Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

Autor:
  8:51
Svaz měst a obcí České republiky spouští Akademii vzdělávání – motivační program, který podporuje vzdělávání, sdílení zkušeností a aktivní zapojení samospráv. Obce a města budou za účast na akcích Svazu sbírat body, ti nejaktivnější získají prestižní ocenění.

Akademie vzdělávání má jednoduchý princip. Za každou účast na akcích Svazu – konferencích, Hodinkách regionálního rozvoje, krajských setkáních či jiných vzdělávacích programech – získávají obce body. Ty se přičítají podle velikosti obce, takže malé obce soutěží férově se stejně velkými a velká města mezi sebou.

Pro ty, kteří nasbírají nejvíce bodů nebo překročí hranici o 100 bodů ve své kategorii, je připraveno výjimečné ocenění. V květnu 2026 se v prostorách Valdštejnské jízdárny Senátu uskuteční slavnostní předávání titulů Vzdělaná obec či Vzdělané město. Ceremoniál bude spojen s vyhlášením dalšího ročníku soutěže Nejlepší starosta za celé volební období 2022–2026. Půjde o večer plný inspirace, uznání a setkání s významnými osobnostmi veřejného života.

Videopozvánku na Akademii vzdělávání si můžete pustit ZDE.

Přijďte diskutovat o budoucnosti školy v celé její šíři

První možnost, jak začít sbírat body do Akademie, nabídne 9. října v Kongresovém centru Praha konference věnovaná škole – a to nejen jako budově, ale jako živému organismu, který tvoří architektura, děti, učitelé i ti, na které se často zapomíná: nepedagogičtí pracovníci.

Právě oni – školníci, hospodářky, kuchařky či uklízečky – jsou dnes klíčovým tématem. Bez jejich práce by se žádná škola neobešla, přesto se právě u jejich financování objevují největší nejistoty.

Konference nabídne komplexní pohled: od moderní architektury školních budov přes podporu žáků a učitelů až po ekonomické otázky, které rozhodují o každodenním fungování škol.

Zveme starosty a představitele samospráv, kteří nesou odpovědnost za zřizované školy, k účasti na této diskusi. Společně budeme hledat cesty, jak udržet školu jako místo, kde se dobře učí, pracuje i žije

Kdy: 9. října 2025

Kde: Kongresové centrum Praha

REGISTRACE zde.

Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura: 

Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura
Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura Fotografie z loňské jarní konference Město a jeho architektura

Nevíte si rady, jak financovat nepedagogické pracovníky či jak přistoupit k modernizaci škol? Přijďte se zeptat odborníků!

Akademie vzdělávání je šancí růst spolu se Svazem a ukázat, že vaše obec patří mezi ty, které se chtějí učit, rozvíjet a hledat cesty, jak být lidem ještě lepším partnerem.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Užijte si babí léto s pivem v ruce! Některé zahrádky v Praze mají skutečně nevšední kouzlo

Kam zajít na pivo a hezkou večeři, dokud je ještě teplo? Restaurací se zahrádkou je v Praze spousta, ale jen některé jsou skutečně nezapomenutelné, tak jako by mělo každé první rande být. Varování:...

KVÍZ: Neznámé výroky známých osobností

Některé věty, které vyšly z úst současníků i historických osobností, jsou dostatečně známé a obvykle se nezmýlíme, máme-li určit autora výroku. Například to, že „toho bohdá nebude, aby český král z...

Krize nákladní železnice doléhá i na výrobce vlaků, CZ Loko propustí až 50 lidí

Výrobce nákladních lokomotiv CZ Loko z České Třebové propustí až 50 zaměstnanců, hlavně z výroby. Na podnik s šesti stovkami pracovníků podle zakladatele Josefa Bárty doléhá svízelná situace, v jaké...

10. září 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Sdílená elektrokola od nextbiku jezdí na Berounsku už pět let a trhají celostátní rekordy

10. září 2025  9:16

Proměny centra Opavy. Slezanka půjde k zemi, osud Divadelního klubu je nejistý

Horní náměstí v centru Opavy zásadně změní svou tvář – někdejší obchodní centrum Slezanka čeká po několika odkladech demolice. Opavský magistrát právě soutěží zhotovitele celé akce. Město se zároveň...

10. září 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

10. září 2025  9:08

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bary střídají kavárny. Bourání Šmoulího města ve Zlíně začne příští týden

Příští týden odstartuje demolice Šmoulího města, dnes už uzavřené lokality plné barů, restaurací a dalších služeb na největším zlínském sídlišti Jižní Svahy. Nahradí jej nový multifunkční objekt...

10. září 2025  9:02,  aktualizováno  9:02

Nový holicí strojek BRAUN Series 9 Pro+ - ještě lepší technologie pro dokonale hladké oholení

10. září 2025  8:53

Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

10. září 2025  8:51

Cestující jeli minibusem, řidič ho ovládal z kanceláře. Firma testuje budoucnost

Minibus, který pasažéry rozváží bez přítomnosti řidiče. Že jde o hudbu daleké budoucnosti? Zatím sice ano, ale v testovacím režimu si už cestu takovým vozem vyzkoušely ve Žďáře nad Sázavou stovky...

10. září 2025  8:42,  aktualizováno  8:42

Vycházející hvězda ASTRAUX zazářila na veletrhu IFA v Berlíně a urychlila expanzi na klíčové trhy EU

10. září 2025  8:41

Zájem rodičů o výživu batolat roste - téměř o 40 % více než loni. NutriCHEQ pokračuje

10. září 2025  8:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

IFA 2025: Dreame představuje v Evropě nové kuchyňské spotřebiče pro praktický život plný chuti

10. září 2025  8:30

16. Mezinárodní Job Days lékařství a zdraví - kariérní dny

10. září 2025  8:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.