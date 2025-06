Aktualita: Neoznámené dary a dědictví? Hrozí vám vysoké pokuty

Zákon sice ve většině případů osvobozuje příjmy z darů a dědictví od daně, ale povinnost je oznámit zůstává. Mnoho lidí o této povinnosti neví a riskuje tak vysoké sankce.

Příklady z praxe varují

„Často se stává, že lidé nevědí, že musí nahlásit zděděnou či darovanou nemovitost,“ říká Jan Bonaventura, daňový poradce společnosti BREDFORD Consulting. „I když jsou dědictví a většina darů osvobozeny od daně z příjmů, hrozí pokuta za to, že nebylo podáno oznámení.“

Zejména v případě dědictví mají lidé úplně jiné starosti a často na to zapomenou. Dědické řízení je často uzavřeno s velkým časovým odstupem a lidé daňové přiznání nepodávají - jsou buď zaměstnanci či v paušálním režimu.

“Osobně považuji tuto povinnost u dědictví za zcela zbytečnou, protože se jedná o objektivní fakt a není zde prostor pro zneužití. Trestat pozůstalé za formální opomenutí milionovými pokutami není fér. Bohužel, ta povinnost stále existuje,” dodává Bonaventura.

Co dělat, pokud jste to ještě neoznámili?

Dobrá zpráva je, že to můžete napravit. Do 1. července 2025 se můžete obrátit na daňového poradce, který vám pomůže oznámení podat a vyhnout se tak pokutě. Pokud to nestihnete, doporučuji obrátit se na daňového poradce i tak a vyřešit situaci co nejdříve. Sankce lze v některých případech prominout a pokud oznámení podáte sami, je sankce výrazně nižší než v případě, kdy na to přijde finanční úřad.

V prvním případě 0,1 %, v tom druhém už 10 %

“Při dědictví v hodnotě 10,000.000 Kč je nižší sankce 10.000 Kč, po výzvě již 1,000.000 Kč a pokud neoznámíte ani poté (například zapomenete), je sankce již 1,500.000 Kč,” poukazuje na velký rozdíl v pokutách Jan Bonaventura. “Sankce může finanční úřad snížit, to ale není možné vždy a často je to náročný proces s nejistým výsledkem - u jednoho klienta jsme čekali na jasný výsledek několik měsíců. V dalším případě jsme se museli obrátit na soud. Ten nám sice dal za pravdu, ale celé řízení trvalo skoro dva roky,” varuje před důsledky neoznámení Bonaventura.

Kdy se vás tato povinnost týká?

Oznámit osvobozený příjem musí každý, kdo dostal dar nebo dědictví – pokud je jeho hodnota vyšší než 5,000.000 Kč.

Povinnost se vztahuje obecně na všechny osvobozené příjmy nad 5,000.000 Kč s výjimkou prodeje nemovitostí. Nicméně na prodeje akcií či družstevních podílů se nezapomíná tak často - lidé tuší, že tam může být daň, takže se spíše přijdou poradit.

“U darů a dědictví to mnohé ani nenapadne, mnozí navíc nikdy nepřišli do styku s finančním úřadem,” upozorňuje Bonaventura.

Pozor na neinformovanost

„Notáři ani jiní odborníci vás na tuto povinnost často neupozorní. Jejich úkolem je zajistit právní stránku převodu, ale daňové záležitosti neřeší. A právě tady může vzniknout nečekaný problém,“ uzavírá Jan Bonaventura.

°°°

O společnosti BREDFORD Consulting

BREDFORD Consulting s.r.o. je butiková poradenská firma působící na českém trhu od roku 2005. Specializuje se na firemní klientelu, které poskytuje odborné služby v oblasti daňového poradenství, účetnictví a zpracování mezd. Již 20 let pomáhá firmám orientovat se v neustále se měnící legislativě, optimalizovat náklady a nastavit procesy tak, aby byly nejen efektivní, ale především srozumitelné a v souladu se zákonem.

https://www.bredford.cz/danove-poradenstvi

Ing. Jan Bonaventura | http://linkedin.com/in/jan-bonaventura

Je zakladatelem společnosti BREDFORD Consulting. Daňovému poradenství se věnuje nepřetržitě od roku 1999. Spolupracuje s klienty z mnoha oborů, včetně advokátních a účetních kanceláří, kterým pomáhá s řešením nejrůznějších problémů a situací.

Zakládá si na tom, že poskytnutá stanoviska a doporučení jsou jasná a srozumitelná. Nabízená řešení pak efektivní a zároveň bezpečná.

Zdroj: BREDFORD Consulting