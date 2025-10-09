Akce FOR KIDS a FOR GAMES přinesou trendy světa hraček, potřeb pro děti i herních konzolí

Autor:
  10:57
Praha 9. října 2025 (PROTEXT) - V rámci akcí FOR KIDS a FOR GAMES, které se na výstavišti PVA EXPO PRAHA uskuteční od pátku 24. října do neděle 26. října 2025, bude možné spojit příjemné s užitečným. Přinesou inspiraci na vánoční dárky pro všechny věkové kategorie, praktické pomůcky pro rodiče i nastávající maminky. Bude možné podívat se i na novinky z odvětví herních konzolí, videoher, příslušenství a herní bestsellery. Připraven je i doprovodný program plný zábavy, vzdělávání a zážitků. Partnerem pro energetiku výstaviště PVA EXPO PRAHA je společnost PKV Build, s.r.o.

V rámci veletrhu FOR KIDS bude k vidění i vyzkoušení řada modelů kočárků populárních prodejců i značek, např. Kenyo, Vanda Store, FunBaby, obchůdek Matýsek, množství hraček (Igráček, Mindok, UMU Toys či Mámy v rejži), produktů spadajících do kategorie zdravého životního stylu (FeelEco, Bob Snail, ROMMAR, Health Academy, Bohemia Organics či Simply Nature) a chybět nebudou ani tradiční vystavovatelé jako Playmobil a Piatnik. Manažerka veletrhu Monika Pavlíčková připomíná, že podzimní ročník FOR KIDS představí nejnovější kolekce od předních výrobců, inspiraci na vánoční dárky a produkty pro příznivce stolních her a skládaček všech věkových kategorií. „Chybět nebudou ani novinky pro maminky, batolata a školáky, soutěže o zajímavé ceny a do PVA EXPO PRAHA dorazí i Dva tátové. Zkrátka každý si tu přijde na své,“ dodává.

V rámci akce proběhne soutěž DESIGN SPRÁVNÉ HRAČKY podporující tvorbu českých hraček a mladé designéry. Přihlášené návrhy budou k vidění v Hale 5, kde se představí členové Sdružení pro hračku a hru a jejich ryze české výrobky. 

Více na www.forkids.cz.  

 

Vše pro milovníky videoher

Festival FOR GAMES na jednom místě nabídne široké portfolio produktů světa herních konzolí, hardwaru a příslušenství všech herních platforem. Děti i dospělí fanoušci se mohou těšit na interaktivní program, vyzkoušet si množství videoher a interaktivní zábavy, a to na expozicích vystavovatelů i v rámci doprovodného programu.

V halách letňanského výstaviště nebude chybět PlayStation 5 zóna s hrou EA FC a dalšími konzolovými hrami, Retro zóna nabízející PS1, PS2, XBox 360 nebo Super Nintendo, letecký simulátor a také PC a notebooková zóna s hrami Counter-Strike 2 a League of Legends. 

„V rámci doprovodného programu se fanoušci na pódiu setkají s oblíbenými cosplayery, streamery a influencery a proběhne také legendární YGAMES BYOC LAN Praha, který se premiérově uskuteční v hlavním městě ČR,“ řekla manažerka festivalu Blanka Bílková. Registrace jsou otevřeny v nejpopulárnějších esportových hrách, jako jsou například Counter-Strike 2, League of Legends, DOTA 2, Brawl Stars, Marvel SNAP a EA FC 26 (Ultimate Team nebo Classic Mode).

Na festivalu budou k dispozici také prodejní stánky, například od Nintendo, Hanvon Ugee, Nissin, Style-shop nebo YGames, které umožní vyzkoušet si vybrané novinky, virtuální realitu či esport a mohou být inspirací pro dárky pod stromeček. Nebudou chybět stánky s interaktivní zábavou, kde najdete360 video spin – 360stupňové fotografie, gaming zóna s Handheldy a Lenovo notebooky, postřehové hry, XXL Jenga, Cornhole, hřiště s minifotbalem, UNISPACE zóna, Metaquest virtuální realita nebo Nintendo just dance. 

Souběžně s veletrhem FOR KIDS a FOR GAMES se v rámci letňanského výstaviště PVA EXPO PRAHA uskuteční i veletrh FOR BEAUTY zaměřený na kosmetiku.

Podrobnosti na www.forgames.cz

 

Zdroj: ABF

 

 

