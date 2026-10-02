Aktualizace obchodování před uzavřením výsledků za fiskální rok 2026

Pepco Group N.V. („Pepco Group“), přední celoevropský diskontní maloobchodní řetězec se širokým sortimentem, dnes zveřejňuje aktualizaci obchodování před zveřejněním předběžných výsledků za celý fiskální rok 2026, které budou publikovány 9. prosince 2026.
Klíčové body
Obchodování a výhled
o Silné čtvrté čtvrtletí s růstem tržeb ve stálých měnových kurzech o 15,6 % a růstem srovnatelných tržeb (LFL) bez FMCG o 9,5 % za dosavadní část čtvrtletí do 20. září 2026 (+9,4 % včetně FMCG), což představuje nejsilnější čtvrtletní výkon LFL od změny strategie.
o Růst tržeb LFL bez FMCG byl tažen růstem objemu, přičemž počet transakcí vzrostl ve všech regionech: růst v západní Evropě dosáhl 14,9 %, v CEE North 8,8 % a v CEE South 8,2 %.
o Silné obchodní výsledky ve čtvrtém čtvrtletí podpořil plánovaný výprodej zásob ze starších sezón, což vedlo k rekordně vysokému podílu aktuálních zásob na konci roku.
o Za 51 týdnů do 20. září 2026 dosáhl růst tržeb LFL bez FMCG 5,9 % (+3,8 % včetně FMCG).
o Očekává se, že celoroční tržby přesáhnou 4,5 miliardy eur, což představuje růst přibližně o 8 % při stálých měnových kurzech, tedy na horní hranici stanoveného rozpětí 6–8 %. Očekává se, že hrubá marže za fiskální rok 2026 na úrovni přibližně 51 % i růst upravené EBITDA (podle standardu IFRS 16) ve středním pásmu dvouciferných procent budou v souladu s výhledem.
o V současnosti se očekává, že růst upraveného čistého zisku za fiskální rok 2026 přesáhne 60 %, což je nad předchozím výhledem více než 50 % (přepočtená srovnávací základna pro fiskální rok 2025: 234 milionů €). Růst upraveného zisku na akcii (EPS) by měl být ještě vyšší, což odráží výrazné snížení počtu akcií.
o Volný peněžní tok před financováním za fiskální rok 2026 by měl podle aktuálních očekávání přesáhnout 350 milionů €, oproti předchozímu výhledu přibližně 300 milionů €, po kapitálových výdajích ve výši přibližně 150 milionů € a při očekávaném čistém přírůstku přibližně 250 nových prodejen v roce FY26.
Návratnost kapitálu akcionářům
o Představenstvo schválilo nový víceletý program zpětného odkupu akcií až do výše 400 milionů €, v souladu s rámcem alokace kapitálu stanoveným v květnu 2026.
o Zpětný odkup akcií formou nabídky akcionářům v hodnotě 400 milionů € byl dokončen v srpnu 2026, přičemž se očekává, že zadluženost před IFRS 16 dosáhne na konci roku přibližně 0,7násobku, což je pod středem cílového rozpětí skupiny 0,5–1,5násobku.
