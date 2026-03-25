Akustika rozhoduje. Nová obřadní síň v Přerově mění pohled na prostor rozloučení

Přerov 25. března 2026 (PROTEXT) - Architektura obřadních síní stojí před mimořádně citlivým úkolem. Nemá na sebe strhávat pozornost a zároveň musí vytvářet bezpečný prostor pro silné emoce. Rekonstrukce smuteční síně na městském hřbitově v Přerově ukazuje, že vedle světla a materiálů hraje v kvalitě takového prostoru důležitou roli také akustika, která zajišťuje, aby byl každý projev dobře srozumitelný – ať už jde o řečníka, nebo hudbu.

Podle odborníků na prostorovou akustiku přitom rozhoduje především takzvaná doba dozvuku, tedy čas, po který zvuk v daném prostoru doznívá. Pokud je příliš dlouhá, jednotlivá slova se překrývají a řeč se stává méně srozumitelnou. Naopak při příliš krátké době dozvuku může prostor působit akusticky suše a nepřirozeně. Architekti a projektanti proto usilují o její optimální nastavení pomocí vhodně zvolených materiálů. Jedním z velmi účinných řešení jsou akustické panely, které dokážou významně omezit nežádoucí odrazy zvuku a přispět k lepší srozumitelnosti řeči i vyváženému vnímání hudby.

Architektura, která neruší lidské prožitky

Právě s těmito principy pracovala rekonstrukce obřadní síně na městském hřbitově v Přerově, která se po více než roce stavebních prací znovu otevřela veřejnosti. Autoři návrhu usilovali o vytvoření prostoru, jenž na sebe nestrhává pozornost, ale citlivě podporuje atmosféru posledního rozloučení.

„K prostoru jsme už od počátku přistupovali s respektem k jeho funkci, významu i emocím, které toto místo provázejí. Naším cílem bylo vytvořit architekturu, která neupřednostňuje sama sebe, ale citlivě rámuje lidské prožitky,“ uvedli architekti Olga a Petr Kleinovi ze studia KT architekti a dodali: „Naším úkolem bylo navázat na původní kvality stavby, citlivě je rozvinout pro potřeby dnešní doby. Pracovali jsme s prostorem a světlem, jednoduchostí a kvalitními nadčasovými materiály. Věříme, že výsledkem je prostor, který je důstojný ve svém výrazu."

Akustický strop jako dominanta interiéru

Jedním z nejvýraznějších prvků nové obřadní síně je vysoká otevřená sedlová střecha, která určuje charakter celého interiéru. Její podhled je obložen dřevěnými akustickými panely z jedle, které prostoru dodávají klidnou a útulnou atmosféru. „Akustický podhled je velmi dominantní. Pod ním je zavěšeno sto žárovek hlavního osvětlení ve tvaru hyperbolického paraboloidu, jenž vytváří jakýsi obláček,“ popsala architektka.

Jedlové dřevo akustických panelů má také výraznou estetickou roli. Interiéru propůjčuje přirozenou strukturu a rytmus, opticky jej zjemňuje a posiluje jeho důstojný charakter. Moderní výraz prostoru navíc podtrhují přírodní tóny světlého dubu a pískovce.

„Rekonstrukce obřadní síně potvrzuje, že kvalitní architektura nestojí pouze na vizuálním dojmu, ale také na technických detailech, které návštěvník často ani vědomě nevnímá. V tomto případě hrála klíčovou roli prostorová akustika, pro jejíž řešení architekti zvolili naše dřevěné akustické panely NOVATOP a propojili tak estetiku s technickou funkcí. Frézovaná struktura jedlového dřeva na panelech, doplněná o akustický absorbér, pomohla vytvořit prostor, který působí důstojně a zároveň nabízí vysoký akustický komfort. Hlavní funkcí panelů je pohlcovat zvuk v širokém frekvenčním spektru, snižovat dozvuk a výrazně zlepšovat srozumitelnost řeči, což se zde potvrzuje,“ uvádí Radek Oslizlo, technický ředitel společnosti AGROP NOVA a.s., výrobce systému NOVATOP.

Největší investice města

Rekonstrukce obřadní síně byla podle vedení města jednou z největších investičních akcí posledních let. „Jednalo se o největší investiční akci města, která přišla na 72 milionů korun bez daně. Projekt, který kvalitně zpracovali a dozorovali manželé Kleinovi, se promítl i do vzhledu síně. Je to obrovský vizuální i technologický posun. Chceme, aby se tu smuteční hosté cítili co nejpříjemněji,“ uvedl pro Deník náměstek přerovského primátora Vladimír Lichnovský.

Primátor města Petr Vrána připomněl především význam místa pro obyvatele města. „Když se tady Přerované potkávají, zažívají jednu z nejtěžších chvil v životě, protože se loučí se svými přáteli a blízkými. Je to úžasná práce architektů i zhotovitelů. Musím také poděkovat Přerovanům za trpělivost, protože se po dobu stavby konaly smuteční obřady v alternativních prostorách. To období jsme překlenuli a máme tady nové úžasné prostory,“ řekl primátor.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

