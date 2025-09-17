Aktualizace hospodaření za 1. pololetí 2025: EBITDA meziročně vzrostla o 15 %. Silné výsledky, lepší výhled

- Tržby meziročně vzrostly o 11 % na více než 42,1 milionu EUR
- EBITDA meziročně vzrostla o 15 % a dosáhla 13,8 milionu EUR
- Marže EBITDA vzrostla o 1,2 procentního bodu, což představuje 32,7 %
- Výhled na fiskální rok 2025: Odhadovaný růst tržeb o 11–18 %, růst EBITDA o 15–23 %
- 5letý výhled: Odhadovaná roční míra růstu tržeb o 10–16 %, roční míra růstu EBITDA o 10–18 %
Společnost GEVORKYAN, a.s., světově uznávaný přední inovátor v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za šest měsíců končících 30. června 2025, aktualizovaný výhled na fiskální rok 2025 a pětiletý výhled.
Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za první pololetí roku 2025 tržby ve výši 42,2 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11 %, a EBITDA ve výši 13,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 15 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 32,7 % (+1,2 p.b. meziročně).
Společnost dále vykázala provozní EBIT ve výši 4,6 milionu EUR v 1. pololetí 2025, což představuje nárůst o 12,0 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a zisk po zdanění (EAT) ve výši téměř 3,0 milionu EUR, což představuje nárůst o 17,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.
Na základě silných výsledků za první pololetí, potvrzených objednávek a očekávaných příznivých podmínek společnost GEVORKYAN pro rok 2025 předpokládá růst tržeb o 11–18 % a EBITDA o 15–23 % při marži EBITDA kolem 36 %. V pětiletém období společnost GEVORKYAN očekává meziroční růst tržeb (CAGR) ve výši 10–16 % a meziroční růst EBITDA (CAGR) ve výši 10–18 %, podpořený robustní zakázkovou knihou a novými kontrakty v leteckém a obranném průmyslu a dalších strategických odvětvích.
GEVORKYAN, a.s., světově uznávaný přední inovátor v oblasti práškové metalurgie, který vyrábí [uveďte stručný přehled] pomocí slinování, vstřikování kovového prášku (MIM), izostatického lisování za tepla (HIP) a aditivní výroby (AM).
Prohlášení
Tento dokument nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného výše. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií připraveného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.
Tento dokument obsahuje „výhledová prohlášení“, která lze identifikovat pomocí výrazů jako „může“, „bude“, „očekává“, „věří“, „odhaduje“ atd. a která se týkají strategických priorit, výkonnosti, růstu, transakcí nebo tržních trendů. Podléhají rizikům a nejistotám a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Prognózy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejlepšího odhadu vedení společnosti GEVORKYAN ohledně její strategické a finanční situace a budoucích tržních podmínek, trendů a dalších potenciálních vývojů. Tyto úvahy zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou od těchto prohlášení podstatně lišit, mimo jiné v důsledku: další eskalace války na Ukrajině, včetně dalších sankcí a protisankcí; poptávky po produktech a službách společnosti GEVORKYAN a jejich přijetí na trhu; našich plánů týkajících se dividendové politiky a výplaty dividend, jakož i naší schopnosti získat úvěry, převody nebo jiné platby či záruky od finančních institucí; vládní regulace metalurgického průmyslu a odvětví práškové metalurgie; soudní spory nebo spory s třetími stranami nebo regulačními orgány nebo jiné negativní vývojové trendy týkající se těchto stran; dopad vývozních kontrol a zákonů ovlivňujících obchod a investice na naši schopnost a schopnost důležitých třetích stran dodavatelů nakupovat zboží, software nebo technologie nezbytné pro produkty a služby, které poskytujeme našim zákazníkům, včetně těch, které vznikají v důsledku základních nebo takzvaných „vzájemných cel“ uvalených v zemích, ve kterých působíme; další rizika mimo kontrolu stran nebo nesplnění očekávání týkajících se různých strategických priorit, vliv kolísání měnových kurzů, zvýšená konkurence na trzích, na kterých společnost GEVORKYAN působí, a vliv spotřebních daní na nákupní chování spotřebitelů produktů společnosti GEVORKYAN.
UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: PREZENTOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE
Výsledky společnosti GEVORKYAN a další finanční informace uvedené v tomto dokumentu jsou, pokud není uvedeno jinak, připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) na základě interních zpráv vedení, za něž odpovídá vedení, a nebyly externě auditovány, přezkoumány ani ověřeny. Proto byste se na tyto informace neměli nadměrně spoléhat. Tyto informace nemusí být indikativní pro skutečné výsledky v jakémkoli budoucím období.