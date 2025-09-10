Akko představuje na veletrhu IFA 2025 klávesnici Year of the Snake a urychluje svou globální strategii magnetických spínačů

Šen-čen (Čína) 10. září 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Globální inovátor v oblasti periferních zařízení Akko na IFA 2025 v Berlíně oficiálně představil svůj nejnovější výtvor, mechanickou klávesnici Year of Snake (Rok hada). Po úspěchu loňské klávesnice Year of the Dragon (Rok draka), která sklidila velký ohlas, se i tato novinka hlásí k vizi společnosti Akko spojovat kulturní dědictví s moderním průmyslovým designem. Představení klávesnice přilákalo velkou pozornost hráčů, nadšenců a médií po celém světě, což znovu podtrhlo pozici společnosti Akko v čele inovací periferních zařízení.

Kolekce Akko Year of Snake nabídne tři jedinečné designy, z nichž nejikoničtější verze je inspirována Süan-wu, mýtickou postavou čínské kultury symbolizující moudrost a ochranu. Klávesnice je vyrobena pomocí CNC z hliníkové slitiny, zdobena propracovaným gravírováním a disponuje precizně vyladěnou strukturou těsnění, což odráží výjimečnou kvalitu řemeslného zpracování značky Akko. V kombinaci s ergonomickým rozložením Alice se středovým vyvýšením a prémiovými spínači Akko tak nabízí nejen kulturní příběh, ale především pohodlné psaní, které je ideální pro dlouhodobé používání.

Současně společnost Akko urychluje inovace a globální zavádění své produktové řady klávesnic s magnetickými spínači, jejímž vrcholem jsou dva vlajkové modely M1 V5 TMR a MOD 007 V5 HE. Obě poskytují bleskovou odezvu na úrovni esportů a novou úroveň zážitků při psaní a hraní her. Za pozornost stojí také fakt, že jako další vstřícný krok k naplnění potřeb mezinárodních zákazníků budou oba modely k dostání v ISO verzích. Technologie magnetických spínačů Akko v současné době využívá technologická řešení HE (Hallův efekt) i TMR (tunelová magnetorezistence) a postupně přibývají také další rozložení – včetně 60 %, 68 %, 75 %, TKL a Alice – pro rozmanité požadavky soutěžních hráčů a tvůrců po celém světě.

Kromě technologie magnetických spínačů představila společnost Akko na veletrhu IFA také dvě nové řady špičkových klávesnic – Gem a Mineral Series. Tyto řady rozvíjejí designový jazyk značky, demonstrují schopnost společnosti Akko spojit uměleckou estetiku s pokročilým inženýrstvím a nabízejí uživatelům zcela novou úroveň zážitku.

Letos značka Akko slaví své deváté výročí a zůstává věrná své dvojí vizi: čerpat inspiraci z tradiční kultury a současných trendů jako motor inovace svých produktů a zároveň být lídrem v oblasti vývoje a aplikace technologie magnetických spínačů. Spojením tradice s inovací Akko dokazuje, že klávesnice nejsou pouze funkčními nástroji, ale také vyjádřením kultury, cestou k dosažení výkonu a symbolem individuality.

Akko srdečně zve všechny návštěvníky na IFA 2025, hala 5.2, stánek 143, kde si mohou všechny nejžhavější novinky vyzkoušet naživo.

Další informace naleznete na akkogear.eu nebo akkogear.de.

