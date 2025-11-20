Alavis jako značka vítězů podpořil film Neporazitelní

Značka ALAVIS už více než dvě desetiletí pomáhá udržet tělo v pohybu – bez bolesti a bez kompromisů. Původně vznikla ve veterinární oblasti a rychle si vydobyla respekt u profesionálních jezdců, trenérů i majitelů dostihových koní. Díky vysoké kvalitě, účinnosti a vědecky ověřenému složení se stala volbou vítězů – a to nejen ve světě zvířat. Úspěšně navázala na svou pověst i ve sféře doplňků stravy prostřednictvím řady ALAVIS Maxima, která dnes pomáhá sportovcům, profesionálům i aktivním lidem v každodenním životě.
„Víme, že pohyb bez bolesti je důležitý pro vítězství ve sportu i v životě. Proto podporujeme všechny, kteří chtějí vítězit – třeba jen nad sebou samými. To je možná to největší vítězství,“ říká Luděk Gala, marketingový ředitel značky ALAVIS.
ALAVIS byl vždy značkou vítězů – od šampionů Velké pardubické po špičkové MMA zápasníky, hokejisty, hasiče či příslušníky elitních vojenských a policejních jednotek. Jejich společným jmenovatelem je extrémní zátěž, kterou pomáhají zvládat právě produkty značky ALAVIS. Spojení s filmem Neporazitelní, který vypráví o tom nejtěžším vítězství – vítězství člověka nad sebou samým – tak není náhodné. Kdo jiný by se měl spojovat s vítězi, než právě ALAVIS?
Produkty ALAVIS Maxima jsou vyvíjeny s ohledem na specifické potřeby lidského těla při fyzické zátěži. Využívají látky s patentově chráněným složením a vyrábějí se ve spolupráci s vědeckými institucemi. Nabízejí komplexní podporu pro klouby, chrupavky, vazy a šlachy a přispívají k efektivní regeneraci. Díky vysokému obsahu účinných látek a důsledné kontrole kvality patří značka mezi nejuznávanější ve svém segmentu.
„Každý náš produkt vzniká s jediným záměrem: pomáhat lidem překonávat limity a zůstat v pohybu bez kompromisů. Nepracujeme s průměrnými řešeními. Stavíme na špičkovém výzkumu, nejkvalitnějších surovinách a ověřené účinnosti,“ dodává obchodní ředitel Aleš Toman.
Dnes produkty ALAVIS využívají profesionální sportovci – například hráči hokejového týmu HC Sparta Praha, ale také příslušníci 601. skupiny speciálních sil Prostějov nebo elitní policejní jednotky URNA. Vítězství je pohyb bez bolesti. A pohyb bez bolesti – to je ALAVIS.
Zdroj: Alavis
PROTEXT