ALBIXON žije Dakarem. A letos na dvou kontinentech

Praha 26. ledna 2026 (PROTEXT) - Rallye Dakar 2026 je u konce. V poušti Saudské Arábie mají české posádky za sebou tisíce kilometrů v extrémních podmínkách plných prachu, vedra a technických výzev. Právě tady stojí ALBIXON jako hrdý partner dvou českých týmů se startovacími startovními čísly 603 a 615.

Kde se začal psát dakarský příběh

Spolupráce společnosti ALBIXON s týmem BUGGYRA ZM Racing a jezdcem Martinem Šoltysem vznikla už na podzim loňského roku. Nešlo o náhodnou volbu, ale o návrat do světa motorsportu, kde rozhodují technologie, preciznost a týmová práce.

Během následujících měsíců vznikly dva závodní speciály připravené obstát v nejtěžším závodě světa. Oficiální představení proběhlo 5. listopadu v Hořovicích, následně byl závodní speciál vystaven na mezinárodní výstavě v Barceloně.

Dvě posádky. Jeden cíl

Speciál BUGGYRA INVICTUS se startovním číslem 603 vede zkušený jezdec Martin Šoltys. Jeho posádku tvoří navigátor Vlastimil Miksch a mechanik Tomáš Šikola. Tým patří mezi nejzkušenější české účastníky Dakaru a cílí na stabilní výkony v extrémních podmínkách.

Druhým českým zástupcem je Tatra EVO 3 se startovním číslem 615. Za volant usedl pilot Karel Poslední, navigátorem je Petr Schweiner a mechanikem Filip Škrobánek. Pro tuto posádku je Dakar především cennou školou, kde sbírá zkušenosti pro další ročníky.

Obě posádky spojuje stejný cíl – zvládnout extrémní náročnost závodu a dojet do cíle Rallye Dakar. 

Není 603 jako 603

Startovní číslo 603 letos nese silnou symboliku. Odkazuje na legendární Tatru 603, jednu z ikon českého automobilového průmyslu.

Zatímco moderní speciál s tímto číslem bojuje v poušti Saudské Arábie, historická Tatra 603 paralelně absolvovala roadshow po památkách Prahy a Středočeského kraje. Minulost a současnost českého motorsportu se tak symbolicky potkávají na jedné cestě.

ALBIXON přímo v srdci Dakaru

ALBIXON se rozhodl Dakar nejen sledovat, ale být jeho přímou součástí. Do závodního bivaku v Saudské Arábii vyrazili osobně předseda představenstva Pavel Smetana a výkonný ředitel Martin Šiška, aby závodníkům vyjádřili podporu přímo na místě.

„Vidět Dakar na vlastní oči je úplně jiná dimenze. Tady člověk pochopí, co znamená skutečný extrém, jak pro lidi i pro techniku. O to víc si vážíme toho, že můžeme být součástí tohoto příběhu a chceme podpořit kluky v jejich snažení,“ říká Pavel Smetana.

Martin Šiška dodává: „Partnerství s Buggyrou pro nás není jen o logu na kapotě. Chtěli jsme za týmy přijet osobně a ukázat jim, že v tom nejsou sami. Vidět, čím si tady každý den procházejí, jak se bojuje s technikou, únavou i tlakem, to se z obrazovky poznat nedá. A protože to myslíme vážně, přivezli jsme jim i něco, co jim může v těchhle extrémních podmínkách opravdu pomoct. Něco, co jim aspoň na chvíli vrátí síly.“

Bazén uprostřed pouště

Na Dakar jsme samozřejmě nepřijeli s prázdnou. Abychom týmům trochu zpříjemnili pobyt v těchto úmorných podmínkách, dovezli jsme speciální ALBIXON bazén. Ten jsme postavili přímo v zázemí závodníků, naplnili vodou optimální teploty a čekali na zasloužený rest day.

Osvěžující voda uprostřed pouště se rychle stala jedním z nejoblíbenějších míst v českém zázemí Dakaru. „Chtěli jsme klukům přivézt malý kousek komfortu do míst, kde byste jinak pohodlí hledali jen těžko,” vysvětluje Pavel Smetana.

Když konečně přišel den volna, posádky 603 i 615 si v něm mohly odpočinout, zregenerovat, uvolnit napětí a načerpat síly na další náročné etapy. Bazén si nenechala ujít ani reportérka, která s námi Dakar sledovala. Odpolední program se proměnil v krátkou chvíli oddechu, která ukázala, že partnerství značky ALBIXON není pouze formální a klade důraz na psychickou i fyzickou pohodu závodníků.

Žijeme Dakarem

České posádky mají za sebou extrémně náročné etapy a cestu až do cíle. ALBIXON byl jejich součástí po celou dobu závodu.

Ohlédnutí za závodem, zákulisní momenty i soutěže o jedinečné zážitky najdete na Instagramu společnosti ALBIXON.

ALBIXON žije Dakarem. A letos ho žijeme naplno.

 

 

Zdroj: ALBIXON

 

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

