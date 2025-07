Ájurvédský lékař Dr. Utham Sha přijímá klienty v Ananda Spa v Praze

Dr. Sha je absolventem Amrita School of Ayurveda a držitelem postgraduální specializace v oblasti integrativní medicíny z Rajiv Gandhi University of Health Sciences. Je členem The Ayurveda Medical Association of India, profesní organizace sdružující ájurvédské lékaře a podporující rozvoj tohoto tradičního medicínského systému prostřednictvím vzdělávání, výzkumu a odborných publikací. Před svým působením v České republice pracoval v indických klinikách, podílel se na vědeckých projektech a přednášel ájurvédu na vysokých školách.

„Konzultace, kterou v Ananda Spa provádím, je vždy prvním krokem k pochopení jedinečných potřeb organismu; na základě tohoto vyšetření pak navrhuji individuální plán terapie, který odpovídá potřebám každého klienta,“ uvádí Dr. Utham Sha V. P.

Návštěvníci mohou očekávat přístup vycházející z tisícileté tradice, kombinovaný s moderními poznatky o výživě, životním stylu a psychosomatice. Součástí vyšetření je mimo jiné pulzová diagnostika, analýza životních návyků a doporučení týkající se stravy či bylinných preparátů. Konzultace probíhají primárně v angličtině; v případě potřeby je k dispozici český překlad.

Působení Dr. Sha v Praze reaguje na rostoucí poptávku po celostním přístupu ke zdraví a doplňuje stávající nabídku služeb centra, které se zaměřuje na prevenci a regeneraci v souladu s principy ájurvédy.

Podrobnější informace o činnosti Dr. Utham Sha V. P. i dalších službách centra jsou k dispozici na: www.anandaspa.cz