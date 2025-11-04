Alasans (Svět svítidel) zdvojnásobuje své logistické centrum v Blansku a plánuje rozsvítit celou Evropu

Autor:
  13:18
Blansko 4. listopadu 2025 (PROTEXT) - Společnost Alasans s.r.o., která na trhu vystupuje primárně pod e-shopovou značkou Svět svítidel, slavnostně otevřela své rozšířené logistické centrum v Blansku. Tato strategická investice zajistila zdvojnásobení celkové skladové plochy na 35.000 m2, což firmě umožní posílit svou pozici na evropském trhu s osvětlením a ještě výrazněji zrychlit logistické procesy pro zákazníky ve 26 zemích.

Rychlost a automatizace: Z 12 na 4 hodiny

Alasans, který na českém trhu působí již přes čtvrt století, je druhým největším online prodejcem osvětlení v Evropě a jedničkou v České republice a na Slovensku. Cílem investice do logistického zázemí bylo udržet krok s rostoucí poptávkou a ambicemi stát se automatickou první volbou při nákupu osvětlení pro zákazníky z celé Evropy.

Nově otevřené prostory, jejichž stavba byla dokončena postupně od konce roku 2023 do léta 2025, zahrnují novou halu o ploše přes 9000 m2 a také 19 metrů vysokou halu s kapacitou 4200 paletových míst.

Díky optimalizaci a zavedení nového systému řízení skladu využívajícího umělou inteligenci a strojové učení dosáhla společnost Alasans výrazného zefektivnění:

Průměrná doba odeslání objednávky byla zkrácena z 12 hodin na pouhé 4 hodiny. Objednávky jsou expedovány ve stejný den, kdy jsou obdrženy.

Produktivita balení se zvýšila na 2,5násobek.

• Logistické centrum dnes běžně odbavuje 7000 objednávek, jeho kapacita je však připravena na navýšení až na 10.000 objednávek za den.

Věrnost Blansku a podpora regionu

Společnost Alasans zůstává věrná Blansku, kde byla založena a odkud dodává zboží do celé Evropy. Investice do nového logistického centra přispívá k rozvoji regionu:

• Dochází k přeměně původního brownfieldu na moderní logistické centrum.

• Firma nabízí stabilní pracovní příležitosti a možnost kariérního růstu místním obyvatelům. Alasans v současnosti zaměstnává téměř 300 spolupracovníků.

• Automatizace procesů zjednodušuje práci zaměstnanců skladu, nově postavené i zrekonstruované sklady přinášejí další zlepšení pracovních podmínek.

O společnosti Alasans s.r.o.

Alasans s.r.o. (do 30. 4. 2025 Donoci s.r.o.) působí na trhu se svítidly a osvětlením již 25 let, z toho 16 let v e-commerce. Provozuje e-shop Svět svítidel a jeho 25 mutací po celé Evropě. Od počátku své existence se společnost může pochlubit již 5,000.000 spokojených zákazníků a nabízí sortiment 250 značek a 65.000 druhů produktů. Více než 1,500.000 produktů je společnost schopna držet skladem, a bleskově tak reagovat na objednávky zákazníků. Cílem společnosti je stát se automatickou první volbou pro zákazníky při výběru osvětlení a doplňků do domácnosti.

 

Zdroj: Alasans

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

PROTEXT

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Kde mají nejlepší street food v Praze: 5 top podniků

Kde si v Praze dát burger, který má říz, sýr, styl a třeba i rukavice? A kde hot dog, na který budete myslet ještě druhý den? Vybrali jsme pět podniků, které dělají street food s vážně dobrým vkusem.

GALERIE: Olbrachtova je první kompletně vyraženou stanicí metra D. Výstavba pokračuje na Pankráci

Výstavba prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova, kterou pražský dopravní podnik (DPP) zahájil v dubnu 2022, dosáhla v těchto dnech dalšího milníku. Stala se první kompletně vyraženou stanicí...

Dříve platil za symbol tůní a rybníků. Nyní však patří k ohroženým rybám. Karas obecný je bojovník o přežití

Ještě před pár desítkami let byl karas obecný rybou, kterou znal každý. Stačilo přijít k jakékoli tůni nebo rybníčku. Mezi lekníny se líně převalovali tmavě zlatí karásci, symbol klidu a odolnosti....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zeleň i voda. Praha 12 představila vítězný návrh na obnovu Sofijského náměstí na místo „pro všechny generace“

Parková část Sofijského náměstí v Modřanech projde proměnou podle návrhu studia Perspektiv, které uspělo v architektonické soutěži pořádané městskou částí Praha 12. Cílem projektu je vytvořit...

