Alarmující čísla nehod motorkářů: 265 těžce zraněných, 66 usmrcených a rizikových 35 až 44 let

Praha 24. září 2024 (PROTEXT) - Letošní motocyklová sezóna pomalu se chýlící ke svému závěru je v řadě ohledů specifická. Charakteristická byla svým brzkým startem, který příznivé počasí umožnilo, ale záhy i poměrně vysokým počtem usmrcených a vážně zraněných osob. Aktuálně, po skončení letních měsíců, ve kterých motocyklisty potkáváme na silnicích v nejvyšší míře, je bilance nehod motorkářů alarmující. Jen od začátku letošního roku do konce srpna na našich silnicích zemřelo 66 motocyklistů, což je o 24 % více než loni za stejné období. Neradostná je i očekávaná predikce letošního roku z hlediska úmrtí motorkářů, kdy vše nasvědčuje tomu, že přesáhne rok 2023, v němž na silnicích zemřelo 74 motorkářů. Nejvyšší počet usmrcených nebo vážně zraněných přitom navíc spadá do věkové kategorie 35 až 44 let.