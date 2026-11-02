Albi Game Day Praha se blíží! Letos nově i v noci

Hledáte-li nadupaný program na víkend 6. až 8. 11., rozhodně vás uspokojí (nejen) herní svátek Albi Game Day. Do funkcionalistické budovy WPP Campus na Bubenské lze přijít už v pátek odpoledne, kdy se hraje bez vysvětlování i doprovodných aktivit. Daleko větší humbuk pak vypukne v sobotu a v neděli. Těšit se můžete na ohromnou hernu s volným přístupem a profesionálními vysvětlovači. Tutovku představuje bojovka od Kouzelného čtení, v rámci níž budou děti s elektronickou Albi tužkou plnit úkoly rozmístěné po budově, aby na konci získaly odměnu. Samozřejmostí je možnost zakoupit v Albi obchodě zboží až s 80% slevou.
WPP Campus, Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Zdroj: Albi Česká republika a.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59763.