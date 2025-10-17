Alamar Biosciences rozšiřuje výkonné vedení pro další fázi růstu

Společnost Alamar Biosciences, která se zabývá přesnou proteomikou pro co nejčasnější detekci onemocnění, dnes oznámila klíčové rozšíření svého vedení. Nové přírůstky svědčí o pokračujícím rozmachu společnosti a jejím závazku dále rozvíjet inovace, provozní excelenci a strategický růst.
Do funkce prezidenta správní rada povýšila doktora práv Toda Whitea. Již od svého příchodu do společnosti Alamar měl Tod zásadní podíl na formování jejího směřování – vedl oblasti financí, lidských zdrojů, vztahů s investory, fundraisingu, korporátního rozvoje a právních záležitostí. Jeho jmenování je tak nejen uznáním jeho širokého působení, ale také důvěry, kterou správní rada vkládá do jeho schopnosti vést společnost Alamar do další fáze jejího rozvoje.
„Tod je základním pilířem našeho vedení," říká zakladatel, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Alamar Biosciences Yuling Luo. „Jeho schopnost orientace ve složitých situacích a prosazování souladu mezi jednotlivými odděleními byla stěžejní součástí našeho úspěchu. Post prezidenta tak odráží důvěru představenstva v Todovu vizi a vedení v době, kdy rozšiřujeme naše aktivity a prohlubujeme náš vliv."
Společnost Alamar také vítá jako další posilu svého finančního vedení Justina McAneara na pozici finančního ředitele. Justin, který má za sebou více než 25 let zkušeností s provozním a finančním vedením v různých odvětvích, působil mimo jiné více než pět let jako finanční ředitel společnosti 10x Genomics a v roce 2019 sehrál klíčovou roli při jejím vstupu na burzu. Přes 3 roky také působil na postu viceprezidenta pro globální finance a provoz ve společnosti Tesla, kde se podílel na významných iniciativách, jako bylo uvedení modelů Model X a Model 3 na trh či akvizice společnosti Solar City. V ranějším období své kariéry zastával různé pozice ve společnostech Apple a J&J a více než 9 let sloužil jako námořní důstojník a letec.
„Justinův příchod je pro Alamar skvělou událostí," říká Luo. „Přináší vzácnou kombinaci strategického přehledu, provozní disciplíny a hlubokého porozumění škálování komplexních organizací. Těším se na naši spolupráci při dalším růstu a rozvoji společnosti."
White a McAnear představují vzájemně se doplňující silné stránky, které umožní společnosti Alamar využít nadcházející příležitosti. Suma jejich odborných znalostí navíc znovu posílí závazek společnosti k inovacím, integritě a špičkovým výkonům v oboru.
O společnosti Alamar Biosciences, Inc.
Alamar Biosciences je soukromá společnost z oblasti přírodních věd, která si za své poslání zvolila přesnou proteomiku pro včasnou detekci onemocnění. Její proprietární platforma NULISA™ a systém ARGO™ HT dokonale kooperují s nejnovějšími pokroky v genomice a dosahují detekční citlivosti v řádu attomolů, což výrazně předčí nejcitlivější technologie pro detekci proteinů na současném trhu. Další informace najdete na adrese alamarbio.com.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796717/JustinMcAnear_crop.jpg
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2796718/tod_white.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1810182/5563678/Alamar_Logo_WhiteOutline_RGB_4x1_Logo_V1.jpg
KONTAKT: April Falcone, Alamar Biosciences, afalcone@alamarbio.com, (510) 838-1783