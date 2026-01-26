ALBIXON žije Dakarem. A letos na dvou kontinentech

Kde se začal psát dakarský příběh
Spolupráce společnosti ALBIXON s týmem BUGGYRA ZM Racing a jezdcem Martinem Šoltysem vznikla už na podzim loňského roku. Nešlo o náhodnou volbu, ale o návrat do světa motorsportu, kde rozhodují technologie, preciznost a týmová práce.
Během následujících měsíců vznikly dva závodní speciály připravené obstát v nejtěžším závodě světa. Oficiální představení proběhlo 5. listopadu v Hořovicích, následně byl závodní speciál vystaven na mezinárodní výstavě v Barceloně.
Dvě posádky. Jeden cíl
Speciál BUGGYRA INVICTUS se startovním číslem 603 vede zkušený jezdec Martin Šoltys. Jeho posádku tvoří navigátor Vlastimil Miksch a mechanik Tomáš Šikola. Tým patří mezi nejzkušenější české účastníky Dakaru a cílí na stabilní výkony v extrémních podmínkách.
Druhým českým zástupcem je Tatra EVO 3 se startovním číslem 615. Za volant usedl pilot Karel Poslední, navigátorem je Petr Schweiner a mechanikem Filip Škrobánek. Pro tuto posádku je Dakar především cennou školou, kde sbírá zkušenosti pro další ročníky.
Obě posádky spojuje stejný cíl – zvládnout extrémní náročnost závodu a dojet do cíle Rallye Dakar.
Není 603 jako 603
Startovní číslo 603 letos nese silnou symboliku. Odkazuje na legendární Tatru 603, jednu z ikon českého automobilového průmyslu.
Zatímco moderní speciál s tímto číslem bojuje v poušti Saudské Arábie, historická Tatra 603 paralelně absolvovala roadshow po památkách Prahy a Středočeského kraje. Minulost a současnost českého motorsportu se tak symbolicky potkávají na jedné cestě.
ALBIXON přímo v srdci Dakaru
ALBIXON se rozhodl Dakar nejen sledovat, ale být jeho přímou součástí. Do závodního bivaku v Saudské Arábii vyrazili osobně předseda představenstva Pavel Smetana a výkonný ředitel Martin Šiška, aby závodníkům vyjádřili podporu přímo na místě.
„Vidět Dakar na vlastní oči je úplně jiná dimenze. Tady člověk pochopí, co znamená skutečný extrém, jak pro lidi i pro techniku. O to víc si vážíme toho, že můžeme být součástí tohoto příběhu a chceme podpořit kluky v jejich snažení,“ říká Pavel Smetana.
Martin Šiška dodává: „Partnerství s Buggyrou pro nás není jen o logu na kapotě. Chtěli jsme za týmy přijet osobně a ukázat jim, že v tom nejsou sami. Vidět, čím si tady každý den procházejí, jak se bojuje s technikou, únavou i tlakem, to se z obrazovky poznat nedá. A protože to myslíme vážně, přivezli jsme jim i něco, co jim může v těchhle extrémních podmínkách opravdu pomoct. Něco, co jim aspoň na chvíli vrátí síly.“
Bazén uprostřed pouště
Na Dakar jsme samozřejmě nepřijeli s prázdnou. Abychom týmům trochu zpříjemnili pobyt v těchto úmorných podmínkách, dovezli jsme speciální ALBIXON bazén. Ten jsme postavili přímo v zázemí závodníků, naplnili vodou optimální teploty a čekali na zasloužený rest day.
Osvěžující voda uprostřed pouště se rychle stala jedním z nejoblíbenějších míst v českém zázemí Dakaru. „Chtěli jsme klukům přivézt malý kousek komfortu do míst, kde byste jinak pohodlí hledali jen těžko,” vysvětluje Pavel Smetana.
Když konečně přišel den volna, posádky 603 i 615 si v něm mohly odpočinout, zregenerovat, uvolnit napětí a načerpat síly na další náročné etapy. Bazén si nenechala ujít ani reportérka, která s námi Dakar sledovala. Odpolední program se proměnil v krátkou chvíli oddechu, která ukázala, že partnerství značky ALBIXON není pouze formální a klade důraz na psychickou i fyzickou pohodu závodníků.
Žijeme Dakarem
České posádky mají za sebou extrémně náročné etapy a cestu až do cíle. ALBIXON byl jejich součástí po celou dobu závodu.
Ohlédnutí za závodem, zákulisní momenty i soutěže o jedinečné zážitky najdete na Instagramu společnosti ALBIXON.
ALBIXON žije Dakarem. A letos ho žijeme naplno.
Zdroj: ALBIXON
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.