„Od počátku jsme měli ambici posunout kvalitu divokého lososa na nejvyšší možnou úroveň, jakou lze vůbec dosáhnout. Proto jsme vyloučili všechny prostředníky a kontrolujeme celý proces od výlovu až po doručení k zákazníkovi domů. Vyvinuli jsme vlastní metodu zpracování ryb UltraGrade®. Právě pro ni jsme letos postavili v Nakneku na břehu Beringova moře vlastní závod, kde lososa zpracováváme okamžitě po výlovu. Pokud víme, nikdo jiný na světě to tak nedělá. Díky tomu si náš losos uchovává chuť i strukturu jako čerstvě vylovený z moře. Výsledkem je bez nadsázky nejvyšší kvalita lososa ve srovnání s kýmkoliv na světě,“ říká spoluzakladatel a majitel společnosti Zdeněk Šmejkal.
V aljašském Bristolském zálivu trvá sezóna lovu divokého lososa jen několik týdnů. Zákazníkům ho ale Alaskan Fisherman dodává celý rok. Už před vyplutím proto firma z dat o objednávkách odhaduje potřebný objem úlovku a plánuje jeho zpracování i následné dodávky. Díky automatizaci a využití umělé inteligence zvládá tento provoz malý tým. Firma dnes dosahuje tržeb 2,5 milionu EUR na jednoho zaměstnance.
Příběh začal v roce 2002, kdy dvaadvacetiletý Vojtěch Novák z beskydské hájovny odjel na brigádu na Aljašku. Od linky ve zpracovně ryb se vypracoval na šéfa závodu v Bristolském zálivu a pořídil si vlastní rybářské lodě. Později se spojil s krizovým manažerem a podnikatelem Zdeňkem Šmejkalem. Šmejkal do jejich spolupráce přinesl obchodní model přímého prodeje, profesionální manažerský přístup, data-driven marketing a důraz na využití technologií při řízení firmy.
„Naší ambicí je stát se největším přímým prodejcem divokých ryb na světě. Chceme, aby si lidé i na dalších trzích mohli objednat ryby přímo od nás, rybářů. Na moři stavíme na rybářském řemesle, na pevnině budujeme technologickou firmu. Data, automatizace a umělá inteligence nám pomáhají propojit krátkou sezonu lovu na Aljašce s tím, co si zákazníci objednávají po celý rok,“ říká CEO Alaskan Fisherman Dan Erlebach.
O společnosti: Alaskan Fisherman a.s. dodává bez prostředníků do českých domácností divokého aljašského lososa RedWild® a pacifickou tresku. alaskanfisherman.cz
Zdroj: Alaskan Fisherman
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60172.