K aktualizaci se vyjádřil Stephan Borchert, generální ředitel skupiny Pepco:
„FY26 byl pro Pepco Group přelomovým rokem. Dokončili jsme transformaci našeho portfolia na podnikání zaměřené výhradně na značku Pepco a dynamika růstu značky se v průběhu roku postupně zvyšovala. Čtvrté čtvrtletí bylo naším nejsilnějším od změny strategie a představuje již osm po sobě jdoucích čtvrtletí pozitivního růstu tržeb LFL. V současnosti očekáváme, že celoroční růst tržeb dosáhne horní hranice našeho výhledu, růst EBITDA se bude pohybovat ve středním pásmu dvouciferných procent a čistý zisk výrazně vzroste.“
„Za tímto silným výkonem stojí především významné provozní změny, které jsme za posledních 18 měsíců provedli v celé skupině, stejně jako důsledné zaměření na hodnotovou nabídku Pepco pro zákazníky. Cena zůstává její klíčovou součástí. Část zlepšení marží budeme i nadále cíleně reinvestovat do kvality produktů a atraktivních cen pro zákazníky, čímž podpoříme naše vedoucí postavení v oblasti cen a růst objemu prodeje.“
„Do nového finančního roku vstupujeme jako efektivnější společnost s jasnějším zaměřením, se zrychlujícím programem otevírání prodejen v západní Evropě a stabilním růstem na našem klíčovém polském trhu. Jsem přesvědčen, že tuto dynamiku dokážeme i nadále proměňovat v ziskový růst v následujících letech.“
„Vedle zpětných odkupů akcií v celkové hodnotě 550 milionů eur, které jsme dokončili během finančního roku, dnes představujeme další fázi našich plánů návratnosti kapitálu akcionářům, a to zavedením nového víceletého programu zpětného odkupu akcií. Odráží to naši důvěru v silnou schopnost společnosti generovat hotovost a náš závazek přinášet akcionářům vyšší výnosy.“
SOUČASNÉ OBCHODOVÁNÍ
Tržby Pepco za 51 týdnů do 20. září 2026 vzrostly ve stálých měnových kurzech o 8,3 %, přičemž růst podpořilo zvýšení tržeb LFL bez FMCG o 5,9 % (LFL včetně FMCG +3,8 %).
V dosavadní části čtvrtého čtvrtletí do 20. září 2026 vzrostly tržby ve stálých měnových kurzech o 15,6 %, přičemž tržby LFL vzrostly o 9,5 % bez FMCG (+9,4 % včetně FMCG). Jde o zlepšení oproti růstu LFL bez FMCG o 5,4 % (+4,2 % včetně FMCG) dosaženému ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2026 a zároveň o náš nejsilnější čtvrtletní výkon od změny strategie. Jde již o osm po sobě jdoucích čtvrtletí pozitivního růstu LFL. Ve dvouletém srovnání dosáhl růst tržeb LFL bez FMCG ve 4. čtvrtletí 17,7 %.
Nejsilnějšího výkonu v dosavadní části 4. čtvrtletí dosáhla západní Evropa, kde tržby LFL bez FMCG vzrostly o 14,9 %. K výsledku přispělo Španělsko, kde růst LFL bez FMCG po konverzi sítě Pepco Plus zůstal nad úrovní 20 %. V regionu CEE North vzrostly tržby LFL bez FMCG o 8,8 % a v CEE South o 8,2 %. Polsko (největší trh skupiny) zaznamenalo v tomto období výrazné zrychlení růstu, přičemž LFL bez FMCG dosáhlo 5,9 %.
Růst tržeb LFL ve 4. čtvrtletí podpořil také plánovaný výprodej zásob ze starších sezón, který je součástí naší strategie obnovy a zkvalitňování sortimentu oblečení. Díky tomu jsme na konci roku dosáhli rekordně vysokého podílu aktuálních zásob, zároveň to však mělo v posledním čtvrtletí jednorázový dopad na hrubou marži ve výši přibližně 200 bazických bodů v meziročním srovnání. Odhadujeme, že výprodej zásob podpořil růst LFL ve 4. čtvrtletí FY26 o tři až pět procentních bodů a díky aktuálnější skladbě zásob bude podporovat tržby LFL i v následujících čtvrtletích, i když v menší míře. Do budoucna by měl růst LFL podpořit také zavádění našeho digitálního věrnostního programu, pokračující obrat vývoje v CEE North, silná dynamika v západní Evropě a lepší výsledky v kategorii oblečení díky úpravám sortimentu, dostupnosti produktů a vizuálnímu merchandisingu.
Očekáváme, že rok zakončíme s čistým přírůstkem přibližně 250 nových prodejen Pepco a celkovým počtem přibližně 4 260 prodejen k 30. září 2026, v souladu s naším výhledem. Následně se zrychlí expanze v západní Evropě, kde plánujeme mezi FY27 a FY30 otevřít nejméně 600 nových prodejen, jak jsme oznámili při zveřejnění pololetních výsledků v květnu 2026.
