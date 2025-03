Akcelerací AI-Native k novým úspěchům: Společnost Huawei Cloud představila na MWC 2025 nové cloudové služby a řešení

Umělá inteligence dnes mění vše. Země a společnosti sází na AI jako na klíčovou strategii a mají také příležitost budovat své vlastní modely. AI však nemusí být nutně spojena s vysokými náklady. Modely umělé inteligence lze optimalizovat s využitím úspěchů open source komunity. Data, zejména vysoce kvalitní data, přitom hrají při zavádění AI do praxe stále důležitější roli.

Prezidentka globálního marketingu a prodejních služeb Huawei Cloud Jacqueline Shi zdůraznila, že společnost Huawei Cloud považuje AI za hlavní strategii, přičemž díky přechodu od cloud-native k AI-native stojí Huawei Cloud s nepřetržitými inovacemi v čele odvětví. Upřesnila také, jak společnost Huawei Cloud definuje AI-nativní služby ve dvou sektorech. Prvním je „AI pro cloud" (AI for Cloud), tedy transformace a modernizace všech služeb Huawei Cloud na inteligentní služby využívající AI. Ve druhém, „Cloud pro AI" (Cloud for AI), si Huawei Cloud klade za cíl vybudovat nejlepší platformu pro urychlení rozvoje AI – včetně výpočetní architektury, dat, modelovacích nástrojů a profesionálních služeb.

V roce 2024 zaznamenala společnost Huawei Cloud významný růst v zahraničí, kde se rozrostla o více než 50 %. Společnost se stala preferovaným digitálním partnerem řady organizací, včetně více než 140 dopravců a 500 finančních institucí.

Jacqueline rovněž znovu připomněla odhodlání společnosti Huawei Cloud modernizovat cloudové služby a řešení tak, aby splňovaly požadavky zákazníků ze všech odvětví a pomáhaly jim s akcelerací inteligence.

Například operátorům poskytuje Huawei Cloud nové řešení pro připojení, čímž jim pomáhá propojit více aplikací a podpořit tak obchodní aktivity zaměřené na spotřebitele i podniky.

Vládám pak umožňuje přechod od e-Governmentu a digitálních služeb k inteligentnímu řízení (smart governance). Vládní model Huawei Cloud Pangu, aPaaS (aplikační platforma jako služba) a služby zpracování velkých objemů dat (big data) pomáhají státním správám poskytovat lepší služby svým občanům.

V oblasti financí nabízí Huawei Cloud řešení Digital Core, které nahrazuje mainframy a urychluje modernizaci aplikací. Řešení pro big data ve financích a finanční model Pangu podporují inteligentní služby zákazníkům a inteligentní analýzu dat.

V sektoru médií a zábavy poskytuje Huawei Cloud inteligentní interaktivní řešení pro tvorbu obsahu a zapojení uživatelů, a to prostřednictvím nástrojů CDN & Cloud Live, Cloud Media Edge a MetaStudio.

V oblasti maloobchodu pomáhá Huawei Cloud zákazníkům budovat inteligentní obchody, což zahrnuje například analýzu dat v reálném čase, inteligentní predikci objednávek či digitálních prodejní asistenty.

Pro automotive průmysl nabízí Huawei Cloud nejen špičková inteligentní řešení IoV (Internet of Vehicles, internet vozidel) a autonomního řízení, ale také pomáhá zákazníkům zlepšovat výzkum a vývoj, výrobu a řízení dodavatelského řetězce pomocí inteligentních výrobních řešení.

Technický ředitel Huawei Cloud Bruno Zhang se podělil o své postřehy na téma přechodu od cloud-native k AI-native. V současné éře umělé inteligence jsou základem dosažení AI-native technologií právě technologie cloud-native. V posledních několika letech se společnost Huawei Cloud zaměřila na podporu podniků v efektivním přechodu do cloudu, stejně jako jeho využívání a správě prostřednictvím cloud nativních prostředků. Na tomto základě nyní Huawei Cloud postupuje k dalším fázím: budování AI-nativní infrastruktury, jako je CloudMatrix a AI Cloud Service, vývoji AI-nativních cloudových služeb včetně databází, znalostních jezer a vývojového kanálu softwaru, ale i nabídce AI modelů a nástrojů, které zákazníkům a partnerům společnosti umožní lépe trénovat a provozovat jejich AI modely.

V rámci veletrhu MWC 2025 uvedla společnost Huawei Cloud na globální trh celou řadu cloudových služeb a řešení, jejichž cílem je urychlit vývoj od cloud-native k AI-native. Mezi tyto nabídky patří například řešení CloudDC Solution, řešení pro migraci podnikových IT do cloudu Enterprise IT Cloud Migration Solution, řešení pro centra kontinuity zálohování a zotavení po havárii Backup & Disaster Recovery Continuity Center Solution, řešení pro zabezpečení velkých modelů Large Model Security Solution, vícevrstvé řešení pro ransomware ochranu cloudu Cloud Multilayer Ransomware Protection Solution, datové sklady GaussDB & TaurusDB, cloudové služby AI Cloud Service, Cloud Search Service a Cloud Device či řešení pro autonomní řízení KooVehicle (více na https://www.huaweicloud.com/intl/en-us/news/20250303195732864.html ).

V uplynulém roce rovněž pomohla společnost Huawei Cloud mnoha špičkovým zákazníkům dosáhnout trvalého obchodního úspěchu díky svým inovativním řešením.

Inaki Fuentes, provozní ředitel společnosti TravelgateX, popsal, jak pomocí cloudově nativních technologií Huawei Cloud vybudovali prvotřídní cestovní služby. Společnost TravelgateX využila cloudově nativní řešení společnosti Huawei k urychlení vývoje programů, zjednodušení nasazení a škálování své infrastruktury. Výsledkem byla významná úspora nákladů ve výši 20 % a zlepšení celkového výkonu o 35 %. Řešení od společnosti Huawei Cloud umožnilo společnosti TravelgateX nabízet personalizované služby a činit informovanější obchodní rozhodnutí.

Ředitel pro digitální inovace společnosti Telkom Indonesia Fajrin Rasyid uvedl, že se společností Huawei podepsali strategické memorandum o spolupráci v oblasti datových center, cloudových služeb, digitálních technologií a velkých dat s cílem stát se digitálním operátorem pro prosperující digitální ekosystém v Indonésii.

Mustafa Kemal Eri?en, vedoucí IT oddělení turecké e-commerce společnosti Hepsiburada, uvedl, že po migraci své vyhledávací služby do cloudu Huawei zaznamenali výrazné zlepšení služby, dosáhli 50násobného zvýšení propustnosti platformy, 95% zkrácení reakční doby služby a 150% zvýšení využití šířky pásma.

Společnost Huawei Cloud spolu se svými partnery na summitu představila více než 20 společných řešení určených pro odvětví, jako jsou finance, automotive, maloobchod, média a veřejné služby s cílem urychlit digitální transformaci v těchto odvětvích.

V neposlední řadě uspořádala společnost Huawei Cloud také kulatý stůl uskupení Cloud Native Elite Club (CNEC) na téma „Urychlení konvergence dat a AI, rozvoj diferencovaných schopností AI (Accelerate Data-AI Convergence, Build Differentiated AI Capabilities)". Vizionáři a lídři se zde společně věnovali budování robustních datových základů pro éru AI a sdíleli osvědčené postupy pro využití hodnoty dat a budování diferencovaných předností.