Z linky 12 se stává výkladní skříň Prahy. Vyjedou po ní všechny tramvaje Škoda 52T

Pražané se už zítra, v pondělí 3. listopadu, dočkají nových tramvají. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) nasadí do běžného provozu prvních sedm vozů typu Škoda ForCity Plus 52T, které se objeví na...

Svatomartinské láká na košt do Brna i cizince. Počasí pomohlo kvalitě, říká šéf vinařů

Za týden v úterý dopoledne usedne svatý Martin na bílého koně a se svou družinou vyrazí od katedrály svatého Petra a Pavla na projížďku Brnem. Přes Zelný trh se dostane až na náměstí Svobody, kde v...

4. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína nabírá skluz. Oddálily ji volby

Pokud by byla poslední fáze přípravy standardní, do konce letošního roku chtěla Správa železnic (SŽ) vybrat firmu, která zmodernizuje železniční trať z Otrokovic do Zlína. A v lednu 2026 by začala...

4. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Plzeň připomene sametovou revoluci programem pro mladé i pamětníky

Sérií kulturních a vzpomínkových akcí, které propojí různé generace i formy umění, si Plzeň 17. listopadu připomene státní svátek Den boje za svobodu a...

4. listopadu 2025  14:09

Opilá řidička nemohla ani mluvit a vylézt z auta, při policejní kontrole usnula

Hazard za volantem předvedla v sobotu vpodvečer na Rychnovsku devětapadesátiletá řidička. Policii zalarmoval svědek, který si v Kostelci nad Orlicí všiml vozidla jedoucího protisměrem. Když hlídka...

4. listopadu 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jak (ne)provdat princeznu na Sychrově

Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově mají již mnohaletou tradici. Tentokrát si pro návštěvníky připravil pohádka s názvem Jak (ne)provdat princeznu.

4. listopadu 2025  15:27

V Pardubickém kraji ubylo respiračních chorob, přibývá ale nakažených žloutenkou

Díky podzimním prázdninám a státnímu svátku vzniku samostatného Československa se minulý týden snížil počet lidí, kteří v Pardubickém kraji onemocněli akutními...

4. listopadu 2025  13:42,  aktualizováno  13:42

V katedrále v Brně zazní Symfonie Austerlitz 1805 k připomínce výročí bitvy

V katedrále svatého Petra a Pavla v Brně zazní v sobotu 22. listopadu Symfonie Austerlitz 1805. Dílo připomínající bitvu u Slavkova složil Zdeněk Kluka z...

4. listopadu 2025  13:34,  aktualizováno  13:34

Obyvatele Chebu čeká referendum o podnikatelském parku, otázka ale může mást

Historicky první místní referendum se v sobotu 8. listopadu uskuteční v Chebu. Lidé, kteří k urnám přijdou, by měli pozorně číst otázku, na niž budou odpovídat. Podle některých názorů totiž může být...

4. listopadu 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Ochromená doprava ve Vršovicích. U zastávky Krymská se srazila dvě auta

Dopravu na jedné z tepen na rozhraní pražských Vršovic a Vinohrad zablokovala dnes odpoledne nehoda dvou vozidel. Ve Francouzské ulici poblíž zastávky Krymská se srazila osobní auta. Nehoda se obešla...

4. listopadu 2025  15:12

Personální změny ve společnosti Somfy: Małgorzata Jasińska novou ředitelkou pro východní Evropu, Yann Barou rozšiřuje odpovědnost za nové trhy

4. listopadu 2025  15:08

Olomoucký kraj požádal o dotaci na novou hvězdárnu v Prostějově za 329 mil. Kč

Olomoucký kraj požádal o dotaci na chystanou stavbu hvězdárny v Prostějově, která v Kolářových sadech nahradí starou astronomickou observatoř. Projekt si podle...

4. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  13:20

Na cestu do Krkonoš je v Libereckém kraji už nutné mít na autě zimní výbavu

Na cestu do Krkonoš už musí mít řidiči v Libereckém kraji, i když zatím nesněží, na svých vozech zimní pneumatiky. Silničáři v oblasti Krkonoš aktivovali...

4. listopadu 2025  13:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.