Poznámka: V průběhu roku skupina vykazovala růst srovnatelných tržeb (LFL) na bázi zahrnující FMCG i bez FMCG. Cílem bylo poskytnout transparentnější pohled na základní výkonnost Pepco po ukončení prodeje kategorií FMCG ve druhé polovině fiskálního roku 2025. Rozdíl mezi oběma ukazateli LFL byl podle očekávání obzvláště výrazný v první polovině fiskálního roku 2026; po skončení aktuálního finančního roku již nebude mít další vliv. Do budoucna budeme vykazovat jediný standardní ukazatel růstu tržeb LFL, protože mezi oběma způsoby výpočtu již nebude rozdíl.
VÝHLED NA FISKÁLNÍ ROK 2026
Skupina očekává, že za fiskální rok 2026 vykáže tržby přesahující 4,5 miliardy eur, což představuje růst ve stálých měnových kurzech přibližně o 8 %, tedy na horní hranici rozpětí výhledu 6–8 %. Celoroční hrubá marže by měla dosáhnout přibližně 51 %, v souladu s výhledem, a meziročně vzrůst přibližně o 200 bazických bodů (přepočtený FY25: 49,2 %). Vyšší marži podpořily úspory v oblasti nákupu zboží, příznivý produktový mix po ukončení FMCG a příznivý vývoj měnových kurzů.
Očekává se, že růst upravené EBITDA (IFRS 16) dosáhne středního pásma dvouciferných procent, v souladu s výhledem, a to oproti přepočtené základně pro fiskální rok 2025 ve výši 841 milionů €. Jak jsme již dříve avizovali, růst ve druhé polovině roku zpomalil v důsledku zvýšených nákladů na transformaci.
Růst upraveného čistého zisku by měl přesáhnout 60 %, což je nad předchozím výhledem více než 50 %, a to oproti přepočtené základně FY25 ve výši 234 milionů €. Tento vývoj odráží lepší konverzi EBITDA, nižší efektivní daňovou sazbu a již oznámenou změnu odpisové politiky. Očekává se, že růst upraveného EPS převýší růst upraveného čistého zisku, což odráží pozitivní vliv programu zpětného odkupu akcií a zpětného odkupu formou nabídky akcionářům.
Díky pokračující disciplíně při rozšiřování sítě prodejen a kapitálových investic se nyní očekává, že volný peněžní tok před financováním přesáhne 350 milionů eur, což je nad předchozím výhledem přibližně 300 milionů eur. Kapitálové výdaje by měly dosáhnout přibližně 150 milionů €, což je pod střednědobým rozpětím 160 až 180 milionů eur ročně, přičemž investice se prioritně zaměřují na otevírání nových prodejen a program modernizace stávajících prodejen.
NÁVRATNOST KAPITÁLU AKCIONÁŘŮM A ROZVAHA
Skupina 17. srpna 2026 dokončila vypořádání poměrného zpětného odkupu akcií formou nabídky akcionářům v hodnotě 400 milionů €, v jehož rámci získala 36 462 201 kmenových akcií za pevnou cenu 47,52 PLN za akcii. Po této návratnosti kapitálu akcionářům se očekává, že zadluženost před IFRS 16 dosáhne na konci FY26 přibližně 0,7násobku upravené EBITDA, což je pod středem cílového rozpětí skupiny 0,5–1,5násobku.
V souladu s rámcem alokace kapitálu představeným při zveřejnění pololetních výsledků v květnu 2026 má skupina od FY27 v úmyslu po strategických investicích do podnikání vrátit akcionářům celý volný peněžní tok po zohlednění financování za předchozí rok, a to kombinací dividend a zpětného odkupu akcií. Výplatní poměr dividendy by se měl postupně zvýšit na 40 % upraveného čistého zisku. Níže uvádíme další dvě změny v kapitálové struktuře skupiny a návratnosti kapitálu akcionářům.
Zdroj: Pepco Group N.V.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59431.