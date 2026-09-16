Aktivní září v Mariánských Lázních: pohyb, relaxace i zážitky

Kdo chce vyrazit za pohybem mimo organizovaný program, může využít nabídku aktivit v Mariánských Lázních a okolí, např. golf, discgolf, padel, tenis či cyklistiku. Zářijový pobyt tak může být příjemným restartem před podzimem.
Aktivní září doplňuje také kulturní program. V září se konají koncerty, mezinárodní folklorní festival Mariánský podzim nebo Svatováclavské víno. Mariánské Lázně tak nabízejí kombinaci pohybu, lázeňské péče, přírody a kultury.
Zdroj: Ensana
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59195.