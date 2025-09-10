Akademie vzdělávání: nový program Svazu pro obce a města

Akademie vzdělávání má jednoduchý princip. Za každou účast na akcích Svazu – konferencích, Hodinkách regionálního rozvoje, krajských setkáních či jiných vzdělávacích programech – získávají obce body. Ty se přičítají podle velikosti obce, takže malé obce soutěží férově se stejně velkými a velká města mezi sebou.
Pro ty, kteří nasbírají nejvíce bodů nebo překročí hranici o 100 bodů ve své kategorii, je připraveno výjimečné ocenění. V květnu 2026 se v prostorách Valdštejnské jízdárny Senátu uskuteční slavnostní předávání titulů Vzdělaná obec či Vzdělané město. Ceremoniál bude spojen s vyhlášením dalšího ročníku soutěže Nejlepší starosta za celé volební období 2022–2026. Půjde o večer plný inspirace, uznání a setkání s významnými osobnostmi veřejného života.
Přijďte diskutovat o budoucnosti školy v celé její šíři
První možnost, jak začít sbírat body do Akademie, nabídne 9. října v Kongresovém centru Praha konference věnovaná škole – a to nejen jako budově, ale jako živému organismu, který tvoří architektura, děti, učitelé i ti, na které se často zapomíná: nepedagogičtí pracovníci.
Právě oni – školníci, hospodářky, kuchařky či uklízečky – jsou dnes klíčovým tématem. Bez jejich práce by se žádná škola neobešla, přesto se právě u jejich financování objevují největší nejistoty.
Konference nabídne komplexní pohled: od moderní architektury školních budov přes podporu žáků a učitelů až po ekonomické otázky, které rozhodují o každodenním fungování škol.
Zveme starosty a představitele samospráv, kteří nesou odpovědnost za zřizované školy, k účasti na této diskusi. Společně budeme hledat cesty, jak udržet školu jako místo, kde se dobře učí, pracuje i žije
Kdy: 9. října 2025
Kde: Kongresové centrum Praha
Nevíte si rady, jak financovat nepedagogické pracovníky či jak přistoupit k modernizaci škol? Přijďte se zeptat odborníků!
Akademie vzdělávání je šancí růst spolu se Svazem a ukázat, že vaše obec patří mezi ty, které se chtějí učit, rozvíjet a hledat cesty, jak být lidem ještě lepším partnerem.