026, čímž se bezpečnost stává nedílnou součástí každé fáze. Od splnění evropských regulačních požadavků až po snahu o dosažení vyšších standardů bezpečnosti a kvality si AITO klade za cíl vybudovat pevný základ pro svůj vstup na evropský trh prostřednictvím přísných bezpečnostních standardů. Pro AITO je bezpečnost tím největším luxusem. Značka se zavázala poskytovat zákazníkům větší důvěru a klid při každé cestě.

Kromě splnění regulačních požadavků provádí AITO komplexní lokalizaci přizpůsobenou evropským silničním podmínkám, preferencím řidičů a místnímu životnímu stylu. AITO rovněž spolupracuje s partnery na přizpůsobení svých inteligentních asistenčních systémů pro řidiče a parkování místním silničním podmínkám a jízdním scénářům a zároveň rozvíjí lokalizovanou servisní síť zahrnující inteligentní diagnostiku, služby mobility, místní dodávky náhradních dílů a specializované týmy zákaznického servisu. Všechny tyto snahy mají za cíl poskytnout evropským zákazníkům efektivní, spolehlivý a plynulý zážitek z vlastnictví vozidla.

Základy cesty AITO

Globální rozvoj značky AITO je podpořen integrovaným základem tvořeným technologií a inteligentní výrobou. Jádrem technologické platformy vozidel, na které jsou založeny produkty AITO, je platforma SERES MF, která začleňuje klíčové funkce v oblasti pohonných jednotek, podvozku, inteligentního centrálního uzlu, integrace ADAS (pokročilého asistenčního systému řidiče) do kabiny a inteligentních služeb. Platformu SERES MF doplňuje SERES Super Factory, poháněná systémem „Průmyslový mozek", která sdružuje partnery ekosystému napříč hodnotovým řetězcem a umožňuje plynulé propojení dat a spolupráci v oblasti informačních, logistických a technologických toků. Tyto schopnosti umožňují zdokonalování produktů, konzistentní kvalitu a vylepšený zákaznický zážitek v době, kdy AITO expanduje na nové trhy.

Uznání ze strany trhu a odvětví dále upevňuje základy pro globální rozvoj značky. Na svém domácím trhu si společnost AITO vybudovala silnou reputaci v oblasti bezpečnosti, kvality a spokojenosti zákazníků a získala si důvěru více než 1,2 milionu řidičů. K dnešnímu dni najela vozidla AITO celkem 40 miliard kilometrů, z toho více než 10,6 miliardy kilometrů s využitím inteligentních asistenčních systémů. Na globální úrovni je AITO v žebříčku Brand Finance „Prvních sto automobilů roku 2026" podle hodnoty značky světovou čínskou luxusní automobilovou značkou č. 1 a jako jediná čínská automobilová značka se dostala do první desítky žebříčku luxusních automobilových značek. Od spokojenosti zákazníků až po globální uznání – tyto milníky dokládají úspěchy značky AITO na trhu s luxusními elektromobily.

Nový luxus bez hranic

Na základě koncepce „Inteligence nově určuje luxus" přináší AITO svůj přístup k inteligentním, na uživatele zaměřeným zážitkům z jízdy na trhy na celém světě. „Pro značku AITO představuje nový luxus místo, kde se tradiční luxus pojí s technologickým luxusem," uvedl Clifford Kang, člen představenstva a viceprezident skupiny SERES. „Spojujeme výjimečný výkon, vytříbené pohodlí a řemeslné zpracování s nejmodernější inteligencí jak v našich vozidlech, tak v našich službách, abychom vytvořili ještě vyšší úroveň luxusního zážitku. Jde o to, aby technologie sloužila lidem. V rámci našeho globálního rozšiřování se těšíme na to, že tuto koncepci přineseme zákazníkům na celém světě."

O AITO

Společnost AITO, založená v prosinci 2021, je značka špičkových inteligentních elektromobilů spadající pod skupinu SERES Group. Její název je zkratkou pro „Adding Intelligence to Auto" (přidávání inteligence do automobilů) a ztělesňuje koncept „inteligence nově určuje luxus". Kombinací „tradičního luxusu" a „technologického luxusu" vytváří AITO zážitek „nového luxusu" v odvětví vozidel na nové energie (NEV).

Díky vynikajícím inteligentním funkcím a vytříbené luxusní kvalitě se v roce 2025 stala nejprodávanější čínskou značkou luxusních automobilů v Číně. Modelová řada AITO překročila hranici jednoho milionu dodaných vozů za pouhých 46 měsíců, čímž stanovila nový rekord v rychlosti dodávek mezi čínskými značkami luxusních vozidel na nové energie.

 

Kontakt: Corine Chen, kexin.chen570264@seres.cn

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59591.

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