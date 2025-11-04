Alasans (Svět svítidel) zdvojnásobuje své logistické centrum v Blansku a plánuje rozsvítit celou Evropu

Rychlost a automatizace: Z 12 na 4 hodiny
Alasans, který na českém trhu působí již přes čtvrt století, je druhým největším online prodejcem osvětlení v Evropě a jedničkou v České republice a na Slovensku. Cílem investice do logistického zázemí bylo udržet krok s rostoucí poptávkou a ambicemi stát se automatickou první volbou při nákupu osvětlení pro zákazníky z celé Evropy.
Nově otevřené prostory, jejichž stavba byla dokončena postupně od konce roku 2023 do léta 2025, zahrnují novou halu o ploše přes 9000 m2 a také 19 metrů vysokou halu s kapacitou 4200 paletových míst.
Díky optimalizaci a zavedení nového systému řízení skladu využívajícího umělou inteligenci a strojové učení dosáhla společnost Alasans výrazného zefektivnění:
• Průměrná doba odeslání objednávky byla zkrácena z 12 hodin na pouhé 4 hodiny. Objednávky jsou expedovány ve stejný den, kdy jsou obdrženy.
• Produktivita balení se zvýšila na 2,5násobek.
• Logistické centrum dnes běžně odbavuje 7000 objednávek, jeho kapacita je však připravena na navýšení až na 10.000 objednávek za den.
Věrnost Blansku a podpora regionu
Společnost Alasans zůstává věrná Blansku, kde byla založena a odkud dodává zboží do celé Evropy. Investice do nového logistického centra přispívá k rozvoji regionu:
• Dochází k přeměně původního brownfieldu na moderní logistické centrum.
• Firma nabízí stabilní pracovní příležitosti a možnost kariérního růstu místním obyvatelům. Alasans v současnosti zaměstnává téměř 300 spolupracovníků.
• Automatizace procesů zjednodušuje práci zaměstnanců skladu, nově postavené i zrekonstruované sklady přinášejí další zlepšení pracovních podmínek.
O společnosti Alasans s.r.o.
Alasans s.r.o. (do 30. 4. 2025 Donoci s.r.o.) působí na trhu se svítidly a osvětlením již 25 let, z toho 16 let v e-commerce. Provozuje e-shop Svět svítidel a jeho 25 mutací po celé Evropě. Od počátku své existence se společnost může pochlubit již 5,000.000 spokojených zákazníků a nabízí sortiment 250 značek a 65.000 druhů produktů. Více než 1,500.000 produktů je společnost schopna držet skladem, a bleskově tak reagovat na objednávky zákazníků. Cílem společnosti je stát se automatickou první volbou pro zákazníky při výběru osvětlení a doplňků do domácnosti.
