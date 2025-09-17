Aktualizace hospodaření za 1. pololetí 2025: EBITDA meziročně vzrostla o 15 %. Silné výsledky, lepší výhled

Autor:
  7:55
Praha 17. září 2025 (PROTEXT) - Hlavní události GEVORKYAN H1 2025:
  • Tržby meziročně vzrostly o 11 % na více než 42,1 milionu EUR
  • EBITDA meziročně vzrostla o 15 % a dosáhla 13,8 milionu EUR
  • Marže EBITDA vzrostla o 1,2 procentního bodu, což představuje 32,7 %
  • Výhled na fiskální rok 2025: Odhadovaný růst tržeb o 11–18 %, růst EBITDA o 15–23 %
  • 5letý výhled: Odhadovaná roční míra růstu tržeb o 10–16 %, roční míra růstu EBITDA o 10–18 %

Společnost GEVORKYAN, a.s., světově uznávaný přední inovátor v oblasti práškové metalurgie, oznamuje vybrané finanční a provozní výsledky za šest měsíců končících 30. června 2025, aktualizovaný výhled na fiskální rok 2025 a pětiletý výhled.

Společnost GEVORKYAN, a.s. vykázala za první pololetí roku 2025 tržby ve výši 42,2 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 11 %, a EBITDA ve výši 13,8 milionu EUR, což představuje meziroční nárůst o 15 %, přičemž marže EBITDA dosáhla 32,7 % (+1,2 p.b. meziročně).

Společnost dále vykázala provozní EBIT ve výši 4,6 milionu EUR v 1. pololetí 2025, což představuje nárůst o 12,0 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, a zisk po zdanění (EAT) ve výši téměř 3,0 milionu EUR, což představuje nárůst o 17,9 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku.

Na základě silných výsledků za první pololetí, potvrzených objednávek a očekávaných příznivých podmínek společnost GEVORKYAN pro rok 2025 předpokládá růst tržeb o 11–18 % a EBITDA o 15–23 % při marži EBITDA kolem 36 %. V pětiletém období společnost GEVORKYAN očekává meziroční růst tržeb (CAGR) ve výši 10–16 % a meziroční růst EBITDA (CAGR) ve výši 10–18 %, podpořený robustní zakázkovou knihou a novými kontrakty v leteckém a obranném průmyslu a dalších strategických odvětvích.

 

Další informace

Tuto tiskovou zprávu a další dokumenty naleznete na adresePro investory | Gevorkyan

Kontaktní informace

Vztahy s investory

Maxim Platonov, investor.relations@gevorkyan.sk

Média

Alexandra Hazuchová, marketing@gevorkyan.sk

 

O společnosti GEVORKYAN

GEVORKYAN, a.s., světově uznávaný přední inovátor v oblasti práškové metalurgie, který vyrábí [uveďte stručný přehled] pomocí slinování, vstřikování kovového prášku (MIM), izostatického lisování za tepla (HIP) a aditivní výroby (AM).

 

Prohlášení

Tento dokument nepředstavuje nabídku ani výzvu k prodeji nebo nákupu cenných papírů. Informace obsažené v tomto dokumentu jsou čistě informativní a pro jejich kontext a vysvětlení doporučujeme kontaktovat zástupce společnosti GEVORKYAN, a.s. uvedeného výše. Veřejná nabídka akcií v České republice byla provedena na základě prospektu akcií připraveného v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, který je k dispozici na webových stránkách společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tento dokument obsahuje „výhledová prohlášení“, která lze identifikovat pomocí výrazů jako „může“, „bude“, „očekává“, „věří“, „odhaduje“ atd. a která se týkají strategických priorit, výkonnosti, růstu, transakcí nebo tržních trendů. Podléhají rizikům a nejistotám a skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Prognózy obsažené v tomto dokumentu vycházejí z nejlepšího odhadu vedení společnosti GEVORKYAN ohledně její strategické a finanční situace a budoucích tržních podmínek, trendů a dalších potenciálních vývojů. Tyto úvahy zahrnují rizika a nejistoty. Skutečné výsledky se mohou od těchto prohlášení podstatně lišit, mimo jiné v důsledku: další eskalace války na Ukrajině, včetně dalších sankcí a protisankcí; poptávky po produktech a službách společnosti GEVORKYAN a jejich přijetí na trhu; našich plánů týkajících se dividendové politiky a výplaty dividend, jakož i naší schopnosti získat úvěry, převody nebo jiné platby či záruky od finančních institucí; vládní regulace metalurgického průmyslu a odvětví práškové metalurgie; soudní spory nebo spory s třetími stranami nebo regulačními orgány nebo jiné negativní vývojové trendy týkající se těchto stran; dopad vývozních kontrol a zákonů ovlivňujících obchod a investice na naši schopnost a schopnost důležitých třetích stran dodavatelů nakupovat zboží, software nebo technologie nezbytné pro produkty a služby, které poskytujeme našim zákazníkům, včetně těch, které vznikají v důsledku základních nebo takzvaných „vzájemných cel“ uvalených v zemích, ve kterých působíme; další rizika mimo kontrolu stran nebo nesplnění očekávání týkajících se různých strategických priorit, vliv kolísání měnových kurzů, zvýšená konkurence na trzích, na kterých společnost GEVORKYAN působí, a vliv spotřebních daní na nákupní chování spotřebitelů produktů společnosti GEVORKYAN.

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE: PREZENTOVANÉ FINANČNÍ INFORMACE

Výsledky společnosti GEVORKYAN a další finanční informace uvedené v tomto dokumentu jsou, pokud není uvedeno jinak, připraveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) na základě interních zpráv vedení, za něž odpovídá vedení, a nebyly externě auditovány, přezkoumány ani ověřeny. Proto byste se na tyto informace neměli nadměrně spoléhat. Tyto informace nemusí být indikativní pro skutečné výsledky v jakémkoli budoucím období.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohled do zákulisí Cirque du Soleil v Praze. Máme jedinečné fotky

Kanadský soubor Cirque du Soleil se poprvé v historii českých vystoupení představil pod vlastním šapitó. Na Letenské pláni v Praze vyrostl obří stan vysoký 19 metrů, ve kterém umělci uvádějí show...

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

Stavbu Dvoreckého mostu provází problémy s podložím i patálie s výběrem jména

Dvorecký most přes Vltavu má zrychlit dopravu a spojit pražský Smíchov s Podolím. Jak pokračuje jeho stavba, na kolik peněz vyjde, čím je zvláštní a kdy se po něm Pražané i návštěvníci hlavního města...

Nejdéle vězněný Čech chce na svobodu. Soud rozhodne o žádosti vraha Vocáska

Okresní soud v Mostě bude ve středu rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si vyslechl v tehdejším Československu...

17. září 2025  8:52

Staň se investigativním novinářem

17. září 2025  8:44

Aktualizace hospodaření za 1. pololetí 2025: EBITDA meziročně vzrostla o 15 %. Silné výsledky, lepší výhled

17. září 2025  7:55

Bez výběrového řízení. Sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě měl vést úředník

O veškerá sportoviště a hřiště v Havlíčkově Brodě se od ledna bude starat nově vzniklá městská organizace. Zastupitelé schválili založení společnosti Brodská sportovní. Jejím jednatelem se bez...

17. září 2025  7:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Prezident míří na východ Pardubického kraje, chce vidět i vyloučenou čtvrť

Prezident Petr Pavel ve středu opět po roce navštíví Pardubický kraj. Kromě bývalé továrny Oskara Schindlera zavítá i do vyloučené čtvrti Borek v České Třebové. Lidé ho můžou pozdravit při procházce...

17. září 2025  7:02

První kina v Praze? Vyšší společenské vrstvy je braly s rezervou a lístky stály 30 až 60 haléřů

O tom, kde se psaly dějiny pražské kinematografie a jaká byla její zlatá éra, vypráví historička Jaroslava Nováková, odborná konzultantka Prague City Tourism.

17. září 2025  6:29

Dálnice D5 na Tachovsku byla v noci uzavřená po srážce auta s náklaďákem

Nehoda nákladního a osobního automobilu uzavřela v úterý večer dálnici D5 poblíž Přimdy na Tachovsku ve směru na Prahu. Policie odkláněla provoz přes obce Svatá Kateřina, Přimda a Mlýnec. Provoz na...

16. září 2025  22:52,  aktualizováno  17.9 6:09

Síť obousměrek pro kola se v Brně zdvojnásobí, pomohl vstřícný přístup policie

Zatímco dřív museli cyklisté v Brně o každou obousměrku tvrdě bojovat, teď zažívají hotové žně. Magistrát je v nejbližších měsících zřídí ve 33 ulicích napříč městem. Návrh čerstvě prošel povolovacím...

17. září 2025  6:02,  aktualizováno  6:02

Živě: Mapový portál vysokorychlostních tratí

17. září 2025

Zubní ordinace přímo v budově školy? V Olomouci řeší, zda je to bezpečné

Kdysi běžná věc, dnes bezpečnostní riziko. Budoucím provozem zubařské ordinace sídlící v jedné ze základních škol, před kterou se pacienti „zvenku“ potkávají s žáky, se teď zabývá olomoucká radnice...

17. září 2025  5:52,  aktualizováno  5:52

Soud v Mostě rozhodne o žádosti o propuštění nejdéle vězněného Čecha

Okresní soud v Mostě bude dnes rozhodovat o případném propuštění nejdéle vězněného Čecha, na doživotí odsouzeného Zdeňka Vocáska. Trest smrti za dvě vraždy si...

17. září 2025,  aktualizováno 

Prezident Pavel navštíví Pardubický kraj, zaměří se na znevýhodněné regiony

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes zavítá na jednodenní návštěvu Pardubického kraje. Tématem jeho setkání se zástupci samospráv a organizací budou...

17. září 2025,  aktualizováno 

